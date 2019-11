Encontros e desencontros da escrita, em conferência na Universidade de Macau

A Universidade de Macau vai receber, na próxima terça-feira, dois eventos dedicados à literatura e à poesia, juntando vários oradores para abordar temas diversos. Na quarta-feira, dia 27 de Novembro, haverá ainda espaço para um sarau de poesia, congregando poetas de ambos os eventos na Casa Garden.

“Escrita em Macau: Encontros & Desencontros” foi o nome escolhido para promover um evento na Universidade de Macau, juntando na próxima terça-feira vários oradores que irão abordar uma diversidade de temas, tendo a escrita como foco e um lugar de encontro entre culturas, que por vezes pode ser também de desencontros.

“O que une isto tudo é Macau como um espaço de encontro, mas também de desencontro. A escrita como um lugar de encontro entre culturas, mas também muito de desencontros, como, por exemplo, a tradução, a relação entre o Pessoa e a China, as imagens do outro, são tudo formas de falar de encontros, mas também de desencontros”, começou por explicar Duarte Drumond Braga, um dos moderadores da sessão da manhã, a par de Yao Feng.

O professor e investigador será também um dos oradores, focando a sua intervenção em Fernando Pessoa e a China. “Alguns críticos têm comentado parecenças entre a poesia do Fernando Pessoa e o budismo zen. O heterónimo Alberto Caeiro seria o exemplo clássico disso, mas eu não vou por aí. O que vou fazer é pegar nas várias referências directas do Fernando Pessoa à China e analisá-las passo a passo”, disse Duarte Braga ao PONTO FINAL. Acrescentou ainda que não será “um trabalho comparativo”, procurando, por sua vez, “trabalhar com referências concretas à Ásia, e, em particular, à China”.

De acordo com o programa da organização, Jorge Arrimar será o primeiro orador, sendo também um dos destaques do encontro. “É uma pessoa que viveu em Macau no tempo da administração portuguesa e foi director da Biblioteca Central. Fez um trabalho grande de organização de arquivos, também romancista e poeta, tem escrito sobre Macau, penso que já não vem cá há alguns anos, e é uma oportunidade para o ouvir”, considerou Duarte Braga. “O Carlos Morais José e o Ricardo Pinto são figuras conhecidas aqui da terra, um [Ricardo Pinto] vem falar sobre o Festival Rota das Letras, e o Carlos Morais José sobre o que é ser um poeta de Macau. O professor Yao [Yao Jing Ming] falará na questão da tradução, e a Daniela Ming vai falar sobre a imagem da China em duas autoras de Macau de língua portuguesa”, acrescentou o investigador, referindo-se a Deolinda da Conceição e Maria Ondina Braga.

O encontro irá decorrer entre as 09h30 e as 12h30, na Faculdade de Artes e Humanidades da Universidade de Macau. Posteriormente, às 15 horas, começa um segundo evento, intitulado International Poetry Nights in Hong Kong, que habitualmente tem lugar na antiga colónia britânica, mas que este ano chega a Macau. “Poesia ainda como república” é o título deste segundo encontro, que vai ter lugar no teatro da Universidade de Macau, e que irá contar com a participação de Ana Luísa Amaral, Maxim Amelin e Ulrich Schreiber, presidente do Festival Literário Internacional de Berlim. A professora Manuela Carvalho irá moderar a sessão.

Na quarta-feira, dia 27, o auditório da Casa Garden, na Fundação Oriente, vai receber, às 18 horas, um sarau de poesia que contará com a participação de poetas de ambos os eventos.