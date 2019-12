Edmund Ho, a vida num 8

Foi a 8 de Fevereiro que Edmund Ho anunciou os novos concessionários do jogo de Macau. E tudo mudou a partir daí. Mas foi também a 8, de Dezembro, que Ao Man Long foi detido. As duas datas que marcam os 10 anos de chefia do Governo. O 8 é número de sorte ou nem por isso?

João Paulo Meneses

Nestes 20 anos de RAEM, Edmund Ho desempenhou duas tarefas completamente diferentes, embora interdependentes: foi o primeiro Chefe do Executivo e o primeiro ex-Chefe do Executivo. À luz dos dados hoje existentes, desempenhou as duas com nota positiva. Dirão os leitores: ser ex-chefe é muito mais fácil, pelo que faz pouco sentido comparar. Talvez sim, mas é preciso ter em consideração que, antes de Edmund, não havia uma referência, pela positiva ou não.

É verdade que, na região vizinha, Tung Chee-hwa já tinha saído de funções. Mas as circunstâncias foram duplamente diferentes: primeiro, porque foi obrigado a demitir-se, depois de uma manifestação de meio milhão nas ruas de Hong Kong, com a regulamentação do Artigo 23 como cenário; depois porque, ao sair, Tung Chee-hwa não se limitou a ocupar o lugar de vice-presidente da Conferência Consultiva Política do Povo Chinês (CCPPC), mas fundou a China-United States Exchange Foundation, em 2008, para melhorar a opinião dos norte-americanos sobre a China, e, seis anos depois, uma outra fundação, Our Hong Kong Foundation, onde agrega vários empresários de topo. Saiu, mas continuou muito activo.

Pelo seu lado, Edmund, nestes últimos 10 anos, conseguiu evitar qualquer polémica ou que qualquer das suas (raras) declarações fosse entendida como uma crítica ou uma indirecta ao Governo do seu amigo e delfim Chui Sai On. Pura e simplesmente, durante o tempo em que foi ex, Edmund soube criar um paradigma, nunca falando directamente de Macau.

Outro exemplo: ao aceitar ser o Chefe do Governo foi obrigado a terminar a sua carreira empresarial. Segundo a Lei Básica da RAEM, o Chefe do Executivo tem que renunciar a todas as suas actividades lucrativas privadas, cortando relações com o mundo dos negócios. Poderia regressar às empresas após 2009, quando ainda tinha apenas 54 anos, mas – que se saiba – manteve-se até hoje afastado.

Quando chegarmos a 2049, haverá pelo menos quatro antigos líderes do Governo da Região. Para a opinião pública, para os comentadores, para todos em geral, Edmund Ho será a referência. Mesmo que seja para o contrariar, o que não é muito provável.

Desaparecido?

Depois de abandonar as funções executivas, Edmund foi escolhido como um dos 24 vice-presidentes da Conferência Consultiva Política do Povo Chinês (CCPPC), o principal órgão de consulta do Partido Comunista Chinês e do Governo da China. Desde então, já foi reeleito para o mesmo órgão (são mandatos de cinco anos).

E é basicamente nesta qualidade de vice-presidente da CCPPC que, nestes 10 anos, Edmund Ho tem aparecido em público. Como quando marcou presença numa reunião, em Zhuhai, da Comissão de Conselho de Desenvolvimento da Nova Zona de Hengqin, afirmando que a zona nova da Ilha da Montanha vai entrar “numa nova era” e deixando algumas sugestões.

Foi também como vice-presidente da CCPPC que viajou até Timor, Angola ou Portugal, promovendo Macau como espaço de intercâmbio com os países de língua oficial portuguesa – funções que se enquadram na posição institucional que desempenha.

Se alguns garantem que Edmund Ho, nestes 10 anos, nunca deixou de estar presente na vida política de Macau, fê-lo sempre na sombra e provavelmente olhos nos olhos com Chui Sai On.

