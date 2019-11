Diagnosticados 26 casos de infecção por VIH entre Janeiro e Setembro

Os Serviços de Saúde realizaram, na passada quinta-feira, a segunda reunião anual de trabalho da Comissão de Luta Contra a SIDA. No comunicado divulgado, é feito o balanço dos casos diagnosticados até Setembro: “No período compreendido entre Janeiro e Setembro, foram registados 26 casos de residentes locais declarados infectados com VIH (25 do sexo masculino e um do sexo feminino)”.

A maioria dos casos foi diagnosticada na faixa etária entre 20 e 29 anos de idade, onde foram identificados 10 casos. Na faixa etária entre os 30 e 39 anos de idades foram diagnosticados seis casos; entre os 40 e os 59 anos de idade, quatro casos, e na faixa etária mais de 60 anos de idade, seis casos. Todos os casos já foram encaminhados para o Centro Hospitalar Conde de São Januário.

Entre Janeiro e Setembro deste ano, foram tratadas com metadona 126 pessoas, o que representa 70% dos casos acompanhados pelos Serviços de Saúde. O organismo refere ainda que, desde 2008 até ao presente, foram recolhidas um total de 334.042 de seringas, que resulta do “apoio contínuo” às organizações não-governamentais na implementação do “Programa de Recolha de Seringas”.

Nesta reunião foram ainda analisados 10 projectos lançados este ano, como um banco de dados de pessoas infectadas pelo VIH, a optimização do mecanismo de acompanhamento de pessoas infectadas e a expansão dos serviços de testes rápidos, por exemplo.

O comunicado lembra ainda que, após a criação da Comissão de Luta Contra a SIDA, foram desenvolvidos diversos programas e medidas de prevenção e controlo com eficácia, destinados aos diferentes grupos-chave, tendo sido integrados nas comunidades serviços relevantes, como teste de VIH, tratamentos médicos por metadona, recolha de seringas, promoção sobre comportamento sexual seguro, educação sexual, de modo a abranger grupos marginalizados e responder à meta global de 2030, de eliminar a situação epidémica da SIDA. A.V.