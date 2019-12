André Cheong conta com todos os funcionários públicos para a reforma necessária

O novo secretário para a Administração e Justiça vai mudar de lado, a 20 de Dezembro, depois de meia década. Se antes André Cheong fiscalizava as possíveis irregularidades nos serviços públicos, agora a sua missão é prevenir que elas aconteçam. Para isso, confia que a sua experiência de cinco anos no Comissariado Contra a Corrupção (CCAC) o vai ajudar a assumir o novo desafio. Mas enfatizou que espera ter o apoio de todos os funcionários públicos no objectivo de melhorar a Administração Pública. A reforma desta área foi a grande bandeira da candidatura de Ho Iat Seng ao cargo de Chefe do Executivo, e por isso não será errado pensar que André Cheong é uma grande aposta do novo Governo.

Cheong acredita que os cinco anos no combate à corrupção “são uma vantagem para o novo cargo”, sendo que a esses soma ainda mais duas décadas dentro do aparelho público. Este licenciado em Língua Portuguesa e em Direito observou que o seu percurso profissional lhe permite “ver a máquina administrativa de uma outra perspectiva”. “Posso verificar se no serviço onde já trabalhei há insuficiências, e ter uma outra visão para conseguir corrigi-las”, defendeu, ao mesmo tempo que disse ir adoptar uma postura de permanente autocrítica “para evitar os erros cometidos pelos outros serviços públicos”.

O próximo detentor da pasta da Administração Pública, nascido em Pequim, diz ser incontestável que, 20 anos depois, os serviços em Macau funcionam agora melhor, e isso “foi graças à grande equipa dos funcionários públicos”.

Cheong considerou que a população está cada vez mais exigente em relação aos assuntos que terá a seu cargo, o que torna a sua missão governativa mais difícil. “É necessária a reforma administrativa para aperfeiçoar o sistema jurídico”, enfatizou o substituto de Sónia Chan, dizendo que só terá sucesso se contar com o “apoio de todo o Governo” e se conseguir “unir todos os funcionários públicos”.

J.C.M.