“[Ho Iat Seng] vai animar, vai dar murros na mesa e rematar à baliza”

“Red December”, a exposição com que Carlos Marreiros assinala os vinte anos da RAEM, congrega, numa mesma embarcação, uma galeria infinita de figuras fixadas numa cidade sem tempo. Na peça central, como num dos cadernos que até Fevereiro preenchem a Galeria Tap Seac, são representados os protestos de Hong Kong, em quadros de violência que o arquitecto diz ter os manifestantes como únicos protagonistas. Carlos Marreiros acusa a “falta de programação e a ascensão ao poder de burocratas” e deposita em Ho Iat Seng, “homem impoluto”, a convicção de que este “vai agitar as águas”.

Texto: Sílvia Gonçalves

Fotografia: Eduardo Martins

Na linha de Macondo, cidade imaginária de García Márquez, idealizou o arquitecto uma Macau que é cruzamento de lugares, transposta para uma embarcação habitada por uma miríade de figuras convocadas para a composição de múltiplos quadros narrativos. Entre patrões do jogo e marinheiros, cenas de batalha e de salão, o tranquilo deck onde repousam, como espectros, Saramago, Pessoa, Kafka, Joyce, Wilde, Verlaine, Baudelaire e Pessanha. Ou um Torga gordo rodeado de gatos. Exercício de navegação em águas turvas onde pululam anónimos e consagrados numa cidade sem tempo. Carlos Marreiros chamou-lhe “Red December”, antecâmara de uma exposição, dividida em dois actos, que marca os vinte anos de uma região administrativa especial que é cidade transfigurada. Em cadernos acumulados no correr dos anos, regista o artista o mundo que se desfia, em vertigem, diante dos olhos. Segundo acto de pequenos textos, desenhos, esboços, lamentos, desejos, delírios, trivialidades escutadas na sombra do café. Fragmentos de lugares captados num sopro. A imensa extensão de folhas alinhadas atravessa as paredes da Galeria Tap Seac, cumpre o propósito de arrumar duas décadas de uma biblioteca íntima, num processo que diz ser Borgiano, que implica processo dialéctico com o outro, para instigar à releitura. Entre a sucessão de desenhos, a representação das cenas de batalha que há quase seis meses ferem a metrópole do outro lado do rio. No movimento pró-democracia, Marreiros não vê mais que “mercenários” e “malandrins”, que se socorrem de meios “ilegítimos” para conquistar uma possibilidade de sufrágio universal que assume ser tão necessário em Hong Kong como em Macau. Entre pausas para sorver cigarros, deitar a mão a chamadas que não cessam, atira o arquitecto: “Dizem que eu sou o maior desenhador do mundo”. Quem o diz? “Dizem todos”. Então e Bruegel? “Esse não fazia desenhos de 11 metros”.

Desmonte-me este conceito, “Red December”, que enquadra a obra central do núcleo expositivo.

O “Red December” tem a ver com o seguinte: há anos o Instituto Cultural convidou-me para fazer uma exposição pelo vigésimo aniversário da RAEM. Dezembro tem a ver com o vigésimo aniversário. E é ‘red’ porque o vermelho é uma cor muito auspiciosa para o chinês e tem um significado de poder, astúcia.

Não tem um significado político mas simbólico?

Não tem um significado político, mas como eu sou malandreco – e as pessoas leram de qualquer forma, ou viram o filme, com o Sean Connery, ou leram o livro “Red October” – podia trazer água no bico.

Não foi a intenção?

Trazer água no bico? Claro!

A arte convoca a política, não pode ser coisa inócua.

Sim. Só entendo a arte como uma forma de elevação do espírito. E a política, na boa tradição da polis grega, é uma elevação do espírito. Não é a porcaria que vemos no dia-a-dia, protagonizada pelos actuais líderes do mundo, não vale a pena dizer nomes.

É uma leitura que extravasa o contexto de Macau?

Sim, é sempre universal, eu sou cidadão do mundo.

