“Tu é que tens de entender o que a música é para ti. Não posso desmanchar isso”

Conan Osíris está “tranquilo” e “confortável”. Sabe que a sua música pode ser uma confusão para algumas pessoas, mas “tranquilo”; e diz que, se for preciso etiquetar a sua música como world music, está “confortável” com isso. Em entrevista ao PONTO FINAL, Conan Osíris explica que, apesar do aparente “nonsense”, há um subtexto nas letras. Subtexto, esse, que se recusa a desmanchar. No concerto deste sábado, nas Oficinas Navais, Conan até tocou a música proibida.

Texto: André Vinagre

Fotografia: Eduardo Martins

“Eu queria uma Mega Drive / Eu nem sei como é que se joga / Eu queria uma Mega Drive / Só para não me meter na droga”. É com este verso, de “Beija Flor”, que Conan Osíris aparece em cima da tela que está no palco das Oficinas Navais n.º2. O público parece céptico, ao início, mas Conan desce do palco, organiza uma roda, incentiva à dança, empurra os dançarinos de ocasião, sobe de volta ao palco, com uma menina que não fala português, e pede-lhe que cante um dos versos de “Celulitite”: “Eu ‘tou-me a cagar”. No fim, o público já está em comunhão plena com Conan e João Reis Moreira, o bailarino. “Portaram-se bem, estavam tímidos, mas portaram-se bem”, diz o músico, de gorro rosa, camisa de seda e uma protecção a cobrir os braços. Há quem peça mais uma, “QMD”. “Ai, essa é proibida, mas não faz mal. Isto é o Governo de Macau, não há censura”, e ri-se. E segue a “QMD”: “Quem me dera que fosses para o caralho”. Cinco horas antes do concerto de sábado, a entrevista ao PONTO FINAL não teve o mesmo entusiasmo, foi até pontuada por bocejos de cansaço acumulado durante a viagem à China, que incluiu um concerto em Zhuhai, na passada quinta-feira, também a propósito do festival This is My City. Conan é o nome de palco escolhido por Tiago Miranda, ainda que o próprio explique que não é um “alter ego”, são uma e a mesma pessoa. Reconhece que há quem ache que a sua música é “uma confusão”, mas indica que gosta de “ver a música como um cardápio”. Na entrevista, recorda a participação na Eurovisão e os comentários de Roger Waters, que lhe pediu para não ir a Israel como forma de boicote pela causa da Palestina: “Foi só uma manobra”. Sobre os temas das suas músicas, cuja mensagem pode ser pouco clara, indica que é precisamente isso que pretende: “Não posso dizer exactamente sobre o que é que é, porque a música tem de ter essa liberdade, tu é que tens de entender o que é que a música é para ti. Não posso desmanchar isso”. Ainda assim, assume: “Não sei se chega a ser ‘nonsense’, mas gosto de coisas parvas, sim”.

Conan Osíris. De onde é que surge o nome?

Conan, do “Future Boy Conan”, que é uma série do Miyazaki, que tem a ver com o fim do mundo. É uma série pós-apocalíptica, um rapaz que fica quase sozinho no mundo com o avô, e andam à procura de outras pessoas. Osíris é da egiptologia do Deus Osíris, que tem a ver com o submundo, renovação das águas, renovação, morte, etc.

Osíris é o Deus egípcio da ressurreição dos mortos. Em que medida é que se identifica com ele?

Na medida em que é um contraste entre o passado e o sagrado, com uma coisa que é o futuro, o incerto, a juventude, a novidade…

E é assim que se vê?

Não me vejo assim, mas tento ter alguma coisa a ver com isso porque gosto de tentar pensar que podemos ter o melhor do passado e deixar as coisas não tão boas para trás e fechá-las. Conseguir entender o que vai ser melhor no futuro.

Estudou Design da Comunicação e Produção Audiovisual. Ajudou-o na estética do Conan Osíris? O curso influenciou de alguma maneira a música?

Não influenciou mesmo nada. O Design Gráfico não me influenciou em nada. Não recebi influências desse curso, nem sequer gosto de design, fui lá parar porque não sabia a diferença entre artes plásticas e design, pensava que era a mesma coisa.

Então queria ter ido para artes plásticas?

Se eu já soubesse o que isso era, sim. Já as artes plásticas sim, influenciaram-me um bocado na estética.

Também trabalhou numa sex shop. Transportou essa experiência para a música?

Claro, ajudou-me numa vertente pessoal, no conhecimento da raça humana ou da sexualidade humana. Ajudou-me a crescer bastante, foi lá que eu acabei de crescer, porque ainda era bué novo quando fui para lá, tinha 23, fiquei lá seis anos, portanto aquela é a minha segunda casa.

Tem dois LP gravados, “Música, Normal” e “Adoro Bolos”. Uma das diferenças é que no primeiro canta em inglês e no segundo em português. Porquê?

