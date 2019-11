Macau pode ultrapassar os 40 milhões de visitantes este ano, diz Senna Fernandes

A directora dos Serviços de Turismo vê na Grande Baía uma alternativa para Macau aliviar a dependência de Hong Kong na captação de visitantes internacionais. Estudo sobre taxa turística “está muito perto” de ser terminado. Números do turismo indicam que Macau poderá ultrapassar os 40 milhões de visitantes em 2019, assinala Helena de Senna Fernandes.

Eduardo Santiago

eduardosantiago.pontofinal@gmail.com

Helena Senna Fernandes, directora da Direcção dos Serviços de Turismo (DST), acredita que Macau irá ultrapassar a fasquia dos 40 milhões de visitantes em 2019. Só no mês de Outubro, o número de excursionistas e de turistas aumentou 28,0% e 3,9%, respectivamente, sendo que, nos dez primeiros meses deste ano, entraram no território 33.412.657 visitantes, mais 15,3% que no período homólogo de 2018.

“Eu diria que este ano, em termos do número total de turistas que chegaram, definitivamente iremos exceder o número alcançado em comparação com anos anteriores”, afirmou Helena Senna Fernandes, à margem da apresentação do Festival de Luz de Macau 2019.

A directora da DST assinalou que não foi estabelecida “uma meta em termos do número de pessoas”, e que o objectivo continua a ser trabalhar para “atrair mais turismo internacional” e promover atividades, para que as estadias no território sejam “mais extensas”. No entanto, Helena Senna Fernandes acredita que os últimos indicadores apontam para uma forte possibilidade de se ultrapassar o registo histórico de 2018, quando passaram pelo território 35,8 milhões de visitantes.

“Este ano, observando os números, se não estamos perto de ultrapassar os quarenta milhões de visitantes, estamos muito perto desse valor. Pela forma como estamos a ver os números a evoluir a esta altura, quando falta pouco para terminar o ano”, disse Helena Senna Fernandes aos jornalistas.

Apesar dos valores de Outubro indicarem um aumento de visitantes em Macau, Helena Senna Fernandes assumiu que os acontecimentos em Hong Kong tiveram um impacto no fluxo de visitantes internacionais. “Este ano sofremos uma certa quebra no número de visitantes internacionais por causa do que se está a passar aqui ao nosso lado [Hong Kong]”, referiu a directora da DST, acrescentando que é necessário encontrar alternativas na Grande Baía para “aliviar a dependência que há entre Macau e Hong Kong”.

“Por isso há muito trabalho para fazer e estamos a preparar uma forma de encarar o próximo ano com a nossa indústria, de forma a trabalharmos em conjunto com outras cidades da Grande Baía para apresentar novos produtos, de forma a aliviar a dependência que há entre Macau e Hong Kong”, referiu.

Quanto à implementação de uma taxa turística em Macau, Senna Fernandes assumiu que o estudo “está muito perto” de terminar, mas que ainda não está pronto para ser apresentado ao Governo. “Em termos do estudo sobre a implementação, ou não, de uma taxa turística, estamos muito perto de terminar o estudo”, disse a directora da DST.

Helena Senna Fernandes recordou ainda que a implementação, ou não, de uma taxa turística não passa pelas competências da DST. “Não nos compete a nós decidir ou não sobre a implementação dessa taxa. O que estamos a fazer é reunir todos os factos que recolhemos junto do público e dos visitantes, assim como de toda a indústria local, e, ao mesmo tempo, estabelecer comparações com o que outras cidades estão a fazer para combater o tema, a que chamamos de gestão de capacidade sobre o turismo”, explicou.

Para além disso, Helena Senna Fernandes acrescenta que a DST está a realizar “estudos sobre o que a Organização Mundial de Turismo defende para resolver este tipo de problemas”, e que por isso foram realizadas “várias análises profundas”, de forma a “apresentar um relatório para que o Governo, enquanto um todo, possa tomar uma decisão sobre o caminho a seguir nesta matéria”.

Zona Norte acolhe Festival de Luz pela primeira vez

O “Festival de Luz de Macau 2019 – À Descoberta da Luz” vai realizar-se de 1 a 31 de Dezembro, em vários pontos de atracção da cidade, com uma série de espectáculos de video-mapping subordinados ao tema “Celebração do 20.º Aniversário da RAEM”. Com a participação de seis equipas (duas locais, e quatro estrangeiras), o evento deste ano tem como tema “À Descoberta da Luz” e irá apresentar exibições de vídeo-mapping, instalações luminosas e jogos interactivos, em 15 locais de quatro zonas da cidade. Uma das novidades deste ano é a inclusão da zona Norte, que entra pela primeira vez no roteiro do Festival de Luz de Macau.

A quinta edição do evento foi apresentada ontem por Helena de Senna Fernandes, directora da Direcção dos Serviços de Turismo (DST), no Pátio do Albergue da Santa Casa da Misericórdia. A directora da DST assinalou que a concepção dos percursos do festival “procura orientar os visitantes para diferentes zonas da cidade”, de forma a trazer mais “benefícios económicos para os comerciantes e promover o turismo comunitário”. Os quatro roteiros do festival estão divididos por Macau e Taipa, nomeadamente o Canídromo, as Ruínas de São Paulo, a Igreja de Seminário de São José ou as Casas Museu da Taipa. As iluminações no Centro Náutico da Praia Grande, no Anim’Arte Nam Van e no toldo branco de Nam Van, vão funcionar na noite de 31 de Dezembro de 2019 até às 0h10 de 1 de Janeiro de 2020. De acordo com Senna Fernandes, o orçamento disponibilizado para o Festival de Luz de Macau 2019 ronda os 18 milhões de patacas. “[O orçamento global] Foi um bocadinho menos de 18 milhões de patacas. Comparando com o ano passado, houve um aumento na ordem de 5%”, disse a directora da DST. E.S.

CAIXA 2

Mais de 33 milhões de visitantes até Outubro

Mais de 33 milhões de pessoas visitaram Macau nos primeiros dez meses do ano, um aumento de 15,3% face a igual período do ano passado. Entre Janeiro e Outubro, o número de excursionistas (17.664.007) e de turistas (15.748.650) aumentou 28,% e 3,9% respectivamente, em termos anuais, totalizando 33.412.657 de visitantes, segundo a Direcção dos Serviços de Estatísticas e Censos (DSEC). Nos meses em análise, os visitantes permaneceram em Macau por um período médio de 1,2 dias. A maioria dos visitantes que entrou em Macau, até Outubro, é oriunda do interior da China (23.797.667), mais 15,9% em relação ao período homólogo do ano passado. Já os visitantes de Hong Kong (6.127.894) e de Taiwan (900.635) cresceram 21,2% e 1,7%, respectivamente. Contudo, o número de turistas oriundos da Coreia do Sul diminuiu diminuiu 2,2 para 653.155 visitantes. Só no mês de Outubro, visitaram Macau 3.209.751 de pessoas, um aumento de 1,8% em relação ao período homólogo do ano passado. Em 2018, Macau bateu o número recorde de turistas: 35,8 milhões, um aumento de 9,8% em relação a 2017.