Apresenta aqui, na obra central, uma imensa galeria de referências, artísticas, literárias, políticas, da cultura popular. É uma representação que traduz ironia, causticidade, encontros inesperados. O que o angustia no presente, neste lugar?

Em Macau, o que me angustia mais é a falta de programação e a ascensão ao poder de burocratas que só primam por não fazer nada, só esperam pelas suas promoções, são invejosos. Os primeiros dez anos [da RAEM] foram de rédea curta, depois as coisas adoçaram-se e houve uma juniorização dos quadros. O que se percebe, devemos ser o beneplácito, mas neste processo de juniorização houve combates de ordens dentro da própria ordem, resultando, no último punhado de anos, na ascensão de burocratas, gente sem capacidade para o trabalho, para a decisão, normalmente de ética discutível, gente pouco amiga do colega, que por processos ínvios, partindo frasquinhos de veneno em cada canto da sala, foram-se projectando para hoje ter alguma notoriedade. E esta gente, não só não faz andar Macau, como prejudica quem quer fazer bem.

Essa gente que refere, surge de onde?

De Macau, principalmente do seio da Administração, mas também na privada.

Dentro da sua classe profissional, na arquitectura, também?

Também, em todas as classes.

Já esteve no Governo, foi presidente do Instituto Cultural. Que expectativa guarda em relação ao novo Executivo? Ho Iat Seng vai repor a ordem que lhe parece estar desestabilizada?

Tenho esperança no novo Chefe do Executivo, pelo menos ele vai agitar as águas, ele é do sector privado, e com provas dadas como homem de negócios, como empreiteiro e empreendedor de sucesso, ele tem capacidade empreendedora, é um profundo conhecedor do Direito da China e de Macau, parece ser um homem impoluto, conheço-o há trinta e tal anos, gosta da cultura. Eu julgo que ele vai animar, vai dar murros na mesa e rematar à baliza. Porque o segredo na política é, como no futebol, rematar à baliza. Se rematar à baliza, pode atingir as nuvens, não marcar golo, pode ir para o poste ou para a barra, e pode o guarda-redes defender, mas é a única forma de marcar golo. Agora, quando eu assisto a burocratas, que fazem a lateralização da bola e não rematam à baliza, eu fico doido. Macau, com o dinheiro que tem, e sendo a cidade fascinante… mas um cancro latente, nós continuamos a tapar buracos, a pôr pensinhos em partes da cidade quando a cidade precisava de uma operação geral.

Quer concretizar? Apontar ao concreto?

Todos esses planos, não há um plano director. O metro, o metro é pior que…

Nem um plano de salvaguarda e gestão do centro histórico.

Mas isto é simples, não percebo porquê, é tão simples, eu fazia isto numa semana, com os estudos que já há. Mas o trânsito é caótico, o trânsito sem estacionamento, o urbanismo não se faz. Não haver um plano director estratégico, geral, que se mude de cinco em cinco anos, não há, não há uma ideia para a cidade.

E isso começou quando? Em que período?

Agravou-se fundamentalmente nos últimos dez anos.

Portanto, com o Governo de Chui Sai On?

Eu não disse nada, disse agravou-se nos últimos dez anos.

Se foi na última década, esse período teve um Executivo.

Pois, eu disse na última década, cite-me ‘ipsis verbis’.

Na peça central que aqui apresenta, toca também a actual situação em Hong Kong, como será incontornável para qualquer criador que esteja a viver este tempo neste lugar. Qual é a sua posição sobre o que está a acontecer do outro lado do rio?

A minha posição é muito negativa, como é o sentir da grande maioria. Mas as pessoas têm medo, incluindo alguns jornalistas e alguns intelectuais da nossa praça. É um movimento que não tem princípios, nunca foi pacífico, não tem objectivo político, não tem programa político, e só sabem dizer “Freedom”, “Free Hong Kong”. And then? Aperta-se o rapaz, para espremer, não sai molho nenhum.

