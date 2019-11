A estética em movimento de Nuno Santiago, na Fundação Rui Cunha

A Galeria Fundação Rui Cunha inaugura hoje, pelas 18h30, a exposição “Obras Recentes de Nuno Santiago”, com treze novos trabalhos do artista português. Quatro anos depois de ter exposto várias obras “de cores quentes”, no Tap Seac, Nuno Santiago regressa a Macau para apresentar a evolução estética das suas pinturas abstractas.

A exposição “Obras Recentes de Nuno Santiago” inaugura-se hoje na Galeria Fundação Rui Cunha e vai estar aberta ao público até ao dia 10 de Dezembro. Os treze novos quadros de Nuno Santiago são fruto de uma evolução estética onde o artista procura afastar-se dos seus primeiros trabalhos.

“Houve uma evolução em que eu estou deliberadamente a afastar-me dos meus valores mais tradicionais, das cores mais quentes, mais pacífico, mais contemplativo, em que usava papéis chineses com colagens, tudo isso, mas com uma certa simetria. Agora são trabalhos mais soltos, com cores mais frias, com formas mais dinâmicas, mais gestuais, então a evolução foi essa, e a intenção, como eu digo sempre, é puramente estética. Eu tenho um ideal estético ao qual nunca chego, pelo menos em algum tempo, e vou tentar continuar”, começou por dizer Nuno Santiago ao PONTO FINAL.

Influenciado pela cultura chinesa numa primeira fase da sua carreira, o artista português regressa regularmente a Macau, onde viveu e trabalhou entre 1987 e 1994. Fazendo uso de papel chinês nos seus primeiros trabalhos, Nuno Santiago considera que a influência chinesa já não se nota no seu trabalho, e que neste momento está mais interessado no conteúdo da sua evolução estética. “O processo pelo processo, não me interessa, como é óbvio, porque é uma exibição técnica pura, e isso, simplesmente, não me interessa. O conteúdo que o processo permite é que interessa, portanto, a evolução estética para mim é importante, o conceito daquilo que é correcto esteticamente na minha opinião, ou desejável, varia de um dia para o outro, mas a evolução nota-se, não que seja para melhor, mas nota-se que é constante”, referiu o artista.

Nos últimos trabalhos de Nuno Santiago há um afastamento intencional da estética do passado, e uma aproximação ao movimento do corpo no acto de pintar. “Em termos práticos isso tem a ver também com o tamanho das telas, porque eu não posso usar o corpo todo se a tela só tiver um metro, portanto, isso tem a ver com a técnica, nas grandes superfícies usa-se muito mais a fluidez do movimento. Numa tela mais pequena, sim, mas de uma forma mais controlada, mas no fundo, a ideia do gestualismo é usar o gesto sem barreiras, como a fundação ou como o fundador da forma. É difícil de explicar, acho que o gesto tem a ver com as possibilidades dadas pelo movimento do corpo”, disse.

Sobre a ausência de títulos nas suas obras, Nuno Santiago fala numa “procura abstracta por definição” que o impede de dar nomes aos seus trabalhos. Em relação às primeiras memórias de Macau, no final da década de 80, Nuno Santiago recorda a “calma inacreditável” de mais uma “pequena aldeia da China, com toques portugueses misturados com chineses”.

“Quando eu cheguei, não havia nada do lado de Zhuhai, não havia nada do lado da Ilha da Montanha, não havia nada do lado de lá. Não havia nada aqui, era um Macau muito tradicional onde se sentia ainda o espírito dos anos 30, do anos 40. Como eu gosto de sítios mais calmos, prefiro a parte mais antiga de Macau, que não é calma, mas pelo menos é tradicional. A parte moderna não me diz muito porque são casinos e porque a beleza natural que havia ali desapareceu. Faz-me pena, mas é outra realidade, é outra Macau que nós temos de aceitar”, afirmou.