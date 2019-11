Wang Sai Man quer ser “ponte efectiva” para o desenvolvimento económico

O novo representante do sector industrial, comercial e financeiro junta-se a Kou Hoi In, Chui Sai Peng e Ip Sio Kai na Assembleia Legislativa. Empresário da indústria têxtil, pretende fortalecer a comunicação do sector empresarial para o desenvolvimento económico de Macau e ser “uma voz” activa no hemiciclo na defesa do interesse dos empresários.

Eduardo Santiago

O empresário Wang Sai Man será hoje oficializado como deputado da Assembleia Legislativa (AL) eleito por sufrágio indirecto, depois de registada uma afluência às urnas de 89,35% de um universo de 920 eleitores credenciados. Segundo os dados oficiais divulgados ontem, o número total de eleitores que se deslocou às urnas para votar foi de 822, sendo que havia apenas um candidato. Apesar de ainda faltar apurar o número de votos em Wong Sai Man, o vice-presidente da Associação de Industriais de Macau e presidente da Associação de Comerciantes de Tecidos de Macau irá ocupar a última vaga para representar o sector industrial, comercial e financeiro no hemiciclo depois da saída de Ho Iat Seng, que renunciou ao cargo de presidente da Assembleia Legislativa para se candidatar a Chefe de Executivo.

Aos 49 anos, Wang Sai Man chega ao cargo de deputado da Assembleia Legislativa depois de integrar o Conselho Permanente de Concertação Social, em representação das entidades empregadoras desde Abril de 2018. Com uma larga experiência no sector empresarial, Wang Sai Man acredita que pode aplicar o seu conhecimento “para ajudar ao desenvolvimento de Macau”

“Venho do sector têxtil. Tenho alguns investimentos e experiência tanto na China continental como em Macau e conheço bem a realidade dos dois lados. Concorri ao lugar de deputado na Assembleia Legislativa porque creio que posso aplicar a minha experiência tanto do sector industrial como do sector financeiro para ajudar ao desenvolvimento de Macau”, afirmou Wang Sai Man ao PONTO FINAL, no dia da eleição suplementar por sufrágio indirecto para a Assembleia Legislativa.

Para José Chui Sai Peng, deputado eleito pelo mesmo sector, esta eleição vai trazer uma “voz forte e esclarecida” sobre o sector da indústria ao hemiciclo, como também a vontade de “servir toda a população e todos os outros sectores”. “Temos a expectativa de que algo possa ser feito para revitalizar o sector [industrial] e esperamos que ele [Wang Sai Man] traga a sua experiência. Certamente que irá trazer uma voz esclarecida e forte sobre o sector e esperamos que a sua experiência tenha mais atenção para o facto de a indústria dos casinos ser muito forte em Macau e que deveríamos ter uma economia mais equilibrada”, começou por dizer Chui Sai Peng.

No entanto, o deputado de 50 anos frisa que Wang Sai Man não irá servir apenas um sector específico, mas que terá também de “servir toda a população” e os “outros sectores”. “Acho que ele vai trazer uma posição mais equilibrada e ponderada de forma a contribuir para o progresso”, referiu Chui Sai Peng.

Uma opinião partilhada por Kou Hoi In, presidente da Assembleia Legislativa. O presidente da Direcção da Associação Comercial de Macau considera que Wang Sai Man tem o perfil adequado para dar apoio ao desenvolvimento económico de Macau, nomeadamente nos planos do Governo para o projecto da Grande Baía. “Wang Sai Man é da indústria da manufactura têxtil e tem alguns investimentos tanto em Macau como na China continental e, para além disso, faz parte da Conselho Permanente de Concertação Social. Por isso, acho que com os seus conhecimentos da indústria e do sector financeiro Wang Sai Man poderá fazer bastantes esforços para dar apoio ao desenvolvimento económico de Macau”, referiu Kou Hoi In ao PONTO FINAL.

Wang Sai Man referiu que pretende ser uma “ponte efectiva” entre o sector industrial e a Assembleia Legislativa na luta pelas oportunidades proporcionadas pelo projecto da Grande Baía para as pequenas e médias empresas. “Com o apoio destas pessoas todas acredito que poderei ser uma ponte efectiva na Assembleia Legislativa para veicular a opinião e as preocupações deste sector. Vou ter de ouvir as opiniões de todos com muita atenção sobre todas as situações, para lidar da melhor forma com os problemas, e chegar às melhores soluções para conjugar as melhores opções proporcionadas pela plataforma à nossa disposição”, afirmou o deputado.

Preocupações e certezas no dia da eleição de Wang Sai Man

No programa de candidatura à Assembleia Legislativa, Wang Sai Man assinalou a intenção de promover as pequenas e médias empresas de Macau na Grande Baía, e defender os interesses do sector perante os desafios de encontrar alternativas à indústria do jogo para o desenvolvimento económico do território. O PONTO FINAL falou com alguns eleitores credenciados que participaram na eleição suplementar por sufrágio indirecto e todos eles elogiaram o perfil de Wang Sai Man para o cargo de deputado.

“Ele tem muita experiência sobre a indústria e poderá ajudar na criação de mais postos de trabalho no nosso sector e abrir ainda mais o nosso mercado ao exterior”, começou por dizer Frankie Ho, trabalhador numa das fábricas de Wang Sai Man. “Esta é uma posição delicada porque a indústria de casinos em Macau é enorme e é muito difícil abrir outro tipo de mercado de base, é muito difícil, mas acho que ele tem a experiência e tem a força”, acrescentou Ho. Questionado sobre o perfil de Wang Sai Man para o cargo de deputado, Frankie Ho atirou: “Trabalho numa das fábricas dele e conheço-o muito bem. Ele tem o poder e ao mesmo tempo o coração para fazer isso”.

Ronald Cheng trabalha no sector da construção civil e votou por volta das 12 horas. Questionado sobre o perfil do novo deputado da Assembleia Legislativa, Cheng disse que Wang Sai Man “é um homem prático, muito prático mesmo”. “Sou da indústria da construção civil e estamos a perder muitas obras, especialmente por parte de empresas de Macau. Muitos dos casinos ou dos recursos já atingiram o seu ponto máximo de desenvolvimento. Esperamos que o Governo possa libertar mais projectos, mais terra para construir, nomeadamente mais edifícios habitacionais, e queremos que o Executivo dê mais hipóteses e incentivos às companhias locais”, vincou Ronald Cheng, acrescentando que Wang Sai Man “tem um conhecimento profundo do que se está a passar em Macau e tem uma noção da realidade do que se passa na China continental”.

Já Nang Ming, representante dos jovens empresários de Macau, vincou que Wang Sai Man será uma “voz activa” na defesa do sector, nomeadamente nos aspectos dos recursos humanos. “Tem um conhecimento profundo sobre a posição dos empresários e empregadores e das necessidades dos investidores. Queremos ter algum apoio e ele enquanto deputado poderá ser a nossa voz na AL e ajudar-nos na logística e em tudo. Pensamos que ele deve saber o que precisamos e quais as nossas dificuldades, nomeadamente nos aspectos dos recursos humanos”, referiu Ming.

A terminar, Nang Ming fez questão de frisar a importância de votar, mesmo tratando-se de um candidato único. “Queremos que a sociedade saiba que todos nós, representantes da área de negócios, o apoiamos. Mesmo que não tivesse vindo para votar nele. Mas neste caso viemos votar porque queremos que todos saibam que o apoiamos. Ele está a representar todos nós”.