Pensões para idosos e de invalidez aumentadas em 110 patacas mensais

O Fundo de Segurança Social anunciou, na passada sexta-feira, que a parte laboral e patronal do Conselho Permanente de Concertação Social (CPCS) concordaram por unanimidade com a nova tabela de pensões e subsídios. Assim, a pensão para idosos vai aumentar para as 3.740 patacas por mês, tal como a pensão de invalidez. O subsídio de desemprego aumenta cinco patacas para as 150 por dia.

André Vinagre

Em sede de concertação social, patrões e trabalhadores concordaram com a tabela apresentada pelo Fundo de Segurança Social (FSS), relativa às actualizações das pensões e subsídios, segundo a qual, as pensões para idosos e de invalidez aumentam 110 patacas por mês. Segundo a TDM – Rádio Macau, ficou ainda estabelecido que o salário mínimo para os trabalhadores de limpeza e segurança da administração predial se vai manter nas 32 patacas por hora.

A pensão para idosos, que era de 3.630 patacas por mês, passa a ser de 3.740 patacas por mês. Aumento igual foi aplicado à pensão de invalidez. Já o subsídio de desemprego, que era de 145 patacas por dia, passa agora para as 150 patacas diárias.

Os montantes dos subsídios de doença também foram actualizados. O subsídio por internamento hospitalar, que era de 145 patacas por dia, passa para as 150. No caso de não haver internamento hospitalar, o subsídio passa a ser de 114 patacas diárias, quando antes era de 110 patacas. O subsídio de nascimento é revisto das 5.260 patacas para as 5.418 patacas; o subsídio de casamento registou um aumento das 2.060 patacas para as 2.122 patacas; o subsídio de funeral passa das 2.670 patacas para as 2.750 patacas; e a pensão social passa a ser de 2.457 patacas, quando anteriormente era de 2.385 patacas.

Segundo a explicação de Un Hoi Cheng, vice-presidente do Conselho de Administração do FSS, citada pelo comunicado do Governo, o organismo propôs estes aumentos “tendo em conta que os preços de consumo geral mostram um certo acréscimo ao longo do ano, e o Instituto de Acção Social propôs aumentar o valor do risco social no próximo ano com base no mecanismo regular”.

Segundo os dados revelados na sexta-feira, estima-se que, no próximo ano, a totalidade das despesas orçamentais de prestações seja de cerca de 5,2 mil milhões de patacas, sendo que só a despesa relativa à pensão para idosos será de 4,6 mil milhões de patacas, o que representa 88,5% do total. A despesa orçamental adicional após o aumento registará um acréscimo de 150 milhões de patacas.

De acordo com a Rádio Macau, foi discutido também nesta reunião o montante do salário mínimo dos trabalhadores do serviço de limpeza e de segurança predial. O CPCS optou por manter, no próximo ano, o salário mínimo para estes dois sectores nas 32 patacas por hora. Este valor, recorde-se, tem de ser revisto anualmente e a proposta de manutenção do salário mínimo será depois entregue ao Chefe do Executivo.

“Tivemos em consideração as estatísticas, relatórios e opiniões, o poder de compra e a capacidade da parte patronal, e decidimos manter o valor do salário mínimo em 32 patacas por hora, 256 por dia 6.656 por mês”, explicou Wong Chin Hon, director dos Serviços para os Assuntos Laborais e coordenador do CPSC, citado pela Rádio Macau. Já Leong Wai Fong, representante dos trabalhadores, disse não aceitar a proposta devido à subida da inflacção. Wang Sai Man, representante dos patrões e ontem eleito pela via indirecta como deputado à Assembleia Legislativa, justificou a manutenção do valor com a “recessão económica” que Macau vive.

A lei sindical não foi discutida na reunião do CPCS. O estudo acerca da lei sindical foi apresentado ao organismo em Outubro, mas o Governo indicou que é necessário mais tempo para analisar o documento.