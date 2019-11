“Violência e beleza, infelizmente, não são incompatíveis”

Com uma vida dedicada às letras, Ana Luísa Amaral está em Macau para participar numa série de palestras inseridas no programa do festival “Noites de Poesia Internacional de Hong Kong”. A poucos dias de apresentar o seu próximo livro “Ágora”, a poetisa explica como a violência e a beleza inscritas na Bíblia a inspiraram no seu último trabalho.

Texto: Eduardo Santiago

Fotografia: Eduardo Martins

Professora de Literatura Comparada, de Estudos Feministas e de Literatura Anglo-Americana na Faculdade de Letras do Porto, Ana Luísa Amaral percorreu um longo caminho até à publicação do seu primeiro livro de poesia em 1990. Especialista em Shakespeare e Emily Dickinson, a poetisa portuguesa, de 63 anos, é uma mulher multidimensional que conjuga vários papéis, como o de mãe, escritora, professora e tradutora. Os seus livros de poesia estão editados em países como EUA, França, Brasil, Suécia, Holanda, Venezuela, Itália, Colômbia, México ou Reino Unido. Para além de livros infantis e de um romance publicado, Ana Luísa Amaral tem também publicações académicas em Portugal e no estrangeiro sendo autora, com Ana Gabriela Macedo, do Dicionário de Crítica Feminista. Representada em inúmeras antologias portuguesas e estrangeiras, a autora portuguesa já fez a leitura dos seus poemas em diversos países, desde a Rússia à Holanda, passando pela Colômbia e a China. Vencedora de vários prémios literários, Ana Luísa Amaral vai estar hoje no Auditório da Casa Garden da Fundação Oriente para ler alguns dos seus poemas. O próximo livro, “Ágora”, será editado em Dezembro, e o PONTO FINAL entrevistou a autora para conhecer alguns detalhes sobre o 18.º livro de poesia de Ana Luísa Amaral.

Está muito perto de editar o seu 18.º livro de poesia, mas gostaria de começar por lhe perguntar pelo início, não o início da sua vida, mas o início da poetisa Ana Luísa Amaral. Quando começou a escrever poesia?

O início da poeta é quase o início da vida, praticamente. Porque eu escrevo desde que me lembro, desde que sei pôr uma caneta à frente de um papel. Aliás, até antes disso, porque o primeiro poema que eu tenho, que nem era bem um poema, era uma coisa que rimava, disse-o à minha mãe e ela escreveu-o. É uma coisa que diz: “Outono, chegou o Outono/ As folhas que outrora foram verdes e belas/ Hoje são amarelas/ Belas outrora/amarelas agora”. Portanto, eu tinha cinco anos.

Aos cinco anos já mostrava ter uma inclinação para a escrita, mas publicou o seu primeiro livro de poesia apenas aos 33 anos, um número simbólico. Porque levou tanto tempo?

Não quis publicar antes. O número 33 é realmente simbólico, é curioso. Eu não quis publicar antes. Não sei, havia um lado meu de algum pudor em dar a conhecer aquilo que escrevia. Um medo também da reacção das pessoas. De algum controlo do olhar que eu não conhecia. Não quer dizer que as pessoas não conhecessem aquilo que eu escrevia. Eu mostrava a amigos. Os meus amigos conheciam, mas uma coisa é mostrar a amigos, que é um auditório, digamos assim, com um público que nós conhecemos. Outra coisa é ter o livro cá fora.

Apesar de ter estudado Germânicas na Faculdade de Letras da Universidade do Porto, o seu pai não queria que enveredasse pelo caminho das letras. Isso contribuiu para que o seu primeiro livro fosse publicado tão tarde?

Não, mas o meu pai queria por força que eu fosse engenheira química. É curioso isto, até porque o meu pai era um artista. O meu pai não era um homem de negócios, embora tivesse uma empresa, mas a primeira coisa que ele fazia mal chegava a casa era sentar-se e tocar piano. A minha mãe, nos bastidores, é que geria a empresa, de resto, era uma coisa que não era assim tão anormal, ou tão incomum na geração deles. As mulheres, na retaguarda, a organizar as coisas, não a darem a cara, porque era daquela geração. O meu pai chegava a casa, sentava-se ao piano, tocava, e depois, quando íamos jantar, a minha mãe perguntava: “e então?” E ele dizia isto e aquilo lá da empresa e a minha mãe dizia-lhe “faz isto e isto, e isto,” portanto.

