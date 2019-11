Sulu Sou, o miúdo reguila que quer fazer da política arte

Para o mais jovem deputado à Assembleia Legislativa, a política é também arte. Filho único de uma família apolítica, Sulu Sou era o miúdo reguila que os professores não conseguiam controlar. Hoje, vê-se como uma ilha dentro do hemiciclo e dispara contra os colegas parlamentares, que diz não estarem habituados a prestar contas. O político activista quer agora influenciar o sistema a partir de dentro.

Texto: André Vinagre

Fotografia: Eduardo Martins

Depois de uma sessão na Assembleia Legislativa (AL), uma das muitas em que participou desde que foi eleito como deputado em 2017, Sulu Sou aponta para a tabuleta junto aos sofás do bar da AL, que indica que os lugares são reservados a deputados, e conta que já apresentou várias propostas para que qualquer cidadão se pudesse sentar neles. A resposta: “vão fazer estudos”, ri-se. Apesar da restrição, é lá que Sulu Sou diz ao PONTO FINAL que “a política é arte”. Por isso, quer “ter um bom desempenho em palco”. Na conversa, recorda a infância, aponta o tabu que é a política em Macau, explica a posição da Novo Macau nos protestos de Hong Kong, e critica os colegas deputados, que até sugeriram que mudasse de penteado.

Nasceu em Macau há 28 anos, filho de uma mãe de Macau e um pai do interior da China. Ambos apolíticos. Cresceu na zona Norte da península, brincou nas ruas da Areia Preta, de Toi San e do Iao Hon. “Como era filho único, quando via os meus amigos na escola ficava entusiasmado e falava muito”, diz o deputado, explicando a dor de cabeça que era para os professores do Colégio Diocesano de São José, que frequentou desde o infantário até ao liceu. “Muitos professores faziam queixa de mim por eu ser reguila, eu falava muito com os meus colegas durante as aulas”. Contudo, as notas sempre foram boas: “Ninguém, nem os meus pais, me pressionaram para estudar, para fazer os trabalhos de casa, eu fazia-os por mim, fazia-os a tempo e estudava”. “Tenho vindo a ser sempre esse reguila”.

A GÉNESE DE UM POLÍTICO

Aos 18 anos, decidiu ir para a Universidade de Taiwan. Fez duas licenciaturas ao mesmo tempo, Ciência Política e Estudos de Género. Começa por dizer que não sabe porque é que seguiu o rumo da Ciência Política e que, antes de Taiwan, era “uma folha em branco”. Mas depois confessa que houve três motivos: Hong Kong, as injustiças e Tiananmen.

Os debates entre os deputados do Conselho Legislativo de Hong Kong, que via na internet, foram a primeira razão. “Achei interessante, fiquei entusiasmado ao ver os debates. Isso inspirou-me”. “A segunda razão foi a minha personalidade. Quando era novo e via alguma injustiça, não me conseguia controlar, tinha de dizer algo. Além disso, quando era novo, eu era muito emocional, mais do que racional”, conta. A terceira razão, lembra, foi uma vigília pelas vítimas do massacre de Tiananmen, em que participou no final do ensino secundário.

Além disso, também Chui Sai On, actual Chefe do Executivo, teve o seu papel. Numa sessão pública de perguntas ao então candidato a líder do Governo, em 2009, Sulu Sou estava lá: “Eu preparei-me muito antes, preparei uma pergunta e fi-la: ‘Como é que o Governo vai recuperar a confiança do público depois do caso de Ao Man Long?’”. Ao Man Long era secretário para os Transportes e Obras Públicas e foi detido em 2006 por corrupção. Tal como Chui o encorajou, também o Chefe do Executivo na altura se disse encorajado por Sulu: “Ele disse que eu o encorajei enquanto político, enquanto líder, para fazer face aos desafios e às questões do público para que ele desse o seu melhor e ouvisse os cidadãos”.

A VERGONHA DE ESTUDAR POLÍTICA

Mesmo depois de já estar a estudar em Taiwan, houve outro ponto de viragem na vida de Sulu Sou. Ponto de viragem esse que o tem acompanhado até hoje e que se chama Associação Novo Macau (ANM).

