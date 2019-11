Tribunal Superior suspende decisão relativa ao uso de máscaras nos protestos

O Tribunal Superior de Hong Kong decidiu na sexta-feira suspender durante uma semana a decisão em que declarou inconstitucional a proibição do uso de máscaras em protestos, pelo que a lei continuará em vigor durante esse período. A decisão implicou que a lei estivesse ontem em vigor, quando se realizaram as eleições para os conselhos distritais, um dia em que centenas de polícias de intervenção foram destacados para garantir a normalidade.

Na segunda-feira da semana passada, o Tribunal Superior da RAEHK tinha declarado inconstitucional a “lei anti-máscara”, que entrou em vigor em 5 de Outubro, medida decidida pelo Governo de Carrie Lam para tentar “acabar com a violência e restaurar a ordem”, devido à “situação de grande perigo público” que se vive no território há mais de cinco meses.

Nessa decisão, o Tribunal Superior afirmou que a proibição das máscaras era inconstitucional por impor mais restrições do que as necessárias aos direitos fundamentais da população. Na sequência, o Departamento de Justiça de Kong Kong pediu aos juízes que mantivessem a lei “válida e com efeitos legais” até que fosse alcançado um “veredicto final”.

Segundo indicaram fontes jurídicas citadas pela agência de notícias Efe, o período de uma semana em que a decisão está suspensa é o tempo estabelecido para o Governo local interpor um recurso, algo que já anunciou que fará.

Na passada terça-feira, o parlamento chinês disse ser a única autoridade capaz de decidir sobre a Lei Básica de Hong Kong, depois da decisão do Tribunal Superior do território. A lei anti-máscara prevê penas de até um ano de prisão e multas de até 25 mil dólares de Hong Kong. Até 7 de Novembro, a polícia deteve 247 homens e 120 mulheres por suspeita de violação do regulamento, dos quais 24 foram levados à justiça.