Paul Pun: Da epifania cristã à vida devotada ao serviço social

Partilhou casa com 12 irmãos, dormiu na rua, lavou pratos, trabalhou numa tipografia e teve uma epifania cristã enquanto escrevia à máquina. Juntou-se à Caritas, onde é secretário-geral, passou por Guam e Nova Iorque, e voltou a Macau de olhos postos no serviço social. Agora, Paul Pun recusa orgulhos, diz-se só agradecido aos que recebem a assistência que presta. “Levar-lhes não só felicidade, levar-lhes esperança”, é o objectivo.

Texto: André Vinagre

Fotografia: Eduardo Martins

Paul Pun tem dedicado a vida à acção social. É secretário-geral da Caritas, presidente da Associação dos Assistentes Sociais de Macau, presidente da Associação de Beneficência dos Refugiados e director da Escola São João de Brito. Ao PONTO FINAL conta agora que tudo teve origem numa epifania enquanto escrevia à máquina: tornou-se cristão, juntou-se à Caritas, estudou Acção Social em Macau, Hong Kong, Guam e Nova Iorque e tentou seguir as pisadas do padre Luis Ruiz, fundador da Caritas na região. Rejeita qualquer vaidade naquilo que tem feito e lembra que ainda há trabalho para fazer em Macau.

Começou com um percalço, a vida de Paul Pun. Nasceu em 1957, mas, no registo, o funcionário enganou-se e escreveu 1958, “um ano mais novo”. Filho de uma mãe de Macau e um pai do interior da China, a família vivia perto do Hospital Kiang Wu, junto ao quartel dos bombeiros e nas traseiras de um sapateiro.

Cresceu com 12 irmãos, “a vida era difícil”, lembra. “Alguns de nós tivemos de ir para um colégio interno, de freiras. Lembro-me de que, quando ia a casa, às vezes tinha de dormir na rua. Levava um saco-cama e dormia fora de casa, não havia espaço”, recorda. Além disso, “na nossa casa, às vezes ficávamos sem luz, a electricidade falhava sempre. Tinha de fazer os trabalhos de casa, de treinar caligrafia chinesa, às escuras”.

Em criança, depois de sair do colégio de freiras, ajudava o pai numa banca onde vendia ‘noodles’, Paul lavava os pratos. Depois passou a ajudar a mãe e a avó numa clínica de ortopedia. “Abria a porta aos pacientes, os bombeiros que iam lá. Lembro-me que era eu a abrir a porta e os bombeiros eram todos muito altos, eu era muito pequenino e a minha avó brincava comigo por ser tão baixo”.

A EPIFANIA ENQUANTO ESCREVE À MÁQUINA

O ensino básico e secundário foram feitos no Instituto Salesiano de Macau. Ao mesmo tempo que estudava, trabalhava numa tipografia, onde aprendeu a escrever à máquina, a imprimir documentos e a fazer encadernações. “Depois das aulas, ia para lá até às 21 horas, todos os dias até ao dia em que acabei o secundário. Não era porque me pediam, era porque eu queria aprender”, salienta. E conta: “Uma noite, enquanto estava a escrever à máquina, tive o pensamento, tive a ideia, de me tornar cristão”. Paul Pun vem de uma família budista: “Na nossa casa, havia muitos símbolos budistas, lembro-me bem disso”.

A Caritas surge na vida de Paul Pun em 1979, quando começa a estudar Acção Social, no Instituto de Acção Social. Começou a trabalhar para a organização ligada à igreja Católica, “depois, eles enviaram-me para a Universidade de Hong Kong para estudar mais” e “depois fui para a Universidade de Guam”. “Fiquei lá por um período de três anos e terminei o programa em menos tempo do que os outros alunos, porque estudei durante as férias de Verão”.

Mais tarde, seguiu para Nova Iorque, para o mestrado em Acção Social. No primeiro ano, frequentou a Fordham University e, no segundo, a Universidade Columbia, que tinha a primeira escola do mundo dedicada à Acção Social. Em Nova Iorque, a vida era diferente. “Em Guam, a cidade era rural, as pessoas eram muito próximas e convidavam-nos para comer em casa delas, muitos convívios, partilha. Mas quando fui para Manhattan era diferente, muito metropolitana, a cidade era diferente, mas as pessoas eram simpáticas também. Havia muita multiculturalidade”.

Mas o plano sempre foi voltar para Macau, voltar para a Caritas. “No primeiro dia em que voltei fui logo para secretário-geral. Mas a natureza do cargo de secretário-geral era diferente, era como um assistente do director, que era o padre Ruiz. Agora é que o secretário-geral é equivalente a director”, explica. O padre Ruiz a que Paul Pun se refere é Luis Ruiz, o fundador da Caritas de Macau, em 1971. Paul Pun é agora secretário-geral da instituição, mas faz questão de deixar claro que não é remunerado pelo cargo. “Sou o director do Colégio São João de Brito, essa é a minha profissão”, esclarece.