O democrata estava a licenciar-se em Ciência Política, no ramo de Administração Pública. Nos primeiros dois anos, nas férias de Verão, em resposta aos familiares que lhe perguntavam o que estudava, dizia apenas Administração Pública. “Nos primeiros dois anos, tinha medo de dizer que estudava Política. Muitas pessoas compreendem mal aquilo que é a política, acham que é uma coisa suja e que um jovem não lhe deve tocar. É uma mentalidade local”, explica.

Tudo mudou depois de um estágio de Verão que fez na Associação Novo Macau, em 2011. “Depois de ter feito o curso de Verão na Associação Novo Macau, comecei a ter noção daquilo que acontecia em Macau. Então, nos últimos dois anos da universidade, passei a responder que estudava Política. Foi um ponto de viragem”, diz.

Numa aula, ouviu de um professor: “Sei como é que vocês se sentem, os vossos pais estão contra o facto de vocês estudarem Ciência Política”. “Os pais gostam quando os filhos estudam Direito, Medicina, etc., mas muitos pais não esperam que o filho venha a estudar Política”, nota o deputado de Macau, ressalvando que, “quando se é médico ou advogado, é possível ajudar centenas ou milhares de pessoas, mas, quando se é deputado ou presidente da câmara, por exemplo, pode-se ajudar mais pessoas, toda a sociedade”.

No fim da licenciatura, em 2013, voltou para Macau, juntou-se à ANM e concorreu logo às eleições legislativas como número dois da lista encabeçada por Au Kam San. Nessas eleições tinha 22 anos e não conseguiu ser eleito. Tornou-se presidente da Novo Macau e, quatro anos depois, voltou a concorrer e conseguiu um lugar no hemiciclo, garantindo 9.213 votos dos eleitores de Macau, que podem escolher 14 dos 33 deputados. Sulu Sou chegou à AL a 17 de Outubro de 2017 e deixou a presidência da ANM para Icy Kam, passando a vice-presidente. Tornou-se no mais jovem deputado de sempre a tomar posse desde a transferência de soberania de Macau.

ACTIVISTA E DEPUTADO: DUAS FERRAMENTAS GUARDADAS NO BOLSO

“Muitas pessoas perguntam-me porque é que eu me tornei activista. Porque, em Macau, o movimento social é muito fraco, especialmente na juventude”, diz Sulu Sou. O activismo serviu para se fazer ouvir, mas a mensagem passa melhor se vier de dentro. “Quando entrei no sistema, foi outra mudança na minha vida, porque aqui já é possível resolver coisas, muitas coisas, por dentro do sistema”. “A comunicação com o Governo é uma ferramenta. Se mesmo depois da comunicação com o Governo nada for alterado, temos de manter os movimentos sociais. Temos de ter as duas ferramentas no bolso, a comunicação com o Governo e os movimentos sociais”, afirma.

A sua curta carreira política é marcada por casos e polémicas. Em 2014, ainda não era deputado, foi um dos impulsionadores do maior protesto em Macau desde 1989, contra uma proposta de lei de atribuição de compensações a ex-governantes, que acabou por ser retirada pelo Executivo; Sulu foi suspenso das funções de deputado a 4 de Dezembro de 2017, depois de ter sido acusado de desobediência qualificada durante uma manifestação, realizada a 15 de Maio de 2016, em que foram atirados aviões de papel para dentro do palacete de Santa Sancha. Em Julho de 2018 voltaria a assumir as funções. Já este ano, Sulu Sou chamou a atenção para uma proposta do Executivo que pretendia estabelecer um fundo soberano de 60 mil milhões de patacas, sobre o qual surgiram rumores de que seria Chui Sai On a gerir no futuro. Depois da Novo Macau dar o alerta, o Governo retirou a iniciativa.

Ho Iat Seng, antigo presidente da AL e futuro Chefe do Executivo, tem estado presente na vida política de Sulu. Depois de Ho acusar Sulu de desrespeitar os trabalhos das comissões da AL, por ter pedido que a Lei de Reunião e Manifestação fosse analisada uma segunda vez na especialidade, Sulu fez-lhe chegar uma sucessão de protestos, reclamações, pareceres e despachos que foram rejeitados, quer pelo próprio Ho Iat Seng, quer pela Mesa da AL, quer pelos próprios deputados.

Agora, terá de lidar com Ho enquanto Chefe do Executivo. “Não sei se a nossa relação é boa ou má, a nossa relação é bastante engraçada”, refere, classificando-o como “muito experiente nos negócios e na política”. Para Sulu Sou, “ele não é o típico político, ele fala muito, muito, muito”. Mas “agora ele mudou de cargo e eu tenho a missão de o fiscalizar”.