Os manifestantes apresentam cinco reivindicações, batem-se pela introdução do sufrágio universal. Não é um combate legítimo?

É legítimo se os meios fossem legítimos.

Entende que o sufrágio universal devia ser introduzido?

Claro, claro.

Tanto em Hong Kong como em Macau?

Certamente. Isto não está em causa. Agora, é a forma de legitimação destes princípios. Não basta ter uma boa ideia e impô-la a tiro. Não vale a pena ferir polícias ou inocentes. Dizer que a polícia foi violenta é mentira. Eu estive na linha da frente depois do 25 de Abril, andei à pancada com as polícias, dei pancada e levei pancada. Eu sei o que é a polícia de choque, que agora se chama polícia anti-motim, não é? A polícia de Hong Kong foi muito doce para estes mercenários, são mercenários, eles recebem à cabeça muitos milhares de patacas.

Os manifestantes alegam que durante anos estiveram na rua pacificamente e nunca tiveram uma resposta por parte do Executivo.

Não é verdade.

Os meios agora utilizados por estes manifestantes podem explicar-se com uma ausência de perspectiva, com o já não saber como veicular a mensagem?

Quanto tempo demora para educarmos um filho? Desde a nascença até aos trinta anos? Então, se perdi vinte anos a educar um filho e ele não está nos modelos ditos decentes, eu vou espancá-lo? Vou lançar-lhe flechas? Lançar fogo? Não. Portanto, o que eles dizem é uma falácia, tem uma premissa verdadeira e tira conclusões falsas.

Portanto, não se identifica é com o ‘modus operandi’?

O ‘modus operandi’ não funciona e é ilegítimo.

Como entende que eles deveriam combater pela introdução do sufrágio?

Pela via da educação, pela via artística, há tantas formas. O Woodstock não mudou o mundo através da música? O John Lennon quando escreve a belíssima canção: “Imagine there’s no country…” O “Imagine” mudou tantas mentes. Mudou o mundo? Não mudou. Mas ele pegou num molotov e incendiou um colega seu ou alguém que pacificamente convivia com ele?

Pela via criativa, pela via artística, como diz, eles poderiam ser ouvidos pelo Governo Central e conquistar eleições livres?

Claro, pois claro, a pouco e pouco. O problema de muitos jovens é que dizem isto quando são jovens, porque é muito engraçado, porque a namorada também diz, porque fumaram não sei o quê. Quando crescem, quando se instalam, acham que o metal vil e sonante, o prestígio, também é bom, portanto, já não fazem nada, quando podem fazer já não fazem. Esse é que é o problema das gerações em todo o lado. Por isso é que eu acredito no Fernando Pessoa, que diz e eu adopto para mim como slogan: “Nunca fui senão a criança que brincava”.

Nas imagens que são veiculadas, naquilo que testemunhamos quando estamos no terreno, é evidente a violência que é exercida dos dois lados da barricada.

Não, eu só vejo de um lado.

Não vê violência na acção policial?

Não, não.

Ainda que organismos como as Nações Unidas, a União Europeia ou a Amnistia Internacional o afirmem?

Não. A Amnistia Internacional, alguns elementos das Nações Unidas, disseram isso, eu acho que estão a rever a sua posição porque de Hong Kong saem ‘fake news’. Eu vejo, garanto que ninguém das Nações Unidas faz o que eu faço. Vejo todos os dias, 24 horas, os tumultos em Hong Kong, porque eu gosto muito de Hong Kong. A cidade diz-me muito, dei aulas na Universidade de Hong Kong, quando era jovem ia para as boates, tive não sei quantas namoradas em Hong Kong, o meu coração também está em Hong Kong. Portanto, dói-me, o coração chora ao ver estas cenas. Porquê? Porque há ‘fake news’. E eu que antigamente já não acreditava nos media asiáticos, nem nos norte-americanos, nem na América Latina, ainda acreditava nos media europeus. Neste momento, lamento dizer-lhe que não acredito nos media, nem nos europeus nem do mundo. Os media acabaram para mim. Transmitem apenas o que lhes interessa.

