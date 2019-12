Conselho de Estado nomeia nova equipa governativa

A 20 dias de Ho Iat Seng tomar posse como Chefe do Executivo de Macau, foram ontem divulgados os nomes que vão integrar a sua equipa governativa e o Procurador do Ministério Público, nomeados pelo Conselho de Estado, sob a indigitação do quinto Chefe do Executivo.

Como já tinha sido avançado, dos cinco secretários, vão manter-se no Governo Wong Sio Chak, como secretário para a Segurança, e Raimundo do Rosário, enquanto secretário para os Transportes e Obras Públicas. Alexis Tam será substituído na tutela dos Assuntos Sociais e Cultura por Ao Ieong U, directora dos Serviços de Identificação. Na tutela da Administração e Justiça, Ho Iat Seng vai substituir Sónia Chan por André Cheong, que estava à frente do Comissariado Contra a Corrupção. Lei Wai Nong, vice-presidente do Conselho de Administração do Instituto para os Assuntos Municipais, vai assumir a pasta da Economia e Finanças, substituindo Lionel Leong.

Os nomes foram revelados na noite de ontem, através de um comunicado divulgado pelo Gabinete de Comunicação Social, segundo o qual Chan Tsz King ficará com o cargo de comissário contra a corrupção, Ho Veng On ficará como comissário da auditoria, Leong Man Cheong como comandante-Geral dos Serviços de Polícia Unitários e Hong Man Chong ficará como director-geral dos Serviços de Alfândega. Já como Procurador do Ministério Público permanece Ip Son Sang.

Numa outra nota divulgada na noite de ontem, Chui Sai On, Chefe do Executivo até ao dia 19 de Dezembro, felicitou os responsáveis do próximo Governo, apresentando “cordiais e calorosas congratulações aos recém-nomeados”. Chui Sai On “deseja sinceramente que todos se empenhem e dêem o seu melhor nas tarefas e acção governativa, sob a liderança de Ho Iat Seng, unindo-se à sociedade formando um todo na luta por novos avanços, servindo a nação e Macau. E que dêem novos contributos e alcancem novas conquistas, dando continuidade ao grandioso princípio ‘Um país, dois sistemas’ na RAEM”.