O candidato da União dos Interesses Empresariais de Macau foi eleito deputado, por sufrágio indirecto, com 813 votos válidos, cinco votos em branco e quatro votos nulos, mas no futuro poderá ter de responder por violação da lei eleitoral. O Presidente da Assembleia de Apuramento Geral oficializou ontem o número de votos e frisou que os resultados divulgados não foram influenciados por alegadas irregularidades.

Eduardo Santiago

Kuok Kin Hong, presidente da Assembleia de Apuramento Geral (AGG), anunciou ontem os resultados oficiais da eleição de Wang Sai Man para a Assembleia Legislativa, depois de ter sido registado, pela Comissão de Assuntos Eleitorais da Assembleia Legislativa (CAEAL), um caso suspeito de “violação à lei eleitoral”. Depois de apresentar os resultados oficiais da eleição de Wang Sai Man para a Assembleia Legislativa, Kuok Kin Hong anunciou que a AGG foi unânime em manter a classificação dos quatro votos nulos, assinalando que não houve qualquer alteração do resultado final.

Sobre as possíveis consequências de eventuais irregularidades cometidas no dia da eleição pelo candidato da União dos Interesses Empresariais de Macau, Kuok Kin Hong vincou que “não é da competência da Assembleia de Apuramento [Geral]” analisar o caso. “Se, de acordo com a Lei, esta situação puder eventualmente incorrer em algum crime, não é da competência da Assembleia de Apuramento Geral apurar se houve irregularidades no acto eleitoral”, afirmou.

Kuok Kin Hong acrescentou também que a AGG apenas se limitou a verificar a situação dos votos e que quaisquer questões relativas a irregularidades no acto eleitoral devem ser colocadas à CAEAL. “As informações que obtive é que só conseguimos verificar os votos brancos e os votos nulos, portanto a situação mantem-se, mas a pergunta devia dirigir-se à CAEAL e não à Assembleia de Apuramento Geral, porque nós só verificamos a situação dos votos”, disse o presidente da AGG.

No dia da eleição, o presidente da CAEAL, Tong Hio Fong, convocou uma conferência de imprensa para o final do dia onde fez “um balanço positivo do acto eleitoral”. Apesar de assinalar que o processo tinha decorrido “dentro da normalidade”, Tong Hio Fong referiu que a CAEAL tinha conhecimento de “um caso suspeito de violação à lei eleitoral” a envolver o próprio candidato a deputado Wang Sai Man. Ao ser questionado sobre esta situação, Tong Hio Fong afirmou que “em causa estão alegados actos de propaganda eleitoral no próprio dia da eleição”, ressalvando, contudo, ser necessária “uma investigação profunda” de forma a chegar-se a uma conclusão.

Nessa mesma conferência de imprensa, o presidente da CAEAL adiantou que neste momento o caso será tratado de acordo com os procedimentos existentes, o que não impede uma futura acusação ou sentença, devendo o assunto ser tratado de acordo com o Estatuto dos Deputados à Assembleia Legislativa. Tong Hio Fong sublinhou ainda que, na fase actual, o processo de eleição irá seguir o seu curso normal, o que inclui o apuramento geral e até o acto de tomada de posse, sem prejuízo de, se no futuro ficar provada a prática de crime, Wang Sai Man responder pelas suas acções de acordo com as normas previstas no regime do Estatuto dos Deputados.

CPSP ainda não recebeu queixa da CAEAL

O comandante do Corpo de Polícia de Segurança Pública (CPSP), Leong Man Cheong, reagiu ontem à informação veiculada pelo presidente da CAEAL. Durante a conferência de imprensa de balanço da criminalidade, Leong Man Cheong garantiu que, até ao momento, não houve qualquer denúncia ou queixa por parte da CAEAL sobre o caso suspeito de violação da lei eleitoral. “Só tenho conhecimento através das notícias. Ainda não recebemos denuncias ou queixas da CAEAL”, afirmou o comandante do CPSP. “Quando recebermos essas queixas vamos efectuar os trabalhos necessários e a inspecção”, acrescentou Leong Man Cheong numa conferência de imprensa que contou com a presença do secretário para a Segurança, Wong Sio Chak. Em relação aos trabalhos de acompanhamento deste caso de alegada violação da lei eleitoral, Tong Hio Fong explicou que, durante este período, a CAEAL só dá início a um processo urgente em situações que comprovem que um candidato não defende a Lei Básica ou que não demonstra lealdade à RAEM.

E.S.