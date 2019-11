Leonel Alves recebeu última condecoração de Chui Sai On

Liu Chak Wan e Ma Iao Lai foram distinguidos pelo Chefe do Executivo com o Lótus de Ouro, a mais alta condecoração do Governo, enquanto que Leonel Alves recebeu o Lótus de Prata. Manuel Machado, da Escola Portuguesa, recebeu a medalha de mérito educativo na última cerimónia de entrega de Medalhas e Títulos Honoríficos presidida por Chui Sai On.

Eduardo Santiago

Eduardosantiago.pontofinal@gmail.com

No passado dia 22 de Novembro, Chui Sai On presidiu pela última vez à entrega de Medalhas e Títulos Honoríficos da Região Administrativa Especial de Macau no Centro Cultural de Macau. O Chefe do Executivo atribuiu as condecorações relativas ao ano de 2019 a um total de 44 individualidades e representantes de entidades que se notabilizaram por feitos pessoais, contributos para a sociedade ou serviços prestados.

Os empresários e membros do Conselho Executivo, Liu Chak Wan e Ma Iao, foram distinguidos com a Medalha de Honra Lótus de Ouro, a mais alta condecoração concedida, enquanto que o macaense Leonel Alves recebeu a Lótus de Prata pela “prestação de serviços excepcionais para a imagem e bom nome, ou com relevância para o desenvolvimento da RAEM”.

Recorde-se que o empresário Liu Chak Wan é Membro do Comité Permanente da Conferência Consultiva Política do Povo Chinês, presidente do Banco de Desenvolvimento de Macau e presidente da Associação Comercial de Macau. Já o advogado Leonel Alves foi distinguido pelos seus serviços no território ao longo de três décadas.

Entre os vencedores dos prémios Lótus de Prata destacam-se o ex-deputado Cheang Chi Keong, Ho Sut Heng, o arquitecto Wong Eddie Yue Kai, o deputado Chan Chak Mo e a Nam Kwong União Comercial e Industrial, Limitada.

Chui Sai On entregou também um total de 19 “Medalhas de Mérito” a várias personalidades e entidades que se notabilizaram ou distinguiram no exercício de actividades profissionais em sete categorias diferentes: Mérito Profissional, Mérito Industrial e Comercial, Medalha de Mérito Turístico, Mérito Educativo, Mérito Cultural, Mérito Altruístico e Mérito Desportivo.

Manuel Machado foi distinguido por Chui Sai On com a Medalha de Mérito Educativo pelo seu trabalho desenvolvido enquanto presidente da direcção da Escola Portuguesa de Macau (EPM). Carlos André recebeu a Medalha de Mérito Cultural pelo trabalho desenvolvido enquanto coordenador do Centro Pedagógico e Científico de Língua Portuguesa do Instituto Politécnico de Macau. A Anima (Sociedade Protectora dos Direitos dos Animais de Macau), presidida por Albano Martins, recebeu a Medalha de Mérito Altruístico, enquanto que a intérprete-tradutora Manuela Teresa Sousa Aguiar foi homenageada com a Medalha de Mérito Profissional.

A empresária Pansy Ho foi distinguida com a Medalha de Mérito Turístico pelo trabalho desenvolvido enquanto embaixadora da Organização Mundial do Turismo, uma agência especializada da ONU.

Na secção das Medalhas de Valor, de Dedicação e de Serviços Comunitários, a Comissão de Sugestão atribuiu a António Manuel Pereira a Medalha de Dedicação, e a Rui Amaral a Medalha de Dedicação. Estes prémios visam “premiar entidades ou órgãos públicos ou trabalhadores, que mais se distinguiram no desempenho das suas funções pela prestação de serviços de relevo”.