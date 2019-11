Pedro José Lobo, entre o ópio, o ouro e as fichas de jogo

O antigo chefe da Repartição Central dos Serviços Económicos acompanhou Macau desde que a economia da região era dominada pelo ópio. Depois disso, regulou o uso da pataca, geriu o “monopólio do ouro” e entrou na era do jogo. A história de Pedro José Lobo é contada pelo neto, Marco Lobo, num livro que deverá ser lançado no início de 2020, cujo título, lembrando Fernando Pessoa, será “Everyday Is Mine”.

A história de Pedro José Lobo, empresário, filantropo, músico e antigo chefe da Repartição Central dos Serviços Económicos de Macau, vai ser recordada, num livro editado pelo Instituto Internacional de Macau, através do neto, Marco Lobo. Ao PONTO FINAL, o autor recordou o avô, que, enquanto responsável pela economia da região, geriu o ópio, o ouro e o início da indústria do jogo. O livro chamar-se-á “Everyday Is Mine”.

“Se depois de eu morrer, quiserem escrever a minha biografia / Não há nada mais simples / Tem só duas datas – a da minha nascença e a da minha morte / Entre uma e outra cousa todos os dias são meus”. Assim começa o poema de Alberto Caeiro, heterónimo de Fernando Pessoa, que serve de mote ao título do livro de Marco Lobo, que servirá para contar a história do avô, Pedro José Lobo, figura histórica de Macau. O poema “exemplifica o modo de viver do meu pai, viveu a vida ao máximo e fez de cada dia uma aventura”, refere Marco Lobo.

“A minha intenção foi cobrir a sua história de vida, desde o início até ao fim. O período é 1892 até 1965”, referiu o autor. “A parte mais importante é a contribuição que ele deu enquanto esteve no Governo e isso cobre um longo período. Ele chegou à função pública com vinte e muitos anos e ficou até pouco tempo antes de morrer”, recorda o neto.

Pedro José Lobo esteve encarregue da economia e finanças da região. “Macau dependia de uma economia não tradicional para sobreviver – era incrível, sobrevivia com o monopólio do ópio – e a primeira tarefa dele era estar encarregue do monopólio do ópio de Macau”, conta, acrescentando que, “antes disso, uma das questões importantes na gestão económica era o facto de Macau não ter moeda definida”. Tanto era usada a pataca, como o iene japonês ou a libra esterlina, exemplifica. “Uma das coisas que ele fez foi estabilizar a economia de Macau, fazendo com que a moeda a ser usada fosse a pataca. Isso foi muito importante”.

Depois do ópio, a economia de Macau virou-se para o ouro. “Em 1941 ou 1942 houve um acordo em que 45 países concordaram com o controlo do preço do ouro. Portugal não assinou e Macau pôde fazer trocas livremente e determinar o preço do seu ouro”, o que originou o “monopólio do ouro”. Foi também Pedro José Lobo a gerir o monopólio. Depois do ouro, o governante também ficou encarregue dos primórdios da indústria do jogo. “Isto fez parte da sua gestão da economia, foi do ópio ao ouro até ao jogo. Esta é a génese daquela Macau que conhecemos hoje”, afirma Marco Lobo.

A pesquisa para o livro foi feita a partir de “livros acumulados acerca dessa era”, “entrevistas a pessoas que viveram nessa altura” e “gravações, cartas e fotografias”, explica o neto do protagonista. “O livro conta a história do meu avô e, com isso, a história de Macau”.

“Everyday Is Mine” ainda não está concluído, e, segundo o autor, deverá ser lançado no início de 2020. Inicialmente, será lançado apenas em Macau. Marco Lobo, que vive em Tóquio, escreveu os romances históricos “The Witch Hunter’s Amulet” e “Mesquita’s Reflections”.