Não sei, acho que naquela altura, quando estava a fazer o primeiro, nem sequer pensava em cantar em português durante muito tempo, tinha só aquela música, a “Amália”. Decidi escrever em inglês porque tinha essa vontade, basicamente. Depois, no “Adoro Bolos”, decidi escrever em português também porque me apeteceu e porque achei que já tinha maturidade suficiente para cantar em português, que era uma coisa que eu não achava que conseguia.

Porquê?

Não sei, achava que era podre, que não sabia escrever em português ou que ia ficar feio, ‘whatever’.

Qual é a diferença de escrever em inglês e escrever em português? Qual é a maior dificuldade de escrever em português?

Não havia nenhuma dificuldade, mas era um género de uma ansiedade que me dava. Até cantar músicas em português era estranho para mim.

A sua música tem elementos do Oriente, de música africana, música portuguesa. Como é que estas influências lhe chegam?

Acho que nascem de um contacto que tu tens, inadvertido. Todos os estilos de música que eu incluo na minha própria música são cenas com que eu, de alguma forma, fui confrontado, e com que achei afinidade e que se tornaram parte do meu código musical também.

O que é que ouvia quando era mais novo?

Sei lá, aos 15 anos devia estar a ouvir bué Evanescence, devia estar a ouvir bué Linkin Park, devia estar a ouvir já bué kizomba, bué kuduro. As minhas “mixtapes” começavam numa coisa tipo Lil Jon e acabavam tipo em Amy Lee ou ‘whatever’.

Atrai-o a world music?

Sim, se as pessoas precisarem que a ‘label’ seja world music, estou confortável com isso, está tranquilo. Na minha concepção, tudo é world music porque a música está sempre em alguma parte do mundo, certo? É óbvio que há coisas mais ‘mainstream’ que são mais ou menos de todo o mundo, mas tudo é world music.

A sua voz também tem muito de fadista. É isso que vais buscar à música portuguesa?

A influência é um bocado subliminar. Eu não ouvia fado, mas a minha mãe ouvia, então isso ficou marcado no meu código musical genético. E eu nem gostava, odiava fado. Aliás, eu não ouço muito fado, mas fiquei com essa ‘vibe’.

Como é que se conjugam os sons tão distintos que usa na sua música com a electrónica que também usa?

É uma coisa que é automática para mim. Eu gosto de música electrónica e gosto de música mais do mundo. Faz todo o sentido misturar as duas coisas.

É fácil, então?

Sim. Não foi fácil chegar ao ponto de já saber como fazê-lo, tive de estudar bastante os meus próprios processos de criação para chegar àquilo que eu realmente queria mostrar. Mas, hoje em dia, é fácil.

Mas a mistura de géneros dentro de uma só música não se pode transformar numa confusão?

Para muitas pessoas é uma confusão, mas para mim, consegue ficar ordenado, tranquilo.

Mas suponho que seja um desafio ordenar tudo, não?

Não. Eu gosto de ver a música como um cardápio, se tivesse 12 músicas iguais ia enjoar bué.

Há quem diga até que é o novo António Variações. Como é que reage?

[Boceja].

Com um bocejo?

Ya, é literal, é mesmo isso. Não é um bocejo, mas se for uma comparação respeitosa e tranquila, tudo bem.

Ouvia Variações?

Não. Se for uma comparação respeitosa, eu aceito. Se for uma comparação para me desrespeitar a mim ou a ele, já não valido.

A sua imagem é muito distintiva. Isso é pensado? Como é que a sua imagem é pensada?

Tem a ver com as influências visuais que eu tenho, a animação, os jogos. Maioritariamente dos filmes de animação.

Como por exemplo?

Todos os filmes do Studio Ghibli, todos os animes que eu já vi, todas as animações russas, sei lá. Eu estudei – entre aspas – muita animação, consumia muito, fazia muito parte do meu mundo. E jogos também, bué de jogos japoneses com essas referências. Isso acabou por fazer esse ‘print’ subconsciente que depois faz com que eu vá tentar arranjar referências aí.

Conan Osíris é uma persona do Tiago Miranda? Ou é a mesma pessoa?

É exactamente a mesma.

Não há uma mudança em palco?

Há uma mudança de energia, claro. Isso há sempre, mas é igual.

E os temas das músicas em si, como “Telemóveis”, “Borrego”, “Celulitite”, “Adoro Bolos”, por exemplo. Como é que pensa neles?

Eu gosto de dizer as coisas que são imediatas para tu compreenderes, mas de uma forma que não seja tão imediata assim, ou pelo menos que ainda não tenham sido ditas daquela forma.

Há, portanto, um subtexto nas letras? Por exemplo, em “Telemóveis”, “quem mata quem” e “a chibaria nunca viu nascer ninguém”. Estamos a falar de quê?

