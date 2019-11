As raízes, os abraços, o prato cheio e o mundo macaense que descobre uma nova Macau

Três anos depois do último reencontro em Macau, a diáspora macaense voltou. Desta vez, para descobrir uma Macau diferente e mais farta. Mas, antes de servir para redescobrir as origens, o encontro serviu para rever família e amigos. O Jardim de Infância D. José da Costa Nunes foi o pano de fundo das ‘selfies’, no arranque da edição de 2019 do Encontro das Comunidades Macaenses, que se estende até 29 de Novembro.

Reportagem de André Vinagre (Texto) e Eduardo Martins (Fotografia)

O encontro estava marcado para as 18 horas desta tarde de sábado, mas 40 minutos antes da hora estipulada, já há autocarros a despejar macaenses à porta do Jardim de Infância D. José da Costa Nunes. O pátio da escola, tutelada pela Associação Promotora da Instrução dos Macaenses (APIM), é pequeno para as 1300 pessoas que querem reencontrar amigos, familiares e a terra de origem. Esta é a cerimónia de boas-vindas aos que, três anos depois do último encontro em Macau, quiseram voltar. A quantidade de pessoas faz com que todos se abracem ao mesmo tempo que se acotovelam.

Depois de um compasso de espera, para que toda a gente se reúna no pátio que dá para a porta principal do Costa Nunes, as portas do colégio abrem. As crianças, que normalmente correm e se empurram naquele espaço, são substituídas por macaenses, maioritariamente de meia idade ou mais velhos, que vão fazendo o mesmo que as crianças fariam num dia de escola. Ouve-se falar português, mas maioritariamente são em inglês as exclamações de saudade. São mais os “nice to see you again” do que os “que bom rever-te”.

Já dentro do salão principal, Leonel Alves, José Luís Sales Marques e Miguel de Senna Fernandes fazem pequenos discursos de boas-vindas à frente de dezenas de bandejas de comida. “Este é um momento muito importante para nós”, diz Leonel Alves; “Obrigado a todos”, diz Senna Fernandes. Os macaenses, já de prato na mão, não avançam para o jantar antes dos discursos da organização. Os pratos brancos de plástico tiveram três propósitos: durante os discursos, para abanar o calor da sala; depois dos discursos, para bater palmas; e, no fim, para colocar a comida. Há os tradicionais rissóis e chamuças, mas há ainda o lacassá, a galinha à Macau, o porco bafassá, o diabo e o minchi, por exemplo.

Ao PONTO FINAL, José Luís Sales Marques, presidente do Conselho Permanente do Conselho das Comunidades Macaenses, completa o discurso que proferiu antes: “Reencontrar amigos e dar um grande abraço à nossa terra, este é o aspecto mais importante deste encontro. Para além de tudo mais, será sempre para conhecer melhor a actual realidade de Macau – os diversos desenvolvimentos e as novidades da nossa terra – e conhecer também melhor a região que nos circunda”. Na quarta e quinta-feira, o programa prevê que os macaenses vão fazer um passeio turístico a Foshan, a convite do Gabinete de Ligação do Governo Central em Macau.

Na sala, a banda sonora é feita de uma canção cuja letra diz “remember me, goodbye”, “lembra-te de mim, adeus”. Pessoas de prato cheio vão-se cruzando. Há tanta gente no salão principal, que há quem anuncie que existem salas contíguas igualmente com bandejas de comida.

DIFERENÇAS? PÔR O PÉ NA “ZEBRA” E OS CARROS PARAREM

Depois da sala destinada às sobremesas, num pátio lateral do colégio há ainda travessas de pão, presunto, queijo e leitão, que estão de frente para os baloiços e castelos de brincar das crianças. De frente para os baloiços está Antoinette, que chegou há poucas horas de São Francisco, nos Estados Unidos. É jornalista no San Francisco Chronicle, tem ascendência tripartida, entre a chinesa, portuguesa e filipina, e é a primeira vez que está em Macau. “Os meus pais é que fazem parte do grupo e pediram-me para fazer parte também”, diz, acrescentando que quis vir para “saber mais sobre Macau, saber mais sobre o sítio onde os meus pais cresceram”. Alega ‘jet lag’ e recusa-se a mais comentários.

António Carlos Amante, pelo contrário, quer contar tudo. Está de pé ao lado da mulher, Rebecca, de prato vazio na mão e a fitar a mesa do presunto. Nasceu em Macau, viveu em Hong Kong e estabeleceu-se há 24 anos em Vancouver, no Canadá, onde era estafeta, agora está reformado. Questionado sobre se gostava de voltar a Macau, encolhe os ombros: “Já estou fora há 31 anos. Não digo que isto não é a minha casa, mas eu já estou habituado à vida lá, tenho muitos amigos lá. Macau é uma cidade muito bonita, vir aqui passear e fazer compras, tudo bem, mas voltar para viver, não”.