Silêncio

Nos anos após sair do Governo de Macau, o primeiro Chefe do Executivo soube estar na sombra, mas também em silêncio. Um silêncio que, em algumas ocasiões, pode ter sido muito conveniente, como quando veio a público que, a partir das alegações de um tribunal do Nevada, não terá tido um comportamento isento na atribuição da licença à Las Vegas Sands. O grupo Consciência de Macau (Jason Chao) chegou a entregar uma queixa junto do Ministério Público, pedindo que Edmund Ho fosse investigado por abuso de poder ou mesmo corrupção.

Suspeitas de corrupção surgiram também em 2014, quando a revista de Hong Kong “Next” alegou que estaria a ser investigado pela Comissão Central de Disciplina e Inspecção do Partido Comunista Chinês, no âmbito da campanha anticorrupção. A revista referia que já teria sido alvo de uma outra investigação, em 2012, igualmente pelo PCC, por alegadas suspeitas de corrupção e de estar a proteger empresários da República Popular que estariam a lavar dinheiro através de Macau (o processo terá sido arquivado).

Três anos antes, outro caso: o Tribunal Judicial de Base recebeu um ofício de Chui Sai On em que este informa não autorizar Edmund Ho, sem fundamentação de ordem jurídica, a testemunhar no processo Ao Man Long, quando arrolado pelo advogado de Pedro Chiang. A tudo isto Edmund Ho nada disse. Até hoje.

Muito melhor do que Chui Sai On

A detenção de Ao Man Long, no início de 2006, e o início do respectivo julgamento (Novembro de 2007) foram os momentos mais problemáticos de 10 anos, em que o Chefe do Executivo atingiu elevados índices de popularidade, provavelmente impossíveis de igualar.

Usando os dados anuais do programa de opinião pública da Universidade de Hong Kong (valores médios), percebe-se um pico de satisfação da população de Macau em 2004, com 73,7 por cento. O valor mais elevado atingido por Chui Sai On, em contrapartida, foi de 37,4 por cento, em 2012.

Já Edmund Ho teve a sua quebra de popularidade precisamente no final de 2007, o ano do escândalo Ao Man Long… e dos primeiros grandes protestos públicos. Ainda assim, os seus 12,3 por cento são muito melhores do que os 19 pontos negativos do ainda Chefe do Executivo, em 2017 (por conta da forma como foi gerida a passagem do super tufão Hato…).

E se Chui Sai On foi preparado por Edmund Ho para lhe suceder, ao ficar 10 anos como secretário do Governo, mesmo com os ecos das inúmeras falhas relacionadas com os Jogos da Ásia Oriental a atingirem o seu delfim, a verdade é que Edmund não deixou a melhor herança ao sucessor: em Dezembro de 2009, Macau – e o mundo em geral – lidava com as consequências da grave crise financeira que começara um ano antes. 2008 e 2009 foram os piores anos da RAEM, que só voltou a respirar a partir de 2010, já com Chui Sai On ao leme.

A forma como o então Chefe do Executivo lidou e sobretudo antecipou a crise, nomeadamente com a distribuição generalizada de subsídios, a partir de 2007, parece ter sido a chave para que, por exemplo, a sua popularidade nunca tenha atingido valores negativos.

Edmund Ho foi o homem que acabou com o monopólio de Stanley Ho e abriu o jogo a seis operadores – na verdade, a três, mas foi durante o seu mandato que se criou a originalidade das três subconcessões. Criaram-se milhares de empregos, directos e indirectos, os ordenados subiram e a população – pelo que dizem os estudos de opinião – rejubilou. Ficará na história da RAEM por isso.

A única dúvida, neste momento, é se haverá apenas uma data a marcar esses 10 anos, 8 de Fevereiro de 2002, dia do anúncio dos resultados do concurso dos novos operadores, ou se 8 de Dezembro de 2006, o dia em que Ao Man Long foi preso, conseguirá ensombrar o seu legado.