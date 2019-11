Nuvens de Mónica Coteriano murmuram convites à imaginação

Organizada pela Associação Cultural 10 Marias, a exposição “4 steps into the clouds”, de Mónica Coteriano, inaugurou-se ontem, na Creative Macau, e vai estar aberta ao público até 25 de Janeiro. A instalação recorre a imagens, captadas em ‘hyper-timelapse’, e a dispositivos sonoros, espalhados pelo espaço, para criar a sensação de um passeio por entre as nuvens.

As nuvens murmuram e a imaginação dança. Este foi o mote para a instalação de Mónica Coteriano, intitulada “4 steps into the clouds”, que ontem se inaugurou na Creative Macau. A artista portuguesa radicada em Macau quis recriar a sensação de “poder andar nas nuvens” que tinha quando ainda era criança, e, para isso, desafiou vários amigos a escrever textos sobre esta temática.

“Lembro-me disto de quando era miúda, esta ideia de poder andar nas nuvens, quando andava de avião e olhava lá para fora. E ficava sempre esse imaginário, de como seria”, começou por explicar Mónica Coteriano, ao PONTO FINAL, sobre o conceito da instalação.

Anos depois, a artista decidiu recuperar a ideia e concretizá-la na forma de uma instalação. “Não me recordo porquê, mas a ideia voltou, e pensei que poderia de alguma maneira concretizá-la. Claro que não fisicamente, mas de uma forma em que eu pudesse usar textos, música, performance, uma série de coisas. Depois fui trabalhando nisso e acabou por ficar apenas nuvens e textos”, acrescentou.

De forma a proporcionar a experiência de um passeio por entre as nuvens, Mónica Coteriano recorreu a imagens de nuvens captadas por Pedro Luz, através da técnica ‘hyper-timelapse’. “Ele trabalha em ‘hyper-timelapse’. Quando se vê as nuvens, parece que estão a dançar, mas na verdade são um número de fotografias por minuto, não é filmagem propriamente dita”, assinala, frisando que as imagens foram captadas no céu de Macau.

Para além da projecção de imagens em ‘hyper-timelapse’, foram instaladas no espaço várias nuvens de algodão, com dispositivos sonoros, que murmuram histórias e poemas da artista e de vários convidados, nomeadamente: Elis Mei, Nina Lee, Vera Paz, Luísa João Chambica, Kate Samozwaniec, Steven Vincent e Ines Trickovic.

A artista começou por escrever os poemas para a instalação, mas, a meio do processo criativo, decidiu desafiar vários amigos a escrever textos sob a premissa de passear nas nuvens. “Pensei que seria interessante ter a perspectiva de outras pessoas, de outros artistas, e como tenho vários amigos que escrevem, e uns são escritores, fiz-lhes o desafio para escreverem sob a premissa de que estão a andar nas nuvens, e como imaginam a sensação”, disse Mónica Coteriano.

“Acho que tem mais graça ter estes vários imaginários do que só o meu. Senão ficava muito centrado, imagino eu, no meu imaginário. Os textos não têm uma narrativa, acho eu, mas poderá haver alguém que vê uma narrativa ali. Mesmo no dia da montagem, um dos meus amigos que me estava a ajudar disse que as nuvens pareciam estar a falar umas com as outras. Eu olhei e pensei: interessante, nunca tinha passado nisto desta forma. Eu só espero é que as pessoas tenham uma experiência, e tenham aqui uma sensação, não sei muito bem qual, mas que se divirtam, que oiçam, de facto os textos, pois são todos interessantes”, disse a artista, frisando que as histórias murmuradas pelas nuvens são em inglês, chinês e português.

Questionada sobre o título da exposição, Mónica Coteriano assumiu que não houve qualquer razão específica. “Em relação ao título, não há uma razão específica, foi porque me soava melhor. Soava-me melhor 4 steps e saiu-me 4 steps”. Sobre o facto de o número quatro ter uma conotação específica na China, a artista reforçou que foi mesmo pela sonoridade. “Sim, o quatro nesta zona do mundo pode significar um fim de ciclo, e se calhar é. Mas foi mesmo pela sonoridade da coisa que passei para a escolha, não vou estar aqui a inventar um conceito”, referiu.