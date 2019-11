Os idosos devem voltar ao mercado de trabalho? Deputados dizem que sim, Governo nem por isso

O envelhecimento da população de Macau preocupa os parlamentares que querem que o Executivo tenha políticas mais activas para este grupo da população. Acessibilidades fracas e falta de camas em lares são falhas graves da RAEM, argumentam. Governo contrapõe e diz que está a aumentar a resposta, e promete mais apoio.

João Carlos Malta

Lei Chan U defendeu, ontem em plenário da Assembleia Legislativa, que deve haver um maior apoio aos idosos para que estes continuem no mercado de trabalho, ou para que voltem a ingressar nas empresas. O deputado — que representa os operários — disse já ter apresentado várias propostas para incentivar uma maior actividade laboral deste grupo, mas criticou a falta de acção do Executivo em algumas matérias. “Devemos tentar fazer com que os idosos entrem no mercado de trabalho”, defendeu. O Governo, por seu lado, não pensa exactamente o mesmo.

Na resposta ao deputado, a presidente do Instituto de Acção Social (IAS), Vong Yim Mui, disse entender que a filosofia de acção neste âmbito deve passar por “pensar em organizar mais actividades para os idosos”. A mesma responsável afirmou que estas “pessoas precisam de assistência social”, e que o IAS acredita que quem atinge a reforma deve poder gerir o tempo como quiser.

“Os idosos têm os seus próprios interesses, podem participar em cursos contínuos”, exemplificou, ao mesmo tempo considerou que talvez “encontrar outro emprego” não seja a melhor solução. Ainda assim, não deixou de apresentar um conjunto de medidas que garantiu que o Governo está a adoptar, que passam pela promoção e apoio ao trabalho para idosos. Pelo menos, para os que assim o queiram fazer.

Antes, Lei Chan U quis balizar a sua proposta nas políticas internacionais que põem Macau abaixo da média dos países que compõem a Organização de Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE), naquilo que é a taxa de ocupação de idosos. Na RAEM é de 13,3%, já naquela organização internacional a média é de 14,8%. Mas se a comparação for com outras zonas da região, como o Japão, Singapura e a Coreia do Sul, o ‘gap’ do território é ainda maior.

O deputado, apesar de reconhecer algum trabalho do Executivo — entre os quais referiu as medidas que visam pôr as empresas sociais a contratar idosos — quer mais, e aponta para os Estados Unidos e Singapura que adiam as pensões dando prémios a quem o faz, ou à Coreia do Sul que subsidia empresas que o contratam “seniores”.

Críticas a falta de mobilidade

A questão da empregabilidade foi apenas um dos tópicos do tema maior — que ocupou uma parte substancial do debate de ontem no plenário da Assembleia Legislativa — que foi a situação dos idosos no território. A questão da mobilidade, ou a falta dela, deste grupo foi um assunto sempre na berlinda. Muitos deputados queixaram-se da falta de acessos a passagens pedonais superiores, que dificultam as deslocações dos idosos. E referiram múltiplas situações em que isso sucede na cidade. Outra preocupação em relação a esta população, é a de a mesma viver em prédios antigos em que a colocação de elevadores é mais difícil, e, por conseguinte, perturba a mobilidade. “Veja-se os que moram sozinhos e têm de descer e subir escadas, e não conseguem”, atirou Agnes Lam.

Neste âmbito, Sulu Sou afirmou que a sociedade de Macau tem de mostrar que os idosos “não têm de ser um peso, têm um valor”. “Temos de ter em conta a sua dignidade. Os idosos isolados devem ser muito mais do que o Governo divulgou, e devem na sua maioria viver em edifícios antigos. Esses prédios não têm em conta a qualidade de vida que eles precisam”, referiu, ao mesmo tempo que defendeu a necessidade de o Executivo dar respostas “concretas para os idosos que vivem nestes edifícios”.

O também democrata Au Kam San tocou noutra questão, a da falta de camas em lares para esta população. “Há falta de lugares”, disse, acrescentando que os serviços de acompanhamento ao domicílio não devem ser usados para justificar os números.

Vila de idosos

Ng Kuok Cheong, da mesma família política, defendeu pouco depois a criação do que apelidou de “vila de idosos”. O deputado apontou para a possibilidade de aproveitar uma parte do projecto do Pearl Horizon “para habitação para idosos”. “Quando isso fosse feito, era possível entrar em contacto com as associações para eles viverem naquele local”, apontou.

O Governo respondeu a todos estes pedidos dos deputados, defendendo que o IAS, “como os outros serviços, estão a fazer todos os possíveis para melhorar a mobilidade” dos idosos, referindo haver seis autocarros só destinados a este grupo de pessoas.

“É muito difícil o que os deputados pedem”, disse a directora do IAS, quando estes exigem mudar pessoas de “um edifício para outro”. Em muitas situações, “não reúnem as condições para mudar de habitação”. “A renovação urbana é uma das medidas que pode ajudar a resolver as questões, vamos ver como pode ser feito”, explicou Vong Yim Mui.

A mesma responsável prometeu lutar para que sejam atribuídos em complexos públicos “habitação para lares”. “Esperamos até 2022 aumentar o número de camas para 2600 ”, disse a directora do IAS. Vong Yim Mui argumentou ainda que há muitos “idosos que vivem de forma muito independente e dotados de capacidade, mesmo que estejam solitários”. “Não podemos vê-los como a parte mais fraca”, rematou.