Já não vinha a Macau desde 2016, e aponta o civismo na estrada como a maior alteração na cidade. “A diferença é que, quando se cruzava a rua, os carros não paravam, parece que não tinham lei, os carros e motas passavam por cima do seu pé e nem paravam. Agora parece que é melhor, você põe o pé na zebra e eles param”, nota. Além disso, diz que “as pessoas estão mais simpáticas”, mas que “as coisas estão mais caras”. Amante, que diz, orgulhoso, já ter sido presidente da Casa de Macau de Vancouver, refere ainda que continua sempre a acompanhar as notícias sobre a terra: “Até tenho a ‘black box’ para ver notícias de Macau”.

ROMAGEM DE SAUDADE, MAS NÃO SÓ

De volta ao salão principal, a banda sonora mantém-se no mesmo registo, “remember me, goodbye”. Miguel de Senna Fernandes, presidente da APIM, vai deixando elogios à comida e, ao PONTO FINAL, destaca: “Este encontro tem a sua importância porque Macau vai inaugurar um novo ciclo e as pessoas têm essa percepção. O novo capítulo em Macau vai coincidir com a inauguração do novo mandato do Chefe do Executivo”.

O encontro “serve para mostrar o que é Macau e aquilo que pode ser”. “Os encontros desde há muito tempo que deixaram de ser meras romagens de saudade”, diz Senna Fernandes. Em entrevista ao Jornal Tribuna de Macau, na passada sexta-feira, Leonel Alves tinha dito isso mesmo, que o encontro era uma “romagem de saudade”. “Claro que há muitas pessoas que ainda encaram o encontro como uma romagem de saudade, ainda bem, mas não é só isso. E nós esforçamo-nos por transmitir a outra parte que deve complementar a mera saudade”, ressalva o presidente da APIM.

Vai sendo abordado por amigos que lhe querem falar, mas Senna Fernandes fala ainda sobre as diferenças que os macaenses encontram em Macau: “Aqueles que conheceram Macau antigo, notam a diferença porque hoje em dia há uma mutação física da cidade, há bairros que já não existem, casas antigas que passaram a ter outras funções. Há que reconhecer que o Governo da RAEM se esforça para manter esse património. Não obstante, as pessoas notam. As pessoas lamentam, mas compreendem”.

Mesmo num ajuntamento de 1300 macaenses, a pergunta “o que é ser macaense?” continua sem resposta, mas Miguel de Senna Fernandes faz uma tentativa: “Ser macaense é ter um amor incondicional a Macau, é um laço de pertença muito grande, é ter consciência da sua ascendência mestiça com um pendor português acentuado, a começar pelo nome, na fisionomia, na gastronomia, na língua, em vários aspectos. Não há uma resposta concreta para essa pergunta, mas esta é uma tentativa”.

MAIS TURISTAS, MAIS RECEITAS, MAIS CHEQUES

Na escadaria de frente para a porta de entrada do Costa Nunes, encontram-se dois amigos que não se viam há três anos. John, que saiu de Macau quando tinha seis meses, vive em Los Angeles, e Wilson, nascido em Hong Kong, vive na Nova Zelândia. “Estas são as minhas raízes, claro que me considero macaense”, atira John. Wilson, que nunca chegou a residir em Macau, diz vir por ter família no território.

John olha em redor e, com o dedo indicador, vai apontando: “Esta é a nossa cultura, nós adoramos a nossa cultura. Olhe para estas pessoas, são todas mestiças, é isso que nos une. Além disso, todas conseguem falar três línguas: chinês, inglês e português. Eu não falo português, mas falo espanhol. O meu pai é chileno”.

John, que nota a falta de música ao vivo na reunião deste ano, diz que, em comparação com há três anos, Macau “está mais agitada, há mais turistas, mais pessoas do interior da China e de Hong Kong, muito mais gente”. E isso é bom? “Claro, muito bom. Gera mais receitas para que nós possamos receber o cheque”, diz a rir. O cheque a que se refere é o cheque de compensação pecuniária que qualquer residente permanente da RAEM recebe e cujo montante este ano subiu para 10 mil patacas anuais.

Wilson quer falar sobre Hong Kong: “Eu estive em Hong Kong antes de vir para Macau, Hong Kong é uma cidade morta, não há turistas”. “Por causa dos protestos”, sobrepõe-se John, que continua: “Eu oponho-me aos jovens e àquilo que eles fazem à cidade. Destruíram todos os edifícios sem razão. É por serem jovens, não pensam. Além disso, acredito que haja países estrangeiros a dar apoio, a dar dinheiro para que eles façam aquilo. Como eles são jovens, não percebem. Quando alguém lhes paga para eles fazerem aquelas coisas, eles fazem-no”. Wilson, mais moderado, afirma: “Eu acho que todos têm direito a protestar, acho que os protestos são bons, mas não gosto da violência e de ver a cidade destruída”.

No recreio do colégio juntam-se cinco homens, em português vão contando histórias de outros tempos em Macau. No entanto, o grupo desintegra-se face às perguntas do PONTO FINAL, ninguém quer falar e deixam Álvaro Andrade para trás. É macaense, mas vive em Oeiras, Portugal, desde 1993. O que o traz todos os anos, desde 2001, é a “solidariedade” e “este grupo de pessoas que nunca esqueceram a sua terra”. Questionado sobre o futuro da comunidade, diz que não sabe: “não faço ideia”. “Mas espero que mude sempre para melhor”, responde.