SULU, UMA ILHA NO HEMICICLO

Depois de Ho, aponta aos colegas parlamentares: “Os deputados não estão habituados a serem desafiados, a maioria deles são patrões, eles nunca prestaram contas a ninguém e nunca enfrentam críticas”. Mas o vice-presidente da ANM diz fazer questão de os recordar que “a AL não é a empresa deles, o presidente não é o patrão, nós também somos deputados, o meu salário não é pago por eles, mas pelos cidadãos”.

Antes de chegar à AL, diz, teve de se preparar: “Antes de ter vindo para o hemiciclo, tive de me preparar muito bem psicologicamente. Eu era a minoria. Não tinha expectativas de fazer amigos aqui, por isso tive de me preparar”.

Sulu Sou confessa que esperava mais diálogo nos bastidores do hemiciclo, coisa que não tem acontecido. Com a maioria, diz, a interacção limita-se ao “olá” e “bom-dia”. “Depois das sessões, devíamos poder falar uns com os outros, essa era a minha expectativa, mas não posso falar sozinho”. “Eles têm receio de me apoiar e de terem uma relação próxima comigo, eu percebo”, afirma, dando, com uma gargalhada, um exemplo do quão diferente é dos outros legisladores: “Não vou dizer o nome, mas um deputado ou deputada veio ter comigo e disse que eu tinha de mudar de penteado. Mas eu brinquei e disse que essa pessoa não defende a liberdade dos penteados”.

Agora, queixa-se de que não tem vida, a política consome-lhe grande parte das horas do dia. A falta de tempo “provoca um impacto negativo em mim”, admite, aconselhando os da sua geração: “Os jovens devem aproveitar a sua juventude”. “Eu adoro cantar, adoro jogar futebol, mas não tenho tempo para isso”, lamenta, acrescentando: “Não tenho tempo para fazer essas coisas, incluindo dormir”.

“A POLÍTICA É ARTE”

Sulu Sou não pensa no futuro. E fazer parte de um Governo, estaria nos planos? “No sistema de Macau é difícil, não há um sistema saudável, com este ambiente é difícil fazer-se o que se quer fazer. Eu quero manter uma posição em que possa ser livre, falar sobre o que quiser falar e, então, não penso nisso”.

E atira uma definição para a política: “A política é arte, a forma como interpretas e desempenhas o teu papel é muito importante. Eu continuo a aprender a interpretar e quero ter um bom desempenho em palco”. “Eu tendo sempre a pensar na razão pela qual estou aqui, que é servir os cidadãos e fazer com que Macau seja mais progressista”. “Estou bastante orgulhoso do meu trabalho porque posso ter influência na vida das pessoas”, diz, com um sorriso.

Depois, tenta outra definição: “A política é a vida. A não ser que se viva na montanha, sozinho, talvez aí não haja política, talvez. Mas, onde há mais do que uma pessoa, aí há política”.

HONG KONG COMPREENDE FALTA DE APOIO EM MACAU

Nos últimos quase seis meses, desde que começaram os protestos pró-democracia em Hong Kong, os democratas de Macau nunca manifestaram uma posição firme de apoio. Porquê? “Nós conhecemos muitos políticos de Hong Kong da ala democrata, nós conhecemo-los e eles conhecem-nos. Até os políticos de Hong Kong compreendem totalmente a situação em Macau, a situação da ANM é muito difícil”.

“Eles dizem-nos que nós devemos continuar o trabalho em prol dos nossos assuntos locais primeiro”, conta, deixando no ar que “às vezes podemos demonstrar apoio, quando o ‘timing’ é adequado, mas às vezes não podemos”, aproveitando para culpar a falta de tempo dos associados.

Além disso, “Macau tem um outro papel na história. Temos de perceber que há um sentimento diferente. Não podemos ter uma acção rápida, poderia ter um resultado negativo”. Como por exemplo? “As pessoas poderiam começar a pensar que a democracia é perigosa e que, se Macau tivesse sufrágio universal, seria como Hong Kong. Não quero que os apoiantes da ANM tenham essa percepção”. “Eles são a esperança para a democracia em Macau. Temos de dar passos à medida de Macau”.