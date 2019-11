Deputados temem que Governo passe a ter “poder discricionário” na criação de escolas

No terceiro dia de discussão na especialidade da proposta de lei do estatuto das escolas particulares do ensino não superior, os deputados abordaram a introdução de uma alínea que dá ao Governo o direito de permitir ou não a criação de um novo estabelecimento de ensino. Para o colocarem em prática estabelecem apenas dois critérios: o “interesse público” e a “situação social”.

João Carlos Malta

joaomalta.pontofinal@gmail.com

A criação de uma nova escola em Macau, de ensino não superior, estará sujeita ao entendimento do que o Governo ache ser o “interesse público” e a “situação social” em cada momento. A alínea foi acrescentada pelo Executivo ao último documento de trabalho que está a ser debatido com os deputados da 2ª Comissão Permanente, no âmbito da proposta de lei do estatuto das escolas particulares do ensino não superior. Os legisladores, segundo Chan Chak Mo disse ontem aos jornalistas, temem que esse acrescento dê um “poder discricionário” excessivo.

O presidente da 2ª comissão introduziu a questão afirmando que, neste que é o terceiro documento de trabalho, foi acrescentada uma décima alínea ao artigo 7º, onde se definem as condições de explorações das escolas. Chan disse que a ideia do Governo com este aditamento à lei é definir que a criação de escolas se deve articular “com a situação social da sociedade” e corresponder “ao interesse público”.

Este foi um tópico que suscitou mais debate entre os deputados e o Executivo. Os parlamentares não se opõem ao reforço de competências do Governo, neste âmbito, mas temem que o mesmo dê um poder discricionário que possa vir a ser desproporcional. “O Governo respondeu que se trata do interesse público e tem de ter em conta a situação actual, e que se [o proponente] conseguir corresponder às condições de criação, em princípio o Governo vai conceder uma licença à pessoa para que abra a escola. Isto a não ser que a mesma precise de um terreno para construir um edifício, e o Governo não os tiver disponíveis”, explicou Chan Chak Mo.

“Entendemos que é correcto que haja essa nova alínea, mas alguns deputados criticaram que o poder discricionário do Governo é muito elevado. O Governo respondeu que não”, resumiu o presidente da 2ª comissão. Questionado sobre se os deputados apresentaram alternativas concretas para diminuir o poder que esta alínea dá ao Executivo na atribuição de autorizações para o aparecimento de novos estabelecimentos de ensino, Chan disse que “não ouviu que ninguém pedisse para alterá-la”.

O mesmo deputado afirmou depois que o Governo ilustrou o espírito desta medida com exemplos: “Se duas escolas internacionais são já suficientes, e se uma pessoa pedir para criar uma nova escola internacional, se calhar vão ponderar a situação actual da sociedade e sobre a necessidade de fazê-lo, e depois é preciso ainda ver se os mesmos têm capacidade financeira suficiente”.

Apesar das ressalvas, os deputados concluíram que “a norma é adequada se for aditada a este artigo”. Chan Chak Mo salvaguarda ainda que o Governo, para não autorizar a criação de escolas, tem sempre “de ser fundamentado”.

Primeiro o aviso, e só depois a sanção

Chan Chak Mo disse ainda que esta nova redação da lei é mais branda para com as infracções, não partindo logo para a suspensão do funcionamento. Numa primeira incorreção administrativa ou de outra índole “não vai haver sanção”, mas “será dada uma oportunidade para corrigir o erro”. O mesmo deputado explica que, no caso de se verificar “uma irregularidade, o director da DSEJ pode fixar um prazo para a sanção, quando não haja reincidência”.

Um exemplo em que isso pode suceder é a não comunicação da alteração da morada, sem notificação da DSEJ, sendo que, neste caso, segundo este deputado, pode ser dado um prazo de 30 dias para rever a situação.

Depois da reunião de ontem foi concluída a discussão na especialidade, e as partes chegaram à conclusão de que “muitas das matérias merecem ser alteradas”. O próximo passo é o contacto entre as duas assessorias para “discutir as questões e opiniões”. “Vamos ter um novo texto de trabalho no futuro”, assegurou o legislador. Chan finalizou anunciando que “se calhar vamos ter um quarto e quinto textos de trabalho”, e depois “vamos ter mais reuniões”. “Vamos discutir artigo a artigo”, prometeu o presidente da 2ª comissão.