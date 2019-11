Sequestro, roubo e violação crescem nos primeiros nove meses do ano

A criminalidade violenta em Macau subiu 16,2%, ao contrário da criminalidade geral que se mantém estável e sem grandes oscilações. A violação é o crime que mais cresce percentualmente, quase 70%, e o sequestro apresenta o maior aumento absoluto, mais 13 casos, num total de 278 ocorrências. Ou seja, há já, em média, mais do que um sequestro por dia na RAEM.

João Carlos Malta

joaomalta.pontofinal@gmail.com

Ocorreram 39 crimes em Macau por dia, em média, nos primeiros nove meses do ano. O número da criminalidade geral é de 10.598 situações registadas pelas autoridades, e que vale uma ligeiríssima subida em relação ao mesmo período do ano passado, num total de 0,4%. Mas, ao mesmo tempo que isso acontece, a criminalidade violenta cresceu com especial enfoque em três crimes (sequestro, roubo e violação) nos primeiros três trimestres do ano, revelou ontem o balanço da criminalidade de Janeiro a Setembro da autoria do Gabinete do secretário para a Segurança.

Até Setembro, segundo anunciou em conferência de imprensa o secretário para a Segurança, Wong Sio Chak, registaram-se 523 casos de criminalidade violenta. Um valor que representa uma subida de 16,2%, em relação ao mesmo período do ano passado.

Wong Sio Chak justificou o crescimento dos sequestros como consequência do intensificar do “patrulhamento e do combate nos casinos, e nas suas zonas periféricas, tendo desmantelado vários casos de crime de agiotagem, e que justifica um aumento da estatística dos crimes de agiotagem e de sequestro”.

Em relação aos sequestros, registaram-se 278 ocorrências, num total de 272 dias que se contabilizaram desde o início do ano até ao momento. Ou seja, ocorreu mais do que um sequestro por dia em 2019.

Em relação aos casos de violação, registaram-se no período em causa um total de 32 crimes, mais 13 do que no mesmo período do ano passado. O secretário para a Segurança referiu que, em mais de metade dos casos, o ofendido bem como o suspeito não eram residentes em Macau, e a maioria das situações “ocorreram em locais de entretenimento e dentro dos hotéis situados nas suas proximidades, não sendo de excluir que alguns desses casos estejam ligados com negócios relacionados com a prostituição”. A Polícia, segundo Wong, está a reforçar o policiamento destas zonas.

Quanto aos roubos, também cresceram 29,8% até Setembro deste ano quando comparado com o período homólogo. A maior parte dos 61 crimes tiveram como palco os hotéis da cidade. Em relação a este tipo de crimes, Wong Sio Chak acredita que as 800 câmaras de videovigilância que serão instaladas na 4ª fase do sistema “Olhos do Céu” poderão ajudar a resolver uma parte considerável das ocorrências.

Já no que diz respeito ao combate à imigração ilegal, foram detectados 751 imigrantes ilegais, mais 151 do que no mesmo período do ano passado, o que vale um crescimento de 25,2%. A maioria dos casos reportam-se a indivíduos naturais do Interior da China. De notar ainda que os números da criminalidade “contra a pessoa” e o “crime contra o património” mantêm-se estáveis.

Crime associado ao jogo cresce

Em relação ao crime associado aos casinos, o relatório do Gabinete do secretário para a Segurança afirma que o mesmo aumentou 19,5%, mais 261 situações até Setembro do que em igual período do ano passado, num total global de 1599.

A mesma entidade faz questão de mencionar, mais uma vez, que quase 100% dos crimes de sequestro e de usura são praticados por indivíduos que não são residentes de Macau. O mesmo documento afirma ainda que, nos primeiros nove meses deste ano, a Polícia já fez mais 1137 acções de inspecção do que em igual período do ano passado, num total de 2.317, uma média de nove por dia. Também para este fenómeno, o reforço do policiamento é a razão apresentada para o crescimento do número de situações registadas.

O relatório ressalva ainda que estes crimes ocorreram dentro dos espaços de jogo e que, por isso, não “constituiu ameaça à segurança de Macau”.

Nesta dimensão, as autoridades referem que, na criminalidade mais grave, como os homicídios ou as ofensas à integridade física e rapto, a casuística é quase zero, ou pelo menos muito baixa. Em relação a assassinatos ocorreram dois, no período em análise.

Perante estes números, Wong Sio Chak conclui que a segurança-geral se manteve sem oscilações. “De um modo geral, o volume de criminalidade é basicamente idêntico ao mesmo período do ano passado”, rematou o secretário para a Segurança.

Nova lei dos táxis tem efeito imediato

Nos primeiros três trimestres do ano, houve menos 1606 autuações contra taxistas, em comparação com as 4600 registadas até Setembro de 2018, uma queda de 34,9%. Houve baixas significativas em várias áreas, como a “cobrança excessiva”, “a recusa de tomada de passageiros” e “prestação de serviço de transporte ilegal”. Estes valores são relacionados com a entrada em Junho da nova “Lei dos Táxis” que produziu “efeitos notórios”. “O CPSP, através de uma aplicação rigorosa da lei, registou uma descida significativa das infracções de taxistas”, lê-se no relatório. No mesmo documento, a título de exemplo, está escrito que em Maio se registaram 527 casos, bem mais do que nos três meses seguintes, entre Junho e Setembro, 322 situações.

Tráfico de droga com selo de Hong Kong

Os casos de tráfico de drogas em Macau mantêm-se estáveis até Setembro deste ano, mas das 152 pessoas detidas, mais de metade, 82, são oriundas de Hong Kong. A maioria destes detidos são jovens, sem emprego, que foram recrutados por associações criminosas das RAEHK e a quem oferecem recompensas atractivas. O documento diz ainda que tem havido um reforço da cooperação policial entre as alfândegas de Guangdong, Hong Kong e Macau. Em Agosto deste ano, devido à cooperação das polícias de Macau e de Zhuhai, desmantelou uma rede composta por sete pessoas, e apreendeu vários tipos de drogas: ice, cannabis e cetamina. O valor dos estupefacientes apreendidos é de 12 milhões de patacas, o maior caso de narcotráfico resolvido nos primeiros nove meses do ano.

Crime informático a subir

O crime informático aumentou 20,8% nos primeiros nove meses do ano, em relação ao mesmo período do ano passado. Mais 35 crimes do que no ano passado. Ainda assim, o relatório refere que há uma desaceleração no número de casos, comparando com os primeiros dois trimestres do ano. Neste âmbito são as “despesa com cartão de crédito” o tipo de crime mais relevante. Uma vez que a maior parte dos casos ocorre com jovens estudantes, a PJ tem lançado um conjunto de actividades de sensibilização e de educação. Também nesta matéria e relativamente ao crime de burla, “a fazer-se passar por elementos do Governo”, há já uma redução de 43,5%. Os estudantes são também aqui o principal alvo, um terço do total, sendo que em alguns dos casos os prejuízos foram de mais de um milhão de patacas.

Mais 10 casos de violência doméstica

Nas estatísticas deste ano, verifica-se ainda que, de Janeiro a Setembro do ano corrente, a PJ instaurou, de forma preliminar, um total de 82 inquéritos, um aumento de 17 crimes em relação ao período homólogo do ano passado, instaurados pela Polícia e encaminhados para o MP. A maioria das vítimas é do sexo feminino. O aumento das denuncias, conclui o relatório, é resultado das actividades de sensibilização e de educação feitas pela Polícia e os serviços relevantes. “Um maior número de vítimas destes crimes tem coragem de pedir ajuda à polícia e recorrer à lei para proteger os seus direitos”.