Sulu Sou volta a pedir reactivação do programa de captura e vacinação de animais vadios

Numa interpelação ao Governo, Sulu Sou voltou a falar nos animais vadios e reiterou o pedido para que o Instituto para os Assuntos Municipais (IAM) reintroduza o programa de captura e vacinação destes animais. O deputado questiona também o mecanismo de comunicação entre o IAM e a PSP para a investigação de maus-tratos contra animais.

André Vinagre

andrevinagre.pontofinal@gmail.com

Sulu Sou quer que o Instituto para os Assuntos Municipais (IAM) reactive o programa de captura, vacinação e devolução à rua de animais errantes, cuja sigla em inglês é TNR. No documento, o deputado questiona ainda como funciona o mecanismo de comunicação entre o IAM e a Polícia de Segurança Pública (PSP) em casos de suspeita de maus-tratos animais.

“A grandeza de uma nação e o seu progresso moral podem ser avaliados pela forma como são tratados os seus animais”. É com a citação de Mahatma Gandhi que Sulu Sou dá início à sua interpelação, remetida ao Governo e que foi ontem dada a conhecer à imprensa. O deputado lembra que a Lei de protecção dos animais entrou em vigor a 1 de Setembro de 2016 e que, desde então, ainda não foi alvo de revisão. “Vários aspectos precisam de ser melhorados, nomeadamente no que respeita ao espírito legislativo, ao controlo na origem dos animais errantes, à eficácia na execução da lei penal aplicável ao tratamento cruel contra animais, etc.”, diz Sulu Sou.

Segundo dados do IAM, entre 2007 e Setembro de 2019, foram capturados 7023 cães vadios, dos quais foram submetidos a eutanásia 5436. Foram ainda capturados 3265 gatos, dos quais 421 foram eutanasiados. “O Governo e a sociedade civil têm a responsabilidade de reconhecer e encarar os problemas existentes, colocando o tema dos animais errantes num nível mais elevado da acção governativa”, refere o deputado pró-democracia.

O programa TNR consistia na recolha de animais vadios, para efeitos de esterilização e vacinação, para depois serem devolvidos às zonas onde foram recolhidos. O IAM aplicou este programa entre 2007 e 2015. “A reactivação do programa TNR tem tido, nos últimos anos, uma forte solicitação da sociedade”, indica o legislador eleito pela via directa.

Posto isto, o deputado questiona: “Foi, então, elaborado algum relatório de avaliação sobre os resultados do programa TNR implementado durante oito anos?”. Além disso, “as autoridades admitem que, mesmo que o meio onde vivem os animais errantes não seja o ideal, isso não implica que os mesmos tenham de ser necessariamente capturados e abatidos?”. Ainda sobre o programa TNR, Sulu Sou dirige outra pergunta ao IAM: “O Governo está disposto a demonstrar a sua determinação em criar condições para ultrapassar os obstáculos e estudar, seriamente, a viabilidade da reactivação do programa TNR?”

Sulu Sou fala ainda dos maus-tratos a animais, dizendo que, até Setembro de 2019, se registaram três casos de maus-tratos a animais. “Em termos estatísticos, os casos de maus tratos a animais em Macau não parecem frequentes, mas isto é muito diferente do que sabem os voluntários da linha da frente que cuidam dos animais errantes”, diz o deputado, apontando para casos de “matança de gatos” que, alegadamente, têm ocorrido nas proximidades do Jardim Luís de Camões, da Rua do Tarrafeiro, do Pátio do Espinho e da Montanha Russa. Casos, estes, que acabam por “cair em saco roto”.

Por isso, o deputado questiona: “Como funciona o mecanismo de comunicação entre o IAM e a PSP sobre os maus-tratos contra animais? De que planos dispõe a Administração para elevar, de forma contínua, a capacidade profissional de investigação e de peritagem médico-legal dos animais, evitando que os suspeitos de maus-tratos a animais fiquem impunes?”.

Esta não é a primeira vez que Sulu Sou fala da reactivação do programa TNR. Já em Julho, o deputado interpelou o Governo pedindo o mesmo, e referindo que, sem o programa, Macau não se poderá tornar numa cidade amiga dos animais.