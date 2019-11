“Quem é mais importante? Os homens, ou os cães”, questiona Mak Soi Kun

Sulu Sou voltou a invocar para o problema do abate de animais no Instituto de Assuntos Municipais (IAM). O deputado disse que se deve reduzir o número de animais vadios, mas que isso não devia levar à sua morte. O elemento do IAM que se deslocou à Assembleia reconheceu as dificuldades que os meios humanos à disposição daquele organismo têm para lidar com o volume de casos de animais abandonados, e pediu à população que opte pela esterilização como medida preventiva.

Sulu disse que depois de os animais serem recolhidos é que o trabalho se torna importante. “O essencial são os trabalhos subsequentes, e aí há dificuldade de gestão. É necessária a coordenação no IAM”, pediu.

Segundo os dados estatísticos do IAM, entre 2007 e Setembro de 2019, foram capturados 7023 cães vadios, dos quais 5436 foram submetidos a eutanásia. Isto é, em média, morreram no canil municipal 35 cães por mês. Sulu Sou acredita que apesar de lhe perguntarem “como é que se pode resolver os problemas dos animais quando os dos homens não estão solucionados”, que estas questões devem merecer a preocupação do Governo e da sociedade civil. “Às vezes, temos de ir das pequenas para as grandes coisas”, disse.

A deputada Agnes Lam disse que continua a haver maus tratos a animais em Macau, “pessoas que envenenam animais”. Mas que este tipo de crime tem muitas dificuldades em ser investigado porque há “problemas em fazer exames forenses”. A parlamentar apontou responsabilidades ao IAM que está fechado fora das horas de expediente, o que torna difícil recolher provas.

Já Mak Soi Kun confessou ter medo dos cães vadios que encontra nas caminhadas que faz nos trilhos em Coloane, e perguntou: “O que é que é mais importante, as pessoas ou os cães?”. “Muitas vezes têm doenças. Serão transmissíveis? Como podemos resolver se passarem raiva?”, questionou.

O elemento do Governo reconheceu os problemas de falta de pessoal no IAM — que tem sete veterinários nos quadros. É um número que não consegue fazer face aos pedidos. “Mas não podemos subir indiscriminadamente o recrutamento. As clínicas privadas podem fazer a esterilização, não tem de ser o IAM”, disse, pedindo mais responsabilidades para os donos dos animais.