“MACAENSE, COM CERTEZA”

Encostados a uma esquina do pátio estão Connie e Arthur. Ela, malaia a viver na Austrália, só veio para acompanhar o marido macaense, que estará perdido algures no meio da festa. Ele nasceu em Macau, mas com poucos meses os pais levaram-no para Hong Kong, onde reside actualmente. “Um tio meu chegou a ser comissário da polícia aqui em Macau e o meu pai também era polícia”, diz com orgulho Arthur. Connie, que se diz “macaense, com certeza”, conta que, na Austrália, a comunidade é grande e que os macaenses se reúnem todos os meses. Arthur fala daquilo que mudou nos últimos três anos: “Estamos todos mais velhos, há mais hotéis, mais gente”.

Mas estarão os macaenses em vias de extinção? “É uma situação muito difícil. Ainda que os nossos pais tenham vivido em Macau, nós já nascemos em Hong Kong, mas a próxima geração já nasceu no estrangeiro, longe daqui, por isso é difícil que eles sintam o mesmo”. Nisto, cola-se à conversa Vicente, de camisa desabotoada até meio do peito, olhar desalinhado e voz arrastada. “Diferenças? Diferenças?! Agora há mais casinos. É bom para Macau, há mais dinheiro! Na Austrália não nos dão 10 mil dólares todos os anos!”, exclama. Ao perceber que está a falar para um jornal de língua portuguesa, atira, numa gargalhada: “Portugal?! A economia do teu país esteve quase a colapsar”. “A solução é construírem casinos”, brinca Arthur.

Ao lado, sentada no degrau do recreio, está Beatriz Basto da Silva, de prato e copo vazios na mão. Viveu em Macau entre 1970 e 1998, voltou depois em 2010, para se mudar definitivamente para Coimbra em 2015. Saiu em 1998 por medo e dor. “Um ano antes de arriar a bandeira, não quis ver”. Porquê? “Para mim foi muito doloroso, sim. Fiz aqui toda a minha vida, foi um sentimento de que era mais difícil voltar cá e encontrar o eco daquilo que tinha vivido, achava que ia ser mais difícil, não tinha a certeza de encontrar aqui as mesmas pessoas que faziam o meu quotidiano”, explica. Depois, arrependeu-se.

“Sou mais macaense do que outra coisa, ser macaense é gostar muito de Macau, é sentir-se aqui muito bem, sentir-se em casa, é poder usufruir da companhia das pessoas, saindo de casa, convivendo fora de casa, ou chamando todas as pessoas para casa, indo almoçar, jantar fora. É o convívio. Ser macaense é fazer parte de uma grande família”, diz, emocionada.

Mas terá futuro, a comunidade? “Vejo que está a ser muito diluída, mas vai haver sempre uma raiz macaense que prevalece, se não for aqui é na diáspora”, acautelando que “há coisas que nunca mais vão ser esquecidas, como a religião e a comida macaense”, exemplifica.

Dos 1300 inscritos no reencontro de 2019, cerca de 960 vêm da diáspora, Hong Kong, Portugal, Califórnia, Toronto, Vancouver, Inglaterra, Sydney, Rio de Janeiro e São Paulo. Uma família aproveitou o evento deste ano para encurtar os milhares de quilómetros que separam a Austrália dos Estados Unidos. Alberto, de Sydney, e Marie, que vive nos EUA, usaram Macau como plataforma para o reencontro. Saíram ambos de Macau muito jovens, será que ainda se sentem macaenses? Porque é que vieram? “Nós fazemos qualquer coisa de borla”, diz Alberto.

O filho de Alberto, Emile, que ouviu a resposta do pai, decide dar uma resposta menos controversa: “Nós quisemos vir cá para perceber o que é Macau, para termos uma noção de onde vem a nossa família, perceber quem é a nossa família”. Esta é a quinta vez que Emile, de 29 anos vem visitar Macau. Agora, lamenta a falta de jovens: “Da última vez, havia mais, uns 30, por aí. A minha geração agora está a ter filhos e é mais difícil fazerem a viagem com crianças, considerando que são viagens longas”. Questionado sobre se a sua será a última geração a vir a Macau, abana a cabeça, “depois de as crianças crescerem, vão continuar a vir”.

Nesta altura, duas horas depois do reencontro ter tido início, já o pátio está quase vazio. Os convivas vão-se despedindo com as ‘selfies’ habituais e regressam aos seus quartos de hotel. Junta-se a comida que sobrou e arrumam-se as bandejas. O espaço que, no dia seguinte irá servir para as crianças brincarem, está carregado de pratos de plástico e o castelo de brincar tem uma muralha extra feita de garrafas de cerveja. Termina o primeiro dia do reencontro, há mais seis para descobrir Macau e o que é ser macaense.