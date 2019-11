Mais de 2,7 milhões votaram nas eleições para o conselho distrital de Hong Kong

As eleições para o conselho distrital de Hong Kong contaram com uma participação de mais de 2,7 milhões de eleitores, correspondente a 71,2 por cento do universo de 4,1 milhões de registados para votar, segundo o South China Morning, que cita dados divulgados pelo conselho eleitoral da antiga colónia britânica. Os eleitores aderiram em grande força às urnas para exercer o seu direito de voto para eleger 452 representantes nos 18 conselhos distritais da cidade, num escrutínio transformado em barómetro do apoio público aos protestos antigovernamentais que se arrastam há quase seis meses. Nas últimas eleições, em 2015, o campo pró-Pequim obteve quase dois terços dos assentos.

Os conselhos distritais são organismos fundamentalmente consultivos, com pouco poder, mas a eleição adquiriu um forte simbolismo e as filas estendem-se por muitos metros à entrada das estações de voto em Hong Kong. Um resultado forte da oposição será lido como a manutenção do apoio público ao movimento pró-democracia, ainda que os protestos se tenham tornado cada vez mais violentos. O poder em Hong Kong e no Governo chinês em Pequim têm esperanças de que o arrastamento dos protestos e as perturbações do dia-a-dia na cidade tenham voltado os eleitores contra o movimento pró-democracia e que isso mesmo fique expresso nas urnas.

As semanas que antecederam as eleições deste domingo foram marcadas por episódios violentos, que levantaram dúvidas sobre se o escrutínio iria ou não avançar, sobretudo após o cerco policial à Universidade Politécnica. Já com um prometido reforço policial, estas eleições foram as primeiras desde que os protestos em massa irromperam na antiga colónia britânica, que vive agora a maior crise social e política desde a transferência de soberania para a China.