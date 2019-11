Macau e China continental assinam 4.º protocolo de cooperação tributária

O Chefe do Executivo, Chui Sai On, e o director da Administração Tributária do Estado chinês, Wang Jun, assinaram ontem, em Macau, o 4.º protocolo relativo ao “Acordo entre a China Continental e a RAEM para Evitar a Dupla Tributação e Prevenir a Evasão Fiscal em Matéria de Impostos sobre o Rendimento”, que adiciona disposições relativas à isenção de imposto sobre “Investimentos do Governo”.

Com a assinatura do 4.º protocolo, os rendimentos auferidos dos investimentos na China continental pelo Governo da RAEM ficam isentos de imposto, sendo esta isenção aplicável ao Fundo de Desenvolvimento para a Cooperação Guangdong-Macau e a futuros projectos de investimento similares.

Estas medidas pretendem reduzir o custo tributário do investimento do Governo da RAEM na China continental e aumentar a sua rentabilidade, assim como “favorecer a diversificação de investimentos da Reserva e impulsionar o desenvolvimento da indústria”, pode ler-se no comunicado divulgado pelo Gabinete do Porta-voz do Governo.

No intuito de se articular com os requisitos do Plano de Acção da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico referente à “Erosão da Base Tributária e Transferência de Lucros”, o protocolo procedeu a uma série de revisões ao “Acordo para evitar a Dupla tributação e Prevenir a Evasão Fiscal em Matéria de Impostos sobre o Rendimento”, sobretudo as disposições relativas aos requisitos mínimos exigidos, visando reflectir os mais recentes desenvolvimentos e evolução das regras de tributação internacional.

Recorde-se que o acordo de cooperação tributária entre a China continental e a RAEM foi assinado em 2003, com o intuito de promover o desenvolvimento de actividades de comércio e investimento bilaterais. Desde 2009, já foram assinados três protocolos com o objectivo de optimizar detalhes do “Acordo para evitar a Dupla tributação e Prevenir a Evasão Fiscal em Matéria de Impostos sobre o Rendimento”.