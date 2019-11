Paula Carion, duas medalhas de ouro numa vida dedicada ao karaté

Com uma carreira de 25 anos, na qual chegou a conquistar duas medalhas de ouro, Paula Carion tornou-se numa referência em Macau a nível do karaté. Os Jogos da Ásia Oriental, em 2005, marcaram o ponto alto da carreira da antiga atleta macaense, que se dedica actualmente a transmitir aos mais jovens aquilo que aprendeu ao longo da carreira. Para além do karaté, Paula Carion procura também estar ligada à cultura macaense, às suas raízes e ao seu futuro, sendo actualmente vice-presidente da Associação dos Jovens Macaenses.

Pedro André Santos

pedrosantos.pontofinal@gmail.com

Quando se fala em karaté em Macau, Paula Carion é um nome incontornável que sobressai devido ao que conquistou através desta modalidade em representação do território. A paixão pelo desporto surgiu através do pai, antigo praticante de wushu, mas foi o karaté que acabou por conquistar o coração de Paula Carion.

Começou com apenas nove anos de idade, quando ainda vivia no Canadá, e iniciou-se na prática da modalidade em Macau, em 1995, através de um clube local. Três anos mais tarde, em 1998, ganhou uma medalha de prata num campeonato júnior asiático, tinha então 15 anos.

À semelhança de muitas outras pessoas em Macau, o aproximar da transferência de soberania causou alguma apreensão na família de Paula Carion, não se sabendo ao certo o que iria acontecer depois de Pequim assumir a governação de Macau. “Era uma altura em que as pessoas não tinham confiança na China. As pessoas não estavam seguras de como seria quando Macau retornasse para a China, e aqueles que tiveram oportunidade acabaram por ir embora, e quando as coisas estavam mais tranquilas decidiram regressar”, recordou Paula Carion ao PONTO FINAL. “Estávamos prontos a regressar ao Canadá se as coisas corressem mal”, acrescentou, entre sorrisos.

Os treinos e as competições prosseguiram, e, em 2005, Paula Carion estava no topo das suas capacidades enquanto atleta, conquistando duas medalhas de ouro. Em Macau, o pináculo da sua carreira, com o ouro conquistado nos Jogos da Ásia Oriental, feito que repetiu, também em 2005, no Open da Malásia. Em termos competitivos, o ponto mais baixo da carreira surgiu entre 2007 e 2008, altura em que não conseguiu conquistar qualquer medalha.

Com um percurso de 25 anos e mais de 20 medalhas conquistadas, Paula Carion acabou por ver a sua carreira internacional interrompida em 2018. “Umas semanas antes dos Jogos Asiáticos, na Indonésia, fui notificada que era preciso passaporte da RAEM”, recordou. Sendo detentora de passaporte português e do Canadá, não poderia assim continuar a representar Macau, apesar de ser residente permanente do território, uma decisão que partiu da comissão organizadora do evento e “não tinha nada a ver com o Governo de Macau”, esclareceu. “Um mês antes dos Jogos Asiáticos ganhei uma medalha de bronze em Jordão. Para mim foi uma reforma com alguns resultados, por isso não foi mau”, prosseguiu.

Para além das medalhas conquistadas em competição, Paula Carion foi também distinguida com dois títulos honoríficos a nível do desporto pelo Governo de Macau. “Em 2005 foi uma surpresa, em 2014 pensava que iria receber uma medalha honorífica, mas também foi só o título em papel. Fiquei um pouco desiludida”, lembrou.

O ‘hardware’ é bom, mas o ‘software’ tem que melhorar

Fazendo uma retrospectiva aos últimos 20 anos a nível do desporto, com o estabelecimento da RAEM, Paula Carion recorda o plano de apoio lançado pelo Governo, em 2014, para apoiar os atletas locais. No nível mais elevado do programa, reservado a medalhados com ouro em Mundiais ou Jogos Asiáticos, o Instituto do Desporto atribui mensalmente um subsídio de 25 mil patacas.

Para terem direito ao referido montante, porém, é necessário que os atletas de elite treinem pelo menos cinco dias por semana ou um mínimo de 25 horas. O programa divide os atletas em três grandes níveis, subdivididos em diversas categorias, às quais correspondem por conseguinte distintos financiamentos. “Quando o Governo lançou o plano de apoio aos atletas, eu estava a pensar em despedir-me do meu emprego e praticar karaté a tempo inteiro. Mas eu já não era jovem, tinha 31 ou 32 anos, e perder o meu emprego era um risco”, recordou Paula Carion, que trabalha como tradutora no Ministério Público desde 2004.

Relativamente às condições que os atletas encontram em Macau para poderem desenvolver as respectivas modalidades desportivas, Paula Carion considera que “o ‘hardware’ é muito bom, mas o ‘software’ tem que melhorar”, dando como exemplo o apoio concedido pelo Instituto do Desporto para os atletas locais. “Em 2005 e 2006, a equipa de karaté tinha 30 ou 40 pessoas, agora são 10 pessoas. Se se concentrarem no trabalho não sobra muito tempo para praticar desporto. O máximo que se pode ganhar são 25 mil patacas, mas isto é para quem ganha medalhas de ouro em campeonatos mundiais. Uma pessoa num casino já ganha 20 ou 25 mil patacas”, referiu Paula Carion.

No entender da antiga atleta, os sistemas nas escolas “também não ajudam” aqueles que querem dedicar mais do seu tempo ao desporto. “Sei que há estudantes que têm que faltar aos treinos ou torneios porque têm aulas. Eu já disse muitas vezes, o desporto e a educação são da mesma tutela, mas não há coordenação para deixar os estudantes irem aos torneios”, lamentou.

Por outro lado, e para além da paixão pelo desporto, os jovens também têm que contar com o apoio da família. “Em Macau, as pessoas não acham que o desporto é um trabalho, não é para uma carreira. Temos que mudar esta forma de pensamento, e não é fácil”, sublinhou.

Retirada das competições desde 2018, Paula Carion manteve-se ligada ao karaté, ensinando os mais jovens ao mesmo tempo que vai fazendo exames para se tornar jurada da modalidade.

A paixão do teatro e a cultura macaense

Para além do karaté, Paula Carion começou a explorar a vertente das artes performativas a partir de 2007, quando se estreou no palco numa das peças do grupo de teatro Dóci Papiaçám di Macau. “Em 2006 participei no ‘backstage’. Depois, em 2007, o Miguel [de Senna Fernandes] convidou-me para ir para o palco. Nessa altura não falava patuá, lia o papel e decorava. Mas agora eu percebo quase tudo. Se não estou no palco, estou a fazer as legendagens”, contou.

Ligada ao grupo de teatro há mais de uma década, Paula Carion confessa que há sempre algumas adversidades a enfrentar ao nível da preparação, mas que acabam por ser ultrapassadas, por vezes de forma surpreendente. “Não é o grupo mais fácil de trabalhar porque fica tudo para o fim, mas sinto que conseguimos sempre tornar o impossível possível, por isso é que me sinto especial por fazer parte do grupo”, disse.

Participar no teatro permitiu-lhe também aprender o patuá, dialecto que fala também com os pais. “Às vezes digo que a língua materna do meu filho vai ser o patuá”, acrescentou de forma humorosa.

Para além do patuá, Paula Carion procura estar ligada à comunidade macaense e à divulgação da respectiva cultura ocupando os cargos de vice-presidente da Associação dos Jovens Macaenses e de secretária na Associação dos Macaenses.