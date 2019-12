Ho promete “transição suave” para um Governo em que só passará o que garantir a estabilidade

A já muito ventilada reestruturação da Administração, o combate à corrupção e a transparência foram os pontos chave da apresentação pública — realizada pelo Chefe do Executivo indigitado —, das novas e das velhas caras do Governo que tomará posse a 20 de Dezembro. Dos 11 elementos apresentados, salta à vista a presença de apenas uma mulher. Numa sessão em que deixou grandes elogios a Raimundo do Rosário, Ho Iat Seng justificou ainda a escolha de outros dois elementos da lista de secretários.

João Carlos Malta

joaomalta.pontofinal@gmail.com

Quando lançou a candidatura para Chefe do Executivo, Ho Iat Seng não podia responder a perguntas sobre políticas concretas porque ainda não era candidato. Quando formalmente era candidato não podia falar sobre o assunto porque ainda não tinha sido eleito. Depois de o ser, e apresentar o programa político, a razão passou a ser ainda haver um Executivo em funções. E ontem, na apresentação da composição da equipa que o vai acompanhar nos próximos cinco anos, quando foi convidado a falar sobre os detalhes da propalada reforma da Administração Pública referiu que estava ali para anunciar a nomeação dos secretários, e que ainda terá de analisar “a legislação e todos os outros aspectos”.

Durante a apresentação dos cinco novos secretários e das restantes figuras de topo da administração, Ho Iat Seng quis dar um tom de normalidade institucional à mudança de Governo na RAEM, e deixar a garantia de que a alteração de caras “não vai afectar o funcionamento dos serviços públicos”. “Vamos garantir esta transição suave entre governos”, afiançou.

O homem que vai substituir Chui Sai On quis ainda prometer que qualquer medida que o seu Executivo tomar “tem de garantir a estabilidade de Macau”. “Antes de Abril [altura em que serão apresentadas as novas LAG], vamos dar continuidade ao actual Governo, porque só estamos a fazer uma mudança de equipa, mas o Governo não muda”, assegurou.

Antes, quando questionado sobre como iria fazer a reforma na Administração Pública, Ho voltou a dizer que ainda não era o momento adequado para dar mais detalhes. Reconheceu que se trata de uma política muito importante, enunciada por si como uma prioridade, porque “actualmente há ainda insuficiências na Administração, e temos de aperfeiçoar esses aspectos”.

Mas, logo de seguida, afirmou que ainda não era agora que daria mais pormenores. “Hoje ainda não, estamos a tomar posse. Primeiro temos de ter uma equipa, e perceber quais os pontos de insuficiência. Depois gradualmente temos de rever essas situações, e ter uma reforma administrativa mais aprofundada”, explicou. E depois considerou que nos dias que mediaram a escolha dos secretários e a apresentação “era difícil anunciar um programa da reforma”. “Vamos verificar todos os aspectos, e verificar as legislações para ver se há necessidade de fundir serviços públicos”, argumentou.

Quando foi questionado sobre as prioridades governativas, Ho também fugiu ao tema. Revelou que teve “um contacto amigável com Chui Sai On”, que se intensificou durante a apresentação do orçamento para 2020 — que aconteceu no mês passado. A ideia foi evitar que o novo Executivo governasse recorrendo a duodécimos, e pudesse ter um orçamento aprovado. E para não ter de responder a mais questões sobre o assunto, Ho disse que a cerimónia só se destinava “a anunciar a nova equipa”. “Só depois teremos reuniões com a equipa para perceber quais os principais trabalhos”, concretizou.

Porquê estes secretários?

Muito se especulou em relação aos nomes que seriam as escolhas de Ho, e apenas na pasta da Economia e Finanças houve surpresas. A opção acabou por recair em Lei Wai Nong, que transita da vice-presidência do Conselho de Administração do Instituto de Assuntos Municipais. À pergunta directa de um jornalista sobre o porquê da escolha de dois dos cinco secretários, sem que nada nos seus currículos os apontasse aos lugares, Ho defendeu que a filosofia em Macau é a de “cultivar os trabalhadores para desempenhar estes cargos”. “Tenho ponderado em vários aspectos, e talvez vocês não os conheçam bem aos dois. Não se encontram muito à vista da sociedade”, reconheceu.

Depois, referiu-se directamente ao substituto de Lionel Leong, para dizer que é um homem conhecido pelo seu trabalho no IAM e que tem competências que ajudarão o Governo a prosseguir uma das políticas que pensa ser das mais importantes para o futuro: a do apoio às microempresas e às PME. “Estou convicto que ele tem muita experiência para estar à frente das PME e das microempresas, conhecendo as dificuldades porque passam”, declarou. “Podemos lançar medidas de apoio para eles. Nas receitas dos impostos, eles não ocupam grande proporção, mas são muitas”, acrescentou.

Antes também já tinha referido a nova secretária para os Assuntos Sociais e Cultura, Au Ieong U, como o exemplo de alguém que teve muito sucesso nos Serviços de Identificação, onde acumulou conhecimento, que agora terá de aplicar em áreas tão diversas como a educação, a saúde, a cultura e o desporto.

Rosário, o “íntegro”

Ho quis ainda enfatizar as quatro características e princípios que as personalidades que escolheu para o Governo tinham que possuir: “seguir a Lei Básica”, “ser íntegro”, ter uma “alta capacidade de execução”, e “ouvir as críticas do público”.

O secretário para os Transportes e Obras Públicas, Raimundo do Rosário, mereceu a atenção durante a conferência de imprensa, uma vez que, no passado, demonstrou publicamente, por diversas situações, vontade de abandonar a pasta. Ho não poupou nos elogios. “Nos últimos cinco anos, ele resolveu muitos problemas que ficaram dos anos anteriores, e ele conseguiu concluí-los no seu mandato”, começou por salientar. Depois quis enfatizar que Raimundo é “muito íntegro”, o que é especialmente importante tendo em conta a pasta que ocupa, que “é muito sensível”.

“Se não tiver um secretário íntegro, isso afecta as linhas orientadoras do Governo”. “Tive de o convencer muito para ele continuar nesta pasta. Mas ainda temos muito para fazer: habitação pública, a quarta ponte, no metro ligeiro a linha de Macau. Estou muito confiante de que ele vai poder concluir”, rematou.

Integridade e auditoria fundamentais

Ho Iat Seng quis ainda dizer que dará uma grande importância ao Comissariado da Auditoria e ao Comissariado Contra a Corrupção. Isto porque, nos últimos 20 anos, Macau debateu-se com alguns problemas judiciais envolvendo figuras de proa da Administração como secretários, ou elementos do Ministério Público. Por isso, disse contar com as auditorias para poder prevenir casos, e com o CCAC para “verificar e aprofundar e depois acções judiciais”.

Um momento chave do futuro Governo de Ho será o das novas concessões de jogo, marcado para 2022, mas o Chefe do Executivo indigitado disse que nada podia anunciar, porque primeiro é preciso perceber se os actuais concessionários cumpriram a lei. E que terá posteriormente de ser a AL primeiro a aprovar as normas, para se estabelecerem as exigências para o futuro concurso.

Perspectivando aquilo que será a governação da equipa que encabeçará, Ho afirmou que está “confiante de que vamos trabalhar de forma firme para a edificação de um Governo transparente, e faremos todos os esforços para combater a corrupção e aprofundar a educação sobre a integridade”. “Iremos ouvir a opinião pública, e estamos preparados para qualquer crítica social sobre o nosso desempenho”, concluiu.