Estamos a falar de exactamente isso, de música. É uma interpretação subjectiva, para ti. Eu não posso mandar naquilo que tu achas que é a música. Não posso dizer exactamente sobre o que é que é, porque a música tem de ter essa liberdade, tu é que tens de entender o que é que a música é para ti. Não posso desmanchar isso.

E para si, o que é?

Para mim, é uma música que eu toco no meu ‘show’.

Mas também há uma componente de ‘nonsense’ na sua música, ou não?

Eu gosto de coisas que metem piada, sim. Não sei se chega a ser ‘nonsense’, mas gosto de coisas parvas, sim.

Na altura do Festival da Canção recebeu uma carta do Roger Waters a elogiar a sua música…

A elogiar só para me pedir para eu não ir à Eurovisão.

Então desvaloriza o elogio?

Não desvalorizo. Vale o que vale. Mas se ele me tivesse mandado aquela mensagem sem o pedido, aí eu valorizava completamente, assim foi só uma manobra.

Alguma vez falaram sobre isso?

Nunca falámos.

Como é que recorda a passagem pela Eurovisão?

Sei lá, foi uma experiência enriquecedora, mas que eu vejo com alguma distância, alguma calma. A parte melhor foi ter-me dado a conhecer a mais pessoas. De resto, a própria presença lá, foi uma coisa meio tremida.

Porquê?

Tive contacto com noções históricas que eu não conhecia, até à data. Tipo os problemas que Israel tem com vários polos. E foi estranho.

Fala das pressões de que foi alvo para não ir, ou mesmo já lá?

Tudo isso, sim.

A prestação em si, foi abaixo das expectativas?

Não, não, de todo. Acredito que tenha sido uma das minhas melhores performances, até. Provavelmente melhor do que no festival.

Actuou em Zhuhai, na quinta-feira. Como foi a experiência?

Foi bué fixe, não estava à espera da adesão e da relação que tive com as pessoas, foi super querido. Senti-me mesmo em casa. Senti que estava num mundo onde as pessoas já me conheciam e já curtiam de mim, etc. Parecia que estava em Lisboa, foi brutal. Ao princípio foi tipo “wow, que é isto?”, mas no fim do concerto já estávamos todos tipo bué amigos.

É mais fácil actuar para um público que não percebe o que está a dizer?

É igual, mas de forma diferente. Quando as pessoas entendem o que eu estou a dizer, tem sempre a componente da letra e algumas pessoas podem já ter um preconceito em relação a isso. Aqui eu não tenho esse preconceito em relação à letra, as pessoas estão só a analisar a parte sonora e isso também é uma coisa que acaba por fazer com que eu valorize o meu próprio som, mesmo que não esteja a dizer todas as palavras correctamente, sei que aquilo está a ter um impacto sonoro importante.

O que é que conhece da música chinesa?

Conheço pouco. Conheço os fenómenos que existem de música feita por AI [Inteligência Artificial], feita por computador, tipo voz sintética.

E o que é que acha disso?

Acho que é caricato, acho que deve ser respeitado. É uma ferramenta descartável, não acredito que tenha o poder para tirar o lugar a músicos reais, mas tem o seu propósito e é engraçado ver como é que a civilização evoluiu a um ponto em que pode fazer música que parece humana mas que foi feita por uma máquina. Isso é engraçado e interessante.

Também vem à China à procura de levar alguma coisa consigo, nas suas influências?

Não propriamente. As minhas influências já estão implantadas. O meu violinista é macaense. Agora não houve as condições necessárias para ele vir, mas em Portugal tocamos sempre juntos e já não passo sem ele e sem o flautista, que é nepalês. Quase que eles são a representação dessa minha influência.

Ainda fica nervoso antes de entrar em palco?

Não, fico nervoso por ter coisas para fazer e, quando as pessoas me empatam e não posso fazer alguma coisa, porque alguma coisa não está pronta ou aconteceu uma coisa má ou alguma coisa não está pronta, aí eu irrito-me. Nervoso, não. Irritado às vezes fico.

Há alguém com quem gostasse de colaborar no futuro?

Não sei. Eu gosto de bué pessoas com as quais eu acho que nunca poderia colaborar.

Quem, por exemplo?

Pessoas que não têm nada a ver com o meu som. Eu penso sempre em ser auto-suficiente e não depender de ninguém, então acabo por não pensar muito nisso. Mas gosto que me convidem e depois ver o que posso fazer com aquela pessoa. Não sou muito de convidar, mas isso é em tudo.

Vai ser lançada uma caixa com três discos seus, “Silk”, “Música, Normal” e “Adoro Bolos”, depois vai actuar no Coliseu de Lisboa. O que se segue depois disso?

Tenho concerto em Braga no dia 27 de Dezembro e depois entramos numa nova fase, em 2020. Fazer nova música, preparar novas cenas, para continuar a rodar.

Vai haver novo álbum em breve?

Isso agora… Nem eu sei, mesmo.