Não reconhece qualquer violência na acção policial?

Não.

O uso de munição real, como o caso daquele jovem que foi baleado no abdómen, de mãos nuas. Essa intervenção policial é legítima?

Absolutamente. Claro, ele defendeu-se. Ele estava sozinho, espancado. Como havia outros a agredi-lo por trás, aquele avançou para lhe roubar a arma real. Ele não está ali a brincar com pistolas de água, ele quando se viu cercado deu um tiro, e deu para baixo, para ver se acertava na perna, apanhou-lhe o estômago. Podia morrer, lamento, não queria que isto acontecesse, não me chocava. A polícia não tem direito a defender-se? A polícia não tem família? A polícia não sente?

Não sente vontade de ir até lá, ver o que está a acontecer, falar com os dois lados? E fazer uma representação daquilo que está a ver?

Não, não. Representação, fiz várias aqui.

E os manifestantes estão representados não só na peça central, “Red December”, como nos cadernos.

De forma muito doce.

Porque diz isso?

Porque no “Red December” não quis borrar, enfim, o quadro do aniversário, do vigésimo aniversário da RAEM.

Os manifestantes também estão aqui nos cadernos, os “Diários de Bordo”, neste longo caderno estendido na vitrina.

E que são menos doces. Há os ‘fake news’, que transmitem aquilo que o Ocidente lê. Hoje em dia ninguém lê jornais, lê só os títulos, que não têm tempo, portanto, o sensacionalismo… Enquanto viajava, fui fazendo.

Viajava por onde, quando fez esta longa representação dos manifestantes de Hong Kong, em contexto de batalha?

Por vários sítios, Milão, Dubai, Hong Kong, fui fazendo. E, como vê, a preponderância aqui é de jovens, multidões muito grandes, a espancarem os polícias. É o que eu vi.

Nunca viu polícias a espancar manifestantes?

Não, são muito doces. Eles [manifestantes] assaltam o Parlamento! Se fosse nos Estados Unidos, vinha a polícia de choque, vinha até o exército, é um símbolo do poder local, o Parlamento. Partiram aquilo tudo, o que fizeram foi de uma violência. A polícia chama a atenção: “Vamos lançar gás lacrimogéneo se avançarem”. E depois, no meio de tudo isso, aparecem umas senhoras velhas, as “Hong Kong Free Cunts”, em português diz-se “Conas livres”, a dizer: “não quero mais paternidade, paternalismos dos homens”. Aparecem umas velhas? Agora é que se manifestam? Quer dizer, é ridículo, tudo, está aqui. Está a ver [aponta para o desenho]: “Hong Kong Free Cunts”. Eu assisti a tudo, nunca vi um polícia ser violento, nunca.

O uso de munição real não é violência?

Ele esteve a defender-se. Um tipo vai arrancar-lhe a arma e dar-lhe um tiro. Isto não é legítimo? Ele tinha uma arma, a qual podia ser furtada pelos manifestantes, e ele teve que afastar. Ele já estava a ser espancado por vários. Depois a linguagem, vocês não sabem cantonense, o que lhes dizem é: “nei lo mo”, “fuck your mother”, é tudo assim. São uns malandrins. Agora, haverá gente inocente e idealista como também eu fui, nos anos setenta.

Qual lhe parece que será agora a posição do Governo Central? Vai entrar o Exército de Libertação Popular?

Eu acho que o Governo Central tem-se portado bem, porque o que o Ocidente prefere, e o que os agitadores da chamada Guerra Comercial querem mesmo, é que a China avance. Há uma teoria, ontem publicada nos media, que querem mesmo uma Tiananmen em Hong Kong, o chamado fenómeno “Tia da Mãe”. Que a China não tem permitido e acho bem, que deve estar nos limites da sua paciência, mas que faz muito bem em não permitir, é o que eles querem.

