Exportações para Macau subiram 23,1% para 17,7 milhões de euros até Julho

A delegada da AICEP disse à Lusa que as exportações de Portugal para Macau subiram 23,1% nos primeiros sete meses de 2019 face ao período homólogo de 2018, para 17,7 milhões de euros. “Nos sete primeiros meses de 2019, as exportações portuguesas para Macau somaram um total de 17,7 M€, mais 23,1% que em igual período de 2018, um sinal positivo para Portugal”, considerou Maria Carolina Lousinha em entrevista à agência Lusa.

“O volume das trocas comerciais entre Portugal e Macau ainda tem muita margem de crescimento”, apontou a representante portuguesa, lembrando que “em 2018, o total exportado de Portugal para Macau foi de 27,8 milhões de euros”. Os produtos alimentares, nomeadamente os vinhos, aguardentes e medicamentos, tiveram um peso de 34% do total das exportações portuguesas para este mercado, de acordo com os dados da AICEP, seguido pelos produtos químicos, com um peso de 24,9%.

Os produtos agrícolas representaram 18,4% e máquinas e aparelhos valeram 16,1% do total, diz a AICEP, destacando que “nos produtos alimentares o destaque vai para os vinhos, aguardentes e licores, conservas de peixe, azeite, bacalhau e enchidos”.

As importações provenientes de Macau foram de 2,9 milhões de euros, mas sofreram nos primeiros sete meses deste ano uma quebra de 33% face ao período homólogo do ano passado, passando de 1,7 mil de Janeiro a Julho de 2018, para 1,1 milhões de euros nos primeiros sete meses deste ano.

O número de empresas portuguesas exportadoras para Macau tem vindo a aumentar sustentadamente desde 2014, quando eram 364 as empresas que vendiam para a RAEM, até chegar a 474 no ano passado, segundo os dados da AICEP. Os produtos químicos ocupam a esmagadora maioria dos produtos que Portugal compra a Macau, valendo 83,7% do total.

A delegada da AICEP disse ainda à Lusa que, para além do tradicional sector do turismo, as Indústrias Culturais e Criativas e a Inovação e Empreendedorismo são apostas com potencial para as empresas portuguesas exportadoras. “Sendo o turismo um dos motores da economia de Macau, com um recorde de 35,8 milhões de turistas em 2018, oferecendo serviços de qualidade, não só a nível de hotelaria de luxo, mas também a nível de restauração e serviços, temos aqui um potencial a explorar, nomeadamente, a nível de produtos da Fileira Casa (têxteis lar, porcelanas, cutelaria, mobiliário, iluminação, etc), nos quais Portugal tem empresas com capacidade de oferecer produtos de elevada qualidade, inovadores e reconhecidos internacionalmente”, disse Maria Carolina Lousinha.