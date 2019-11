Macau e Hong Kong assinam acordo de cooperação tributária

Para evitar a dupla tributação e prevenir a evasão fiscal em matéria de impostos sobre o rendimento, o secretário para a Economia e Finanças de Macau, Lionel Leong, e o secretário de Finanças de Hong Kong, Paul Chan Mo-po, assinaram ontem um acordo entre a RAEM e a RAEHK. Segundo a Direcção dos Serviços de Finanças (DSF), o “Acordo entre a Região Administrativa Especial de Macau e a Região Administrativa Especial de Hong Kong para Evitar a Dupla Tributação e Prevenir a Evasão Fiscal em Matéria de Impostos sobre o Rendimento” tem como objectivo evitar que os rendimentos auferidos pelos residentes de qualquer uma das partes sejam tributados simultaneamente pelas duas Regiões.

Segundo a informação veiculada pela DSF, os impostos abrangidos pelo acordo no caso da RAEM são o imposto complementar de rendimentos, o imposto profissional e a contribuição predial urbana. Já no caso da RAEHK, o acordo assinado abrange o imposto sobre os lucros, o imposto sobre os salários e o imposto sobre a propriedade. Para além disso, ambas as partes estabeleceram também cláusulas de reciprocidade em matéria fiscal sobre as diversas fontes de rendimento, especialmente as provenientes de: dividendos, juros (inclusive o rendimento de dividendos e juros do Governo de uma parte está isento de tributação pelo Governo da outra parte), royalties resultantes de concessão, rendimento proveniente da propriedade, bens imóveis, empresas associadas, pensões, serviços públicos, artistas, atletas, professores, pessoal de investigação e outros.

A DSF assinala no comunicado que a assinatura deste acordo irá “contribuir para a criação de um ambiente fiscal justo”, fazendo com que os indivíduos ou as empresas não possam “abusar das lacunas do regime fiscal” e assim atingir a estratégia de planeamento tributário para evitar a perda de receita fiscal devido à intervenção humana.

Para além desta cooperação tributária, a DSF refere ainda que a RAEM e a RAEHK terão “uma relação mais estreita em outras áreas”, nomeadamente as relacionadas com o comércio, turismo, cultura e educação, prevendo-se que, no futuro, as duas partes possam ter mais oportunidades de cooperação.

E.S.