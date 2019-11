Comissão de fiscalização da actuação das forças policiais atenta às novas competências da PJ

Leonel Alves, presidente da Comissão de Fiscalização da Disciplina das Forças e Serviços de Segurança de Macau, referiu que o organismo estará atento aos novos poderes da Polícia Judiciária, que passará a ter exclusividade na investigação de crimes informáticos e acesso a dados dos vários serviços públicos. “É uma questão que nos preocupa sobremaneira”, afirmou o ex-deputado ao PONTO FINAL.

André Vinagre

andrevinagre.pontofinal@gmail.com

A Comissão de Fiscalização da Disciplina das Forças e Serviços de Segurança de Macau estará atenta à aplicação das novas competências da Polícia Judiciária (PJ), indicou ao PONTO FINAL Leonel Alves, presidente do organismo. “Tem de se acautelar os direitos de terceiros na recolha de dados que têm de ser para um único fim, para investigação”, referiu. Sobre as iniciativas legislativas no âmbito da segurança, que têm sido avançadas nos últimos meses pelo Governo, Leonel Alves admitiu que podem servir para prevenir situações como as de Hong Kong, porque “ninguém gosta de ver a bandeira chinesa a ser queimada”.

Segundo a alteração legislativa apresentada na quarta-feira pelo Conselho Executivo, a PJ passa a ter a exclusividade na investigação de crimes relacionados com a informática e a cibersegurança e também crimes contra a segurança do Estado. É-lhe ainda dado acesso, “nos termos da lei e através de qualquer forma legítima”, a uma interconexão de dados provenientes dos ficheiros dos vários serviços públicos.

“Hoje em dia, como a tecnologia está mais avançada, procura-se também utilizar esses métodos provenientes das novas tecnologias para facilitar o trabalho de investigação”, disse Leonel Alves, ressalvando que “tem de se acautelar os direitos de terceiros na recolha dos dados que têm de ser para um único fim, para investigação”.

E estará isso acautelado nesta proposta de lei? “Isso tem de se ver no dia-a-dia. Obviamente que não basta a lei dizer expressamente ou implicitamente, é precisamