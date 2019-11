Havia mais 155 organismos de indústrias culturais em 2018 

Em 2018 estavam em actividade 2246 organismos nas indústrias culturais de Macau, as quais abrangiam quatro áreas: “Design criativo”; “Exposições e espectáculos culturais”; “Colecção de obras artísticas” e “Média digital”, anunciou ontem a Direcção dos Serviços de Estatística e Censos . Ou seja, representavam mais 155 em relação a 2017. Esta área empregava 12719 pessoas (+8,5% entre o ano passado e o anterior) e as despesas com pessoal alcançaram 1,94 mil milhões de patacas (+5,8%). As receitas dos serviços das indústrias culturais cifraram-se em 7,18 mil milhões de patacas, ou seja, mais 1,9%, em termos anuais. Já em relação ao valor acrescentado bruto (VAB), que reflecte o contributo para a economia, fixou-se em 2,6 mil milhões de patacas (+9,7%).

Entre as áreas das indústrias criativas, a que mais importância tem na RAEM é a do “Design criativo”, no qual havia 1265 organismos em actividade no ano passado, mais 113 em relação a 2017. Este número vale mais de metade de todo o universo das indústrias culturais.

O pessoal ao serviço era composto por 3 871 indivíduos (mais 11,5%, em termos anuais) e as despesas com pessoal equivaleram a 500 milhões de patacas (mais 3,3% do que em 2017). As receitas dos serviços e o VAB cifraram-se em 2,10 mil milhões de patacas e 730 milhões de patacas em 2018, tendo aumentado 1,8% e 10%, respectivamente, em termos anuais.

Nesta área, as receitas dos serviços do ramo da publicidade (900 milhões de patacas) foram as mais elevadas, subindo 4,1%, em termos anuais, e as receitas dos serviços do ramo da organização de conferências e exposições (390 milhões de patacas) aumentaram 4,9%, porém, as de design de arquitectura (430 milhões de patacas) diminuíram 6,3%.

A área de “Média digital”, sublinhe-se, é das quatro a que tem menos organismos em actividade. No ano passado eram 605, menos sete em relação a 2017. J.C.M.