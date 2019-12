Deputados apoiam petição da Novo Macau e pedem mais transparência nos contratos dos autocarros

A Comissão de Acompanhamento para os Assuntos de Terras e Concessões recebeu uma petição da Associação Novo Macau acerca da renovação dos contratos de concessão dos autocarros. A petição, com a qual a comissão concorda, questiona o modelo de financiamento das concessionárias. Ella Lei, presidente da comissão, afirmou que “o grau de transparência é fraco”.

A Associação Novo Macau (ANM) apresentou uma petição à Comissão de Acompanhamento para os Assuntos de Terras e Concessões Públicas e ontem os deputados analisaram o documento. Segundo Ella Lei, presidente da comissão, os legisladores apoiaram a petição, que pede mais transparência no financiamento das duas concessionárias, Transmac e TCM. Para os deputados, “o grau de transparência é fraco”.

Depois de, no fim de Outubro, o Governo ter renovado os contratos das duas empresas de autocarros públicos, a Transmac e a TCM, até ao dia 31 de Dezembro de 2020, a ANM, cujo vice-presidente é Sulu Sou, questionou qual o modelo de financiamento a ser aplicado pelo Governo. “Os membros da comissão concordaram que nós temos de começar brevemente a acompanhar os contratos de autocarros para ver quais as partes injustas dos contratos”, afirmou Ella Lei.

“O Governo deve ouvir mais e explicar à população quais as mudanças nos contratos e qual o modelo de assistência financeira”, instou a deputada, frisando que a comissão que lidera concorda com o peticionário quando diz que a questão “pode pôr em causa o interesse público”.

“Muitas vezes perguntamos porque é que o Governo está a financiar os autocarros. É porque a tarifa é baixa e, se a tarifa é baixa, quer dizer que pode haver prejuízos para as operadoras. Assim sendo, o Governo adoptou um modelo de financiamento”, disse Ella Lei. Este modelo de financiamento, segundo a presidente da comissão, funciona tendo por base a quantidade de passageiros que cada carreira transporta. “Quanto maior o número de passageiros, mais financiamento”. “Da próxima vez, pretendemos reunir com o Governo para que possa explicar porque é que adoptou este tipo de modelo de cálculo”, explicou Ella Lei, indicando que o Governo não deu mais detalhes sobre os contratos com a Transmac e a TCM.

Ella Lei adiantou ainda que já foi pedida uma reunião com o Governo para que seja explicado o modelo de financiamento das empresas concessionárias do serviço de autocarros públicos. A reunião deverá acontecer em Janeiro de 2020.

Recorde-se que já no início de Outubro, ainda antes da prorrogação dos contratos de concessão dos autocarros, Sulu Sou já tinha enviado uma interpelação escrita ao Governo sobre os novos contratos. O deputado democrata questionava a “protecção substantiva do interesse público” na negociação dos novos contratos com as empresas.

Antes da renovação dos contratos no fim de Outubro, os contratos que estavam então em vigor tinham sido celebrados também por um período de 15 meses. “Na eventualidade de um fracasso nas negociações para o novo contrato, com o intuito de manutenção dos serviços normais de autocarros, o Governo irá inevitavelmente necessitar de fazer outra renovação de contrato a curto prazo, até que os dois lados cheguem a um consenso. Mas os problemas vão continuar por resolver. Caso contrário, será difícil de garantir a qualidade e a estabilidade dos serviços de autocarros, com a maioria dos passageiros a ser vítima desta situação”, dizia na altura o deputado.

Ella Lei atenta a Lei Wai Nong

À margem da reunião da Comissão de Acompanhamento para os Assuntos de Terras e Concessões Públicas, a deputada Ella Lei falou sobre o elenco governativo de Ho Iat Seng. Frisando que falava enquanto deputada e não enquanto presidente da comissão, Ella Lei destacou a pasta da Economia e Finanças, que será liderada por Lei Wai Nong. “Eu dou mais atenção ao sector de Economia e Finanças, sobretudo a renovação dos contratos de jogo, porque isso tem uma relação directa com a economia e segurança pública”, referiu Ella Lei. A deputada Agnes Lam falou sobre Ao Ieong U, a futura secretária para os Assuntos Sociais e Cultura, dizendo que é “discreta”. “Não sabemos o que ela pensa porque nunca falou muito em público”. A deputada aproveitou ainda para lançar elogios a Raimundo do Rosário, um secretário “franco” e que “nunca se esconde”.