Foi neste ambiente familiar que ganhou consciência da importância do papel da mulher na sociedade?

Eu comecei a trabalhar em estudos feministas e nestes assuntos, nestes temas, com a minha orientadora de doutoramento e de mestrado, Maria Irene Ramalho, que foi, e é, uma pessoa importantíssima na minha vida. Ela orientou o meu mestrado, o equivalente ao mestrado, em Shakespeare, “Rei Lear”, e depois o meu doutoramento foi em Emily Dickinson. A dada altura deu-me, assim como não quer a coisa, uns livros das primeiras feministas dos anos sessenta, o “O Eunuco Feminino”, da Germaine Greer, e disse-me assim: “A Ana Luísa conhece?”. Isso era a Maria Irene a falar, e eu disse que não conhecia. Ao que ela me diz: “então leve, leia”. Eu comecei mesmo pelo princípio dos princípios da segunda fase do feminismo bem entendido, porque depois comecei a ler para trás e aquilo mexeu muito comigo.

Como professora de Literatura Comparada, de Estudos Feministas e de Literatura Anglo-Americana na Faculdade de Letras do Porto, como vê o seu papel de orientadora nas questões do feminismo?

Eu tive uma aluna iraniana há cerca de 7 anos. Ela veio de Teerão para fazer a pós-graduação na Universidade do Porto e escolheu uma cadeira que eu dava, que era “Family Studies” (Estudos familiares). Na terceira aula disse-me que não conseguia continuar no curso e saiu a chorar. Depois, passado duas sessões, ou três, apareceu no meu gabinete e disse-me “realmente isto é muito complicado para mim porque é um mundo novo e faz-me muita impressão”. Ao que lhe respondi: “tente ver, venha mais uma vez”. A verdade é que ela fez o curso e no fim disse-me assim “eu não consigo voltar para o Irão, para Teerão”. Aliás, o pai dela era historiador, a mãe também. Ela só me dizia que não era capaz de voltar a viver lá. “Se eu disser em Teerão o que aprendi aqui provavelmente sou presa e a minha família sofre represálias. E eu não sou capaz de encarar a minha sociedade neste momento”, dizia-me. Acabou por casar com um português e não voltou para o Irão.

Considera que ainda há a ideia de que o feminismo é contra os homens?

Eu começo as minhas aulas a dizer que o feminismo não tem nada a ver com os homens. Eu não sou contra os homens, muito pelo contrário. Não é nada disso, eu acho é que as desigualdades afectam a todos, mulheres e homens. Os homens são também vítimas desta sociedade patriarcal porque um homem no tempo do meu pai não podia pegar num bebé e não devia chorar. Ainda hoje, a construção da masculinidade diz aos homens que o homem não chora, que um homem é forte, isso é tudo complicado porque somos todos frágeis. Todos, homens e mulheres. Então, no fundo, para mim, o feminismo é uma questão de direitos humanos e é uma questão de derrube, de alguma forma, de uma estrutura de pensamento incomum e de comportamento que eu acho que é profundamente funesta para a nossa vida neste planeta. E quando eu digo nós todos, quero dizer homens, mulheres e também seres viventes.

Acha que esta questão sobre a desigualdade de género se pode aplicar à literatura, no sentido de haver uma discriminação das mulheres?

Não sei se há uma escrita feminina. A poesia de certo que não é nem feminina, nem masculina. A poesia é poesia, pronto. Agora, se há uma poesia feminina e se há uma escrita feminina, também não sei dizer. Eu, que ensino estudos feministas, que me debruço sobre essas questões, sei debatê-las, mas não tenho uma posição, nunca tive uma posição definitiva a esse respeito. E não tenho porque o mundo continua ainda, a sociedade continua ainda, a descriminar fortemente as mulheres. Quando nós temos do ponto de vista social, político, cultural, a descriminação a continuar a acontecer, e sabendo nós que a literatura, como qualquer outro produto humano, não está dissociada do mundo, então eu não tenho maneira, neste momento, de dizer que as mulheres não produzem um tipo de literatura diferente da dos homens. O que era ideal, seria um momento no tempo em que as diferenças deixassem de equivaler a desigualdades, em que as diferenças fossem a indiferença. Fosse indiferente haver diferenças. E caso isso acontecesse, esta questão do género da literatura seria completamente ociosa, não fazia sentido nenhum.

Quer dizer que há uma forma de descriminação na literatura?