GRATIDÃO EM VEZ DE ORGULHO

Questionado sobre se as obras que tem desenvolvido o deixam orgulhoso, responde que não, e aponta para os nomes que se cruzaram com ele durante a sua vida. “Só fico orgulhoso por ter podido trabalhar com o padre Luis Ruiz, com a irmã Mary Goisis, com o padre Nicosia Caetano e com o padre Lancelote Rodrigues. Trabalhar com eles foi o que mais me deixou orgulhoso, aprendi muito com eles. Quero continuar a missão deles”.

“Além disso, não sinto que tenha de estar orgulhoso por nada em especial, mas posso dizer que estou agradecido por toda a confiança que os cidadãos de Macau depositaram em mim. Agradecido àqueles que recebem a nossa assistência, agradeço a eles. Com eles nós podemos continuar a ajudar e continuar a missão”, afirma Paul Pun.

Sobre os desafios que têm sido enfrentados pela Caritas, Paul Pun diz que não é o mais óbvio, o dinheiro: “As pessoas dizem que o dinheiro é um desafio, mas o dinheiro não é o problema principal. O problema principal, tirando os recursos humanos que temos de encontrar, é perceber como podemos continuar a ajudar e criar novos serviços para fazer face às necessidades das pessoas”. E nota: “Temos de perceber as suas necessidades sem que eles nos digam quais são as suas necessidades”.

Para o futuro, aponta três objectivos: um novo lar para idosos, melhorar os serviços de reabilitação e uma “cozinha central”. “No futuro, temos de construir um novo lar para os idosos. No ano passado, foi-nos doado um terreno por uma família e agora temos de encontrar recursos para o construir. Segundo, temos de melhorar os nossos serviços de reabilitação. Terceiro, temos de ter uma cozinha central, para servir os idosos e as pessoas mais isoladas”.

Para este projecto, Paul Pun já tem um orçamento, 1,3 milhões de patacas, mas ainda será preciso esperar pelo menos sete meses pela licença. Na prática, será “um sítio onde se pode ter acesso a comida mais barata. Não será uma cafetaria, não é para comer lá, nós é que levamos a comida às pessoas”.

“NÓS SERVIMOS AS PESSOAS, NÃO O GOVERNO”

Ao longo dos anos, foi fácil a relação com o Governo? A resposta sai pronta: “O Governo é o Governo, tem procedimentos. As coisas levam tempo, nós conhecemos as limitações. Sabemos que têm recursos, mas têm limitações. Nós não temos recursos, mas temos flexibilidade”. “A combinação entre nós e o Governo tem sido boa”, esclarece, para corrigir depois para “muito boa”. “Claro que houve ideias que nós apresentámos e que não foram aceites, mas nós temos de encontrar os nossos recursos e não podemos ser gananciosos. Temos de aceitar as nossas limitações e ver isso como uma oportunidade de diálogo”, diz, acrescentando: “Nós servimos as pessoas, não o Governo. Mas, com o Governo, nós conseguimos ajudar mais pessoas, minimizar a tristeza das pessoas. Levar-lhes não só felicidade, levar-lhes esperança”.

Os migrantes que chegam a Macau têm sido alvo de preocupação por parte de Paul Pun. “Passam por muitas dificuldades porque as condições de trabalho ainda podem ser melhoradas, para que eles se sintam em casa enquanto aqui estiverem. As leis ainda protegem os cidadãos locais, não foram pensadas para os migrantes”, afirma. Para Paul Pun, que faz parte do colégio eleitoral que recentemente elegeu Ho Iat Seng como Chefe do Executivo, tem de haver mais acção por parte do Governo naquilo que toca aos direitos dos migrantes.

O secretário-geral da Caritas lembra que nunca duvidou da liberdade religiosa no território, nem antes nem depois da transferência de soberania, há 20 anos. “Antes da transição, as pessoas falavam nisso e diziam que, especialmente a Caritas, iria ter problemas. ‘Acham que vos vão tirar o financiamento?’, perguntavam as pessoas. Mas eu estava optimista”, conta. Segundo Paul Pun, a sua expectativa confirmou-se: “Não encontrámos problema nenhum nestes 20 anos”.

Agora, aos 62 anos – ou 61, segundo o registo -, além de liderar a Caritas, de ser presidente da Associação dos Assistentes Sociais de Macau, presidente da Associação de Beneficência dos Refugiados e director da Escola São João de Brito, Paul Pun está a aprender português, para melhor colaborar com a Caritas portuguesa, explica. E está a ser difícil? Num português tímido, responde só: “Fácil”.