Todo este desenho é feito num só caderno, um desdobrável, porque colocou aqui película verde?

Porque era película que envolvia a minha mala e eu achei que a cor era bonita, e que dava esta dinâmica plástica e esta destruição. Mas há mais, ontem, dia 18 [de Novembro], fez-se um ano dos Coletes Amarelos. Os Coletes Amarelos estão neste e estão aqui [aponta para folhas de caderno fixadas na parede], que eu comecei no ano passado em Hong Kong.

Nesse movimento, dos Coletes Amarelos, em França, encontra legitimidade?

Absolutamente. E que agora formaram uma federação para conversar com o Macron. Chegar pela via da inteligência e do diálogo, muito bem. Com gente extremamente empenhada, com vontade de melhorar, infiltraram-se os malandrins, os agitadores, e criou-se a grande confusão que foi.

Quando começou a fazer estes “Diários de Bordo”, que compõem grande parte deste conjunto expositivo?

Há trinta e tal anos, aqui estão representados os últimos vinte anos.

Desenha e escreve sempre que viaja?

E em Macau também, no dia-a-dia. Por isso sou muito irritante, quando as coisas são importantes para mim, eu tomo nota, porque os homens têm memória curta. E quando dizem: ‘ai, não sei quê’, não é verdade, eu tomei nota.

Mantém-se, esse exercício dos “Diários de Bordo”?

Continuo. O último que eu fiz está assinado de dia 8, que foi quando foi aberta a exposição. Alguns estão por terminar.

Diz que iniciou no ano passado, esta sequência de desenhos inacabada.

Sim. Mas está aqui o Ho Iat Seng, ele veio cá. Ele viu e disse: “ah, estou parecido”. E aqui está o Edmund Ho. E aqui são as forças de segurança de Macau, que marcham quando há o hastear da bandeira. Este desenho foi agora em Alenquer, foi no dia 28 de Outubro, em que estive em Portugal. São coisas recentes. Tenho mais, tenho centenas.

Desenha compulsivamente?

Compulsivamente, todos os dias, desde muito jovem, e tomo notas.

Esta exposição está dividida em dois actos, descreva-me essa estrutura.

Primeiro acto: Eu gosto muito de Gabriel García Márquez. Ele uma vez sai da estação de comboios, vê um nome esquisito, acha graça e inventa uma cidade com este nome, onde ele põe a sua cultura.

Macondo.

Macondo, é uma estação de comboio. E o que acontece, ele conta histórias através da cidade que ficcionou, da cidade imaginária, as pessoas, os padres, os líderes políticos, os ladrões, as crianças, os filósofos. E “Cem Anos de Solidão” é esta cidade, que não existe e as pessoas também não. Ora bem, é o “Red December”, o “Red December” é uma Macau de muitas Macaus, eu conto histórias, há muitas histórias por contar. O Luís Sá Cunha tem um texto belíssimo, o livro vai ser lançado daqui a um mês, e fala disso. Conto muitas histórias, convoco-os, com uma vantagem: a minha cidade não tem tempo, são fragmentos de todos os tempos.

Não é Macau, é a sua cidade imaginária?

É uma Macau de muitas Macaus. E nessa minha Macau aparece o Rio de Janeiro, Lisboa, Porto, Lagos, Braga, Berlim, etc. E conto histórias, sou um contador de histórias. O acto 2 é outro grande latino-americano, o Jorge Luis Borges. O Borges diz assim: “uma biblioteca é uma colecção de livros, livros são objectos físicos mortos”, portanto é uma colecção de objectos físicos mortos. Não tem interesse nenhum, a menos que, no momento certo, apareça o leitor certo, que relê. Ele insiste muito na releitura, e não na leitura. E então o leitor descobre a magia atrás de cada palavra, poesia atrás de cada frase, e é a glória das palavras e dos livros. Ele também disse que, quando imagina o paraíso, tem que ser uma biblioteca. Eu, no segundo acto, partilho a biblioteca Carlos Marreiros com as pessoas. São precisamente estes livros de desenhos, desenhos e textos, pensamentos. Recortes de coisas, jornais, pratas de chocolates, tudo. Neste processo dialéctico quero que o leitor certo apareça e faça releitura como eu estou a fazer. Estão aqui vinte anos da minha biblioteca. E, portanto, o processo aqui é Borgiano, e é o segundo acto. Só que com uma coisa que o Borges provavelmente não faria, que é pôr imagens, porque ele dizia que as imagens têm feitiçaria, enquanto que a palavra é apenas um símbolo, e o leitor certo ao reler dá-lhe alma, alegria.

De algum modo, está aqui muito de uma dimensão mais privada. Porque decidiu partilhar com os outros?

Porque são vinte anos de trabalho, são vinte anos de processos criativos. Muitos dos meus projectos de arquitectura, projectos de vida, projectos literários, estão nestes cadernos.

Não lhe custou, a exposição pública?

Eu nunca partilhei, achei que era o momento.

Porquê?

Não sei, é daquelas coisas em que às vezes uma pessoa acorda: é isto que vou fazer hoje.

O passado nunca é um lugar de desconforto?

De grande conforto, de grande alegria.

Onde lhe interessa regressar?

Sempre, porque é a minha almofada, é o meu ‘min toi’, é o meu colchão, que me atira para a frente, para o futuro. E o presente é apenas o desfolhar do passado.

Tem 62 anos, são já uns 40 anos como artista.

A primeira exposição minha foi quando eu fiz 18 anos, há 46 anos.

A arquitectura foi uma escolha pragmática?

Hesitei, mas não fui para Direito. Porque pensava que, como advogado, podia mudar o mundo. Ilusões de criança, ainda bem que não fui.

Já não acha que pode mudar o mundo?

Não, nada muda o mundo.

Esse é um desejo que fica preso na juventude?

Não, não fica, eu continuo a doutrinar, continuo a fazer a minha magistratura de influência. Mas se eu mudo alguém ou consigo ajudar alguém, uma família, já estou feliz. O mundo está na mão de doidos, na mão de satanás, e dos media, dos ‘fake news’. O mundo só muda com uma desgraça global, infelizmente.

O que anda a fazer agora? O que lhe interessa expôr de seguida?

Pintura, a partir destes cadernos vou fazer pintura. Fundamentalmente acrílico. Eu oscilo entre o abstracionismo matérico, que já não pratico há muito tempo, até alguma figuração. Não é figurativo, não é muito doce.

Está a pintar?

Não, não estou. O que me apetece agora é pintar, sujar as telas, telas muito grandes.

Este é o tempo de sujar as telas?

É, é. Sabe que, nos anos 80, eu e mais um grupo de amigos, Mio Pang Fei, Kok Vun, que já morreu, a senhora do Mio Pang Fei, a Un Chi Iam, o Guilherme Ung Vai Meng e o Vítor, meu irmão, criámos o Círculo dos Amigos da Cultura de Macau, e fez furor, fizemos doutrina, fomos convidados por todas as maiores galerias da Ásia, a China estava fechada, Singapura, Malásia, Austrália, Japão, e fomos referenciados como um movimento original. Eu e o Mio Pang Fei na altura pintávamos telas de grande abstracionismo, com alguma figuração – eu, principalmente -, de grandes dimensões, queria voltar a isso.

É no desenho que se sente mais confortável? Há pouco dizia-me que é apontado como “o maior desenhador do mundo”.

Ah, isso tem que perguntar ao Luís Sá Cunha. É verdade, os desenhos de grande folêgo, há vários textos nesse sentido, não só em Macau, Portugal, China, Itália, que dizem que eu sou o desenhador com maior fôlego, faço desenhos de grandes dimensões e profundidade, e têm uma coerência de há muitos anos.

Concorda com isso ou não se sente assim tão seguro?

Ah, eu sou seguríssimo. O povo é seguro.