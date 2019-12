Ao Ieong U admite falta de experiência, mas está pronta para servir

Ao Ieong U era a actual directora dos Serviços de Identificação e a sua indigitação como secretária para os Assuntos Sociais e Cultura não deixou de causar grande surpresa. A formação académica de Ao aponta para a área da engenharia informática, e a actividade profissional conhecida fez-se nos serviços relacionados com a Segurança. Primeiro na PJ, e depois com uma longa carreira de quase 20 anos ligada aos Serviços de Identificação, onde foi subindo vários degraus até chegar ao topo. Por isso, ontem na conferência de imprensa, reconheceu que está pouco familiarizada com a tutela que vai assumir.

“Eu não tenho experiência na pasta, mas acho que servir os cidadãos é um trabalho de todos nós”, afirmou. Para a nova secretária, o importante é “ouvir a população e as suas expectativas e assim introduzir melhorias”.

A mulher que sempre fez carreira no seio dos serviços públicos, está ciente do desafio que tem pela frente nos próximos cinco anos: “Sei que este cargo tem uma grande responsabilidade. É o grande desafio dos meus 25 anos a servir a Administração”. Para este período, disse estar empenhada em promover entre os jovens o amor pela pátria. Ao Ieong U reconheceu ainda que esta é uma área com muitas tarefas, desde a segurança social, à saúde e educação, e prometeu rever os procedimentos para ver se há lugar para aperfeiçoamento.

“Macau é a minha casa e todos querem melhorar o lar”, definiu a nova secretária. Ao mesmo tempo que disse que o seu objectivo é “prestar serviços sociais de modo a garantir o bem-estar da população e cultivar mais o amor pela pátria nos jovens e a boa educação para que todos possam tirar proveito do desenvolvimento” da RAEM.

Ao Ieong U, aos 51 anos, destaca-se ainda por ser a única mulher entre os 11 titulares dos principais cargos que tomam posse a 20 de Dezembro para desempenhar funções no 5º Governo da RAEM.

J.C.M.