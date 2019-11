Deputados propõem “indústrias criativas” e bilhete único com o Metro para tirar do marasmo o Terminal da Taipa

A queda de 45% de passageiros registada este ano, naquele terminal marítimo, e a tendência de quebra fazem os deputados exigir ao Governo que actue. Temem que tenha sido um grande desperdício de dinheiro. Alguns parlamentares apresentaram ideias para rentabilizar o espaço, e o Governo prometeu analisar. Pereira Coutinho apelidou o projecto de “elefante branco”, e disse: “Coitada da senhora directora que tem de arranjar uma solução”.

João Carlos Malta

joaomalta.pontofinal@gmail.com

A deputada Angela Leong desafiou, ontem em reunião de plenário com o Governo na Assembleia Legislativa, a aproveitar o enorme espaço vazio no Terminal Marítimo da Taipa, para criar espaços destinados à indústria criativa. “Em Macau para desenvolver estas indústrias, o maior problema é a falta de espaço. Se pudermos aproveitar o que já existe”, defendeu a deputada. Esta foi uma das ideias para rentabilizar uma infra-estrutura que está a perder afluência de passageiros, mas houve mais: desde bilhetes intermodais a mostras de gastronomia.

“Devíamos transformar o terminal num novo ponto turístico, e arranjar soluções para que seja uma janela virada para o exterior”, defendeu a mesma parlamentar. A discussão tinha sido levantada pelo deputado Lam Lon Wai, que citando dados estatísticos, disse que o número de visitantes chegados por via marítima em Setembro, no terminal da Taipa, registou uma redução de 45% em termos anuais, para pouco mais de 416 mil passageiros. O deputado alertou para o facto de a infra-estrutura ter entrado em funcionamento há pouco tempo, e ter custado muito dinheiro. “Leva-nos a recear que se tenha tratado de um grande desperdício, atendendo à falta de passageiros”, disse o mesmo deputado.

Pouco depois, o deputado Pereira Coutinho — dando conta do problema de rentabilização daquele espaço — disse estar condoído com os problemas que a directora dos Serviços de Turismo, Helena de Senna Fernandes, tem de ultrapassar nesta matéria. “Coitada, tem de resolver o problema daquele elefante branco”, afirmou.

O Governo acolheu a proposta de Lam Lon Wai, mas pôs-lhe algumas reservas. A representante governativa disse achar boa ideia a organização de actividades criativas, e não quis deixar de parte a ideia. “Temos de pensar no ambiente de negócios”, começou por dizer. A seguir, afirmou que a estratégia correcta para que a ideia avance será contactar a empresa que gere os espaços comerciais, porque ainda há lojas para alugar. “Se calhar, as associações de indústria criativa podem dialogar com o Governo e entrar em contacto com essa empresa”, sugeriu, ao mesmo tempo que alertou que seria necessário ouvir também o Instituto Cultural.

Mais ideias

Mas esta não foi a única ideia que os deputados expressaram para mudar a cara àquela infra-estrutura, e dar-lhe mais movimento. O deputado Lam Lon Wai quis também dizer que pensa ser boa ideia a colaboração entre entidades públicas para que o espaço passe a ser mais vivido. Para este deputado ligado aos operários, concertos e exposições podem ser uma estratégia virtuosa para a captação de mais visitantes. O mesmo legislador apelou a uma relação próxima com o metro ligeiro, que terá naquele lugar uma das suas paragens, quando for inaugurado — algo que deve acontecer até ao final do ano.

A intermodalidade com o metro ligeiro foi também defendida por Davis Fong. O deputado sugeriu que se deve incentivar as empresas de transporte marítimo para que criem pontes com o Metro. Para isso, propõe um bilhete que dê para usar os dois meios de transporte. “Nem sempre os turistas que vêm de Hong Kong têm a moeda de cá”, argumentou.

Já o deputado Leong Sun Iok quer um “food court” para “promover a gastronomia de Macau”. O eleito por sufrágio directo Zheng Anting considerou que as manifestações em Hong Kong são responsáveis pela diminuição de chegadas de passageiros na Taipa. Mas em relação ao aproveitamento dos espaços comerciais, criticou os contratos serem de apenas um ano. E disse que a entidade que explora aquela zona justificou que a política de aluguer se deve ao facto de o Governo também só dar 12 meses de exploração. “Isso põe em causa a estabilidade”, sustentou.

Governo fala de obras de incremento

Na resposta à interpelação oral de Lam Lon Wai, a directora dos Serviços de Turismo, Helena Senna Fernandes, disse que as ligações para Shenzhen estão a aumentar, entre Janeiro a Outubro deste ano, em cerca de 14% em relação ao mesmo período do ano passado. O futuro daquele espaço, segundo a mesma, aponta ao desenvolvimento da Grande Baía. Senna Fernandes justifica a queda de passageiros com os tumultos em Hong Kong. É nessas carreiras que o fluxo de pessoas tem diminuído. A taxa de ocupação tem permanecido, em média, nos 35%.

A directora acrescentou ainda que o “food court” que já existe tem uma taxa de ocupação de 90%, e que naquele espaço já se organizam exposições e concertos. A mesma acredita ainda num incremento de passageiros com a conclusão da 3ª fase do terminal da Taipa, que aumentou para 16 o número de cais para embarcações rápidas. A mesma responsável fala ainda da criação de vias rodoviárias que melhoram a intermodalidade daquela infra-estrutura com o Aeroporto de Macau. A ideia é no futuro criar naquele espaço um verdadeiro centro de transportes intermodal, que junte o transporte marítimo, aéreo e o Metro Ligeiro.