Governo diz que foi afixado aviso de problemas de segurança no prédio que ardeu na Areia Preta 

O representante das Obras Públicas que se deslocou, ontem, à Assembleia Legislativa, argumentou que tudo foi feito conforme as regras na fiscalização do prédio na Rua Central da Areia Preta, que levou à evacuação de mais de cem moradores, e que terá sido provocado por um curto-circuito.

As inspecções feitas por parte do Corpo de Bombeiros, nos meses anteriores, levaram ao envio de relatórios aos órgãos de administração sobre as deficiências detectadas no prédio. “Esses ofícios estavam afixados no átrio do edifício, e apelavam a adopção de medidas adequadas”, afirmou este representante.

No entanto, como se trata das partes comuns do prédio, o mesmo responsável disse que a aplicação das medidas depende da colaboração e da vontade dos próprios proprietários. “Segundo o regulamento contra incêndios, há uma parte destinada ao regime sancionatório com aplicação de penas relativamente a obras clandestinas e ilegais, quando se trata da obstrução dos caminhos de evacuação. É mais fácil apurar quem é o proprietário quando se trata de uma obra ilegal”, argumentou.

Sulu Sou demonstrou estar desapontado com a resposta que ouviu, e disse ser “ridículo que actualmente o Corpo de Bombeiros não tenha poder de passar multas, e não tenha poder sancionatório. Porque é que assumem um papel tão passivo?”, questionou, ao mesmo tempo que disse não confiar na corporação para a elaboração da lei que balizará a actuação nesta matéria.

O representante do Governo sublinhou que, de Janeiro a Novembro deste ano, já foram feitas 1.205 inspecções aos edifícios habitacionais, mas voltou a insistir que, de acordo com o actual regulamento, “não temos poder sancionatório e queremos que a revisão da lei seja efectuada o quanto antes”.

J.C.M.