Repare, a literatura em si não descrimina. A literatura não descrimina, tal como a língua não descrimina, mas a gramática descrimina. Por exemplo, eu posso dizer “Todas”. Posso fazer um plural com o feminino em português. Teoricamente posso virar-me para uma assistência onde há 30 mulheres e dois homens e dizer “todas aqui presentes”. A língua permite-me, digamos assim, mas o uso e a gramática não. Porque a gramática diz-me que perante um grupo onde haja elementos do sexo masculino tenho que usar o masculino, então eu posso estar com 30 mulheres à minha frente e um homem só, que eu não posso dizer “todas aqui presentes”, tenho de dizer “todos aqui presentes”. A literatura não descrimina, a gramática sim.

Depois de publicar “What’s in a name”, em 2017, o seu próximo livro de poesia, “Ágora”, será apresentado a 3 de Dezembro no Porto, por Joana Matos Frias, e em Lisboa, no dia 9 de Dezembro, por Lídia Jorge. “Ágora” significava, em grego, assembleia de pessoas. Como foi o processo literário de dois anos?

Quer saber a razão pelo qual este livro demorou tanto tempo a ser escrito? Deixei de fumar (risos). Deixei de fumar e estive oito meses sem conseguir escrever. Deixei de fumar há um ano, quatro meses e 29 dias. E, portanto, estive sem escrever praticamente. Entretanto também já tinha alguns destes poemas, é verdade, mas de qualquer maneira era um projecto que estava um bocado abandonado. O que é certo é que depois de oito meses sem conseguir praticamente escrever nada, de repente, não sei bem como, comecei a escrever outra vez. E pronto, foi assim.

Não escreveu nada durante oito meses?

Eu olhava para a folha e nem era sequer a questão de não sair nada. Eu conseguia escrever umas coisas, mas aquilo era tão mau, não dizia nada, era completamente vazio. Não tinha jeito nenhum, eu escrevia e rasgava. E depois finalmente lá me organizei, lá consegui, não sei muito bem como, é um mistério. Eu acho que de facto as sinapses começaram a fazer-se de outra forma, palavra de honra. Eu li muito sobre isto, sobre o que é deixar de fumar e o que acontece quando se deixa de fumar. E de facto parece que as sinapses se reorganizam de outra maneira, porque este livro é completamente diferente daquilo que eu tinha escrito até agora. Não tem nada a ver, é verdade que no meu quinto livro “Às Vezes o Paraíso” há três poemas que depois transitaram para aqui, mas todos os outros são novos. Ao escrever estes poemas, eu tinha uma determinada imagem na cabeça, imagem na mente, na imaginação, uma determinada imagem e depois fui à procura das imagens dos quadros, das pinturas que se pudessem adequar aos poemas.

Que tipo de imagens procurou para este novo livro?

Por exemplo, eu tenho um poema que se chama “O Massacre dos Inocentes”, e o quadro que acompanha esse poema é uma pintura de Rubens porque queria um poema focado na dor da mulher, na dor daquela mulher. O meu poema começa assim: “Porquê o meu? / E era uivo o seu grito”. E esta pergunta deve ter sido feita ao longo dos séculos por milhares de mulheres que perderam os filhos na guerra, por exemplo, ou num acidente, e perguntam, porquê o meu? Porque é que que tinha de ser o meu. É uma pergunta horrível, porquê que não foi o filho da outra? A própria pergunta é violentíssima. Eu queria um quadro que mostrasse isto, mais do que a violência dos soldados que mais à frente descrevo: “eles chegaram/os instrumentos de matar nas mãos/as emoções sem cor/enferrujadas/que assim era preciso/assassinar por dentro ideias/como filhos ou amor/”. Porque realmente, só olhando o outro como não humano é que se consegue matar, destruir o outro. De facto, as emoções enferrujadas porque era preciso aquilo para poder assassinar por dentro ideias. Eles não podiam pensar que, ali, aquela criança podia representar o amor, porque eles próprios haviam de ter filhos, aqueles soldados. E isto repetiu-se ao longo dos séculos, isto acontece na Bíblia, mas no fundo, isto aconteceu na Jugoslávia. E isto acontece no mundo, na Ásia, na Síria, continua a acontecer.

Falou na Bíblia. Qual o impacto deste livro na criação dos poemas apresentados em “Ágora”?

Eu não escrevo um poema com nenhuma intenção programática. Ou seja, a pensar algo como “agora vou fazer um livro que seja de subversão relativamente à Bíblia”, não é isso. O que tem a ver é obviamente com as minhas preocupações enquanto mulher, enquanto cidadã, por um lado. E por outro lado sempre tive um fascínio imenso pela Bíblia, que eu acho que é um livro absolutamente extraordinário, é a base da nossa civilização. É uma coisa maravilhosa. Eu andei num colégio de freiras, lá aprendi a amar a Bíblia, digamos assim, a amar aquele livro. De facto é um dos grandes livros chave da nossa cultura com coisas terríveis, violentíssimas, como de resto a grande literatura tem também. A grande literatura não tem só coisas belas e maravilhosas, tem também coisas de uma imensa violência. Violência e beleza, infelizmente, não são incompatíveis. Portanto, há passos na Bíblia, aqueles que me interessaram. Agora, olhando para trás todas as histórias que lá estão é um bocadinho como no meu livro “Escuro” que faz isso, mas com “A Mensagem” de Fernando Pessoa, em que dá a conhecer o outro lado das histórias, que para mim são absolutamente fulcrais da Bíblia.

Tem algum tipo de rotina quando está no seu processo literário?

Eu tenho de ter as minhas rotinas para escrever. São um bocadinho loucas, mas tenho-as. Por exemplo, vou para um café. Eu não me sento assim de repente num café. Não é qualquer café que me serve. Tem de ser um café com determinadas características. Não pode ter nem rádio, nem televisão. Pronto. Depois, quando eu fumava tinha que se poder fumar. Agora, infelizmente isso já não acontece. Mas depois, sabe como é que os cães fazem para se deitarem, que andam assim à volta, à volta, à volta, e raspam, raspam, raspam. Está a ver um cão quando se quer deitar? Pronto, eu faço um bocadinho isto. Claro que não ando às voltas, mas sento-me aqui e depois levanto-me. Depois vou para a outra mesa, depois torno a olhar, depois experimento outra mesa. Até encontrar, eu não sei explicar. Não é para ficar a olhar especificamente para uma coisa, eu tenho que me sentir bem naquele sítio. O sítio onde eu me sento e a caneta que uso, o lápis, e o papel. Tudo aquilo faz parte, é um ritual. O ser humano é assim, nós precisamos disto. Precisamos de rituais.

Está em Macau a participar numa série de palestras inseridas no programa do festival “Noites de Poesia Internacional de Hong Kong”. Como está a ser este regresso ao território?

Vim cá ler poesia, vim cá participar de debates, juntamente com um poeta chinês, um poeta russo e o organizador do Festival Literário de Berlin e de Odessa. Fomos recebidos maravilhosamente, uma delicadeza, uma gentileza única. Agora, o que é curioso é que fiquei muito impressionada por ver a minha língua escrita nos autocarros. Eu já cá estive em 2006, mas na altura Macau estava com imensas obras, hotéis a serem construídos, uma cena enorme, e agora não. Pelos menos a zona onde estou. E é uma cidade viva, vibrante, com uma temperatura maravilhosa, as pessoas são encantadoras.

Foi à Universidade de Macau para participar numa palestra. Imaginava que a língua portuguesa ainda estivesse tão presente no território?

Foi uma experiência fantástica. Ver um departamento de Estudos Portugueses que é o único que não está junto com os espanhóis, nem com mais nenhum departamento. O Departamento de Estudos Portugueses é todo um longuíssimo corredor na UMAC. Temos 500 estudantes a estudar português aqui na UMAC e 30 professores. É extraordinário. E depois ver os nomes das ruas em português, ver a minha língua a ser falada, ver o cuidado e a delicadeza de nos levarem a um restaurante de um Chef que trabalhou para seis governadores de Portugal. Macau, para mim, no meu imaginário, representa sempre a confluência das diferenças, o que é sempre algo maravilhoso.

E como está a ver os protestos pró-democracia que estão a decorrer em Hong Kong, desde Junho, pela introdução do sufrágio universal?

A minha posição é esta, tudo aquilo que seja para aumentar a liberdade dentro do respeito pelas diferenças, para mim só pode ser bom. Tudo aquilo que possa promover a liberdade dentro do respeito pelas diferenças só pode ser positivo, estou a pensar mesmo em liberdades individuais, quer na questão das mulheres, quer nas questões dos direitos sexuais, tudo aquilo que possa promover a liberdade, eu não poderei nunca estar contra esses movimentos.