“Encarem todos os votos como se fossem os últimos”, diz Sulu Sou

Ontem, em Hong Kong, realizaram-se as eleições para o conselho distrital. Também ontem, em Macau, foi escolhido, pela via indirecta, o deputado que irá substituir Ho Iat Seng na Assembleia Legislativa (AL). O deputado Sulu Sou, numa publicação partilhada na sua página de Facebook, fez a comparação entre as duas votações: “Há longas filas para que mais de quatro milhões de residentes de Hong Kong depositem o voto de modo pacífico e racional. Macau também está a realizar a sua votação para a Assembleia Legislativa, com apenas um candidato e 920 eleitores, todos eles nomeados pela sua associação”. Sulu Sou refere-se à eleição que confirmou Wang Sai Man como deputado e que estava circunscrita ao sector industrial, comercial e financeiro.

O deputado democrata, que indica que 3.571 dos seus seguidores no Facebook são de Hong Kong, refere que “esta é a história de Macau”, a “história do bom exemplo da ideia ‘Um País, Dois Sistemas’”.

O legislador lembra que, no ano passado, com a criação do Instituto para os Assuntos Municipais, em substituição do Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais, o Governo não quis acolher a sugestão para que os membros do conselho consultivo fossem escolhidos pela população. “Todos os membros foram escolhidos pelo Chefe do Executivo. As centenas de milhares de eleitores em Macau não têm o direito de se envolverem nos assuntos municipais”, lamenta.

Na mesma publicação no Facebook, Sulu Sou volta a falar das eleições para o conselho distrital de Hong Kong, para deixar um conselho: “Já que ainda têm o voto na mão, encarem todos os votos como se fossem os últimos e depositem-nos na urna”. “Macau e Hong Kong dependem um do outro”, diz o democrata, terminando com a expressão usada pelos manifestantes na região vizinha: “Dá-lhe gás!”. A.V.