Wong Sio Chak revela maior rigor na entrada de residentes de Hong Kong em Macau

O secretário para a Segurança quis ainda descansar os cidadãos de Macau em relação à introdução das câmaras de reconhecimento facial, em que diz que as autoridades vão cumprir escrupulosamente a lei. Wong Sio Chak não percebe a existência de tanta polémica sempre que se fala em medidas que visam a protecção da segurança nacional. O governante argumenta que a mesma é uma obrigação de Macau.

João Carlos Malta

joaomalta.pontofinal@gmail.com

O secretário para a Segurança, Wong Sio Chak, disse ontem na conferência de imprensa de apresentação do balanço da criminalidade dos primeiros três trimestres deste ano, que tem existido uma investigação mais rigorosa aos residentes de Hong Kong que querem entrar no território, e que as autoridades entendam que possam vir a causar problemas de segurança e ordem pública em Macau.

“Claro que nós precisamos de fazer uma investigação mais séria”, anunciou o governante, sem, no entanto, referir os números de impedimentos de entrada na RAEM, e a comparação com o ano anterior, ao mesmo tempo que não especificou quais as razões que são apresentadas para justificar os impedimentos.

Wong, perante a insistência dos jornalistas nesta matéria, afirmou que Macau segue o padrão internacional, que passa por não revelar valores ou razões dos impedimentos. O mesmo diz que Portugal e os Estados Unidos, por exemplo, têm a mesma prática. “Não estamos a focar nenhum indivíduo, nem profissão. Só temos um critério, que é o de se a entrada desse indivíduo vai criar risco para o território”, referiu ainda o secretário para a Segurança.

Nos últimos tempos, o deputado Sulu Sou falou da existência de casos de jovens residentes de Macau, mas que têm também o BIR de Hong Kong, que têm sido alvo de inspecções mais aturadas quando tentam reentrar no território. Wong Sio Chak argumentou que “qualquer risco que verificamos, a PSP também tem de o verificar”. Mas ressalvou que se se tratar de um residente de Macau “não vamos impedir a entrada porque ele está a voltar para casa”. Ainda assim, o governante referiu que a PSP terá de fazer uma verificação a qualquer “indivíduo que vai entrar em Macau”.

Não percebe polémica

Na semana passada, foi anunciado que a PJ terá um aumento de recursos humanos, sendo que o secretário remeteu esse ajustamento para o novo Governo. Uma das polémicas que este anúncio suscitou está ligada com a possibilidade de, em casos excepcionais e devidamente justificados, possa ser dispensada pelo Chefe do Executivo a lista dos candidatos admitidos. Wong disse que esta possibilidade não ia abalar “a transparência” dos processos. “Queremos proteger os dados dos investigadores porque Macau é um território muito pequeno. Em Hong Kong nunca foi publicada a lista”, mencionou.

Ainda em relação ao aumento de poderes da PJ no que diz respeito ao combate aos crimes contra o Estado, Wong disse que a RAEM tem “essa responsabilidade”. “Qualquer país e cidadão, qualquer entidade governamental de um Estado a tem, não compreendo quando em Macau, salvaguardar a segurança do Estado, é polémico”, defendeu. Mais à frente sublinhou que pensa que, “de acordo com a lei de segurança da defesa do Estado, todos os cidadãos chineses têm o dever de defender a segurança do Estado”.

Em relação às unidades específicas que vão permitir a PJ actuar sobre este tipo de crime, o mesmo governante diz que as mesmas não são apenas criadas para a investigação dessas matérias.

Os medos dos Olhos no Céu

Outro tema abordado, durante a conferência de imprensa, foi o das câmaras de reconhecimento facial que estarão nas ruas de Macau. Wong Sio Chak disse que ninguém pode prometer que não vão ser cometidos abusos, apenas se pode comprometer com o princípio que norteará as forças de segurança, que é o da aplicação da lei. “Não se pode prometer que não vai criar a base de dados, vamos prometer que vamos cumprir a lei”, disse. “O uso destes dados tem limitações das leis”, acrescentou. E segundo o governante, a lei é bastante rigorosa na forma como protege os dados e os cidadãos.

Também presente no encontro com a comunicação social, Ma Io Kun, comandante-geral dos Serviços de Polícia Unitários, afirmou estarem previstos “processos disciplinares a quem quer que viole a lei”. “A Polícia tem de executar a lei conforme o enquadramento jurídico de Macau”, acrescentou.

Antes, já Ma Io Kun tinha explicado que a Polícia tem de seguir regras para executar a lei, e que passam pelo estabelecimento de critérios em relação ao ângulo e ao lugar em que as câmaras se colocam. “Depois de serem instaladas tem de ser reportado ao Gabinete de Protecção de Dados Pessoais (GPDP), e têm de se fazer pareceres vinculativos”, explicou.

O mesmo referiu ainda que, se aquele organismo indeferir, “não podemos instalar estas câmaras”. “Esta licença dura dois anos, e depois temos de renovar com o GPDP”. O mesmo responsável dos SUP argumentou também que as imagens recolhidas apenas ficam em arquivo 60 dias, no máximo. “Depois são removidas. O uso irregular levará a pessoa a ser sujeita a um processo. Até pode ser acusado criminalmente”, defendeu, ao mesmo tempo que invocou a necessidade do sistema com a maior eficácia no combate à criminalidade. Estas câmaras de reconhecimento facial, segundo este responsável, não têm uma ligação directa com os “olhos no céu”. “Só em caso de crimes é que vamos recorrer a estas câmaras”, defendeu.

Porquê tantas leis?

Nos últimos meses tem havido uma azáfama legislativa de questões ligadas à segurança, desde a lei da Protecção Civil, à lei da Criminalidade Informática, passando pela Lei da Cibersegurança, até mais recentemente às alterações à lei da PJ. Mas se a criminalidade se mantém estável, o que justifica toda esta produção legislativa? “De facto, somos serviços de execução da lei, mas não é só a execução da lei que fazemos, também zelamos pela manutenção da ordem pública. Não só aplicamos a lei, mas também fazemos a revisão da produção legislativa”, argumentou.

Wong Sio Chak explicou que esta é a forma do Governo “prevenir as situações novas”, e é um “rumo para o desenvolvimento”. “Durante a legislação, nós temos muitas limitações em relação à aplicação da lei. Por exemplo, a escuta de telefones é limitada. A criação de leis é uma coisa importante para uma sociedade moderna”, defendeu, ao mesmo tempo que desligou esta produção legislativa que visa aumentar os poderes na área da segurança com a instabilidade em Hong Kong. “Quanto à criação de leis, se não o fizermos, isso revelaria a nossa irresponsabilidade”, rematou.