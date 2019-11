Fim das licenças de jogo em Macau é negativa para o ‘rating’ dos operadores, considera S&P

A agência de ‘rating’ Standard & Poor’s considerou ontem que o final das concessões de jogo em Macau, em 2022, constitui um ponto negativo para a análise da qualidade de crédito dos operadores locais. “Vemos o final das concessões de jogo, em 2022, como um risco de crédito”, escrevem os analistas numa nota sobre o mercado mundial do jogo, enviada aos investidores. “Apesar de esperarmos que os actuais operadores estendam as concessões, é provável que isso tenha um custo e os termos de renovação por parte do Governo não são ainda claros”, argumentam, acrescentando que “provavelmente os termos vão incluir uma conjugação de preocupações sociais e económicas”.

Os analistas da S&P alvitram que as considerações económicas do novo caderno de encargos “podem incluir pagamentos à cabeça para a renovação das licenças ou mais exigências de investimento adicional de capital, dado que o Governo de Macau tem apresentado uma meta ambiciosa de 40% de receitas não ligadas ao jogo, o que compara com os 12,9% de 2018”. Com estas exigências adicionais, a S&P antevê que as margens de lucro dos operadores desçam devido ao alargamento dos investimentos não ligados ao jogo.

Do ponto de vista das exigências sociais, os analistas esperam que o Governo queira mais salvaguardas para os empregados locais, como, por exemplo, melhorias nos benefícios sociais, “o que pode reduzir a rentabilidade dos operadores”. Ainda assim, a S&P não considera que as ‘regras do jogo’ sejam substancialmente alteradas com o caderno de encargos para as novas concessões, e espera que os atuais operadores mantenham as licenças. “Acreditamos que o Governo valoriza a estabilidade e o montante de investimento que as concessionárias já fizeram no mercado, por isso não esperamos que percam as concessões, e também não antecipamos a atribuição de novas e importantes licenças porque as condições de mercado já são competitivas e o espaço físico para novos empreendimentos funciona como barreira a novas entradas”.

A agência de ‘rating’ Fitch, por sua vez, considera que a concessão de novas licenças de jogo em Macau não vai ser negativa para as empresas dos Estados Unidos da América (EUA), mesmo tendo em conta que os outros concorrentes são asiáticos.