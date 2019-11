Informações secretas das empresas públicas passam a estar acessíveis

A subdirectora dos Serviços de Finanças, Daisy Ho In Mui, disse ontem na Assembleia Legislativa que enquanto não há uma lei que regulamente o funcionamento das empresas públicas, as entidades que tiverem mais de 50% de capitais públicos vão passar a divulgar informações até aqui consideradas confidenciais.

Dentro em breve poderão ser consultadas na Internet informações relativas à “estrutura orgânica”, ao “plano de actividades”, às “demonstrações de prejuízos e aos resultados financeiros”. “Todas estas informações são secretas, de acordo com o Código Comercial”, sublinhou Daisy, na sequência de uma interpelação oral do deputado Leong Sun Iok.

A ausência do governante Lionel Leong foi muito criticada por alguns deputados. “Não é a primeira vez que o secretário não vem. Parece que as relações com o hemiciclo não são boas. Lamento imenso”, disse Pereira Coutinho. No passado, o secretário para a Economia e Finanças, Lionel Leong, tinha prometido aos deputados novas medidas para aumentar a transparência das empresas de capitais públicos. Mas, até ao momento, nada tinha sido feito.

“Ele prometeu, o ano passado, dar uma orientação para a lei, porque o código comercial não consegue acompanhar a evolução do fenómeno. Precisamos de uma lei para seguir a actividade das empresas públicas”, disse Sulu Sou. “Há uma tendência de Macau ter mais empresas com capitais públicos, e não temos leis para fiscalizar essas empresas. Não sabemos quanto dinheiro pode o Governo retomar”, acrescentou o mesmo deputado.

Já o deputado Leong Sun Iok teme que as informações pelas páginas electrónicas, prometidas pelo Executivo, não sejam suficientes. “Se houver violação por parte das instituições, os serviços competentes não conseguem resolver esses problemas. As informações internas não são suficientes”, concluiu.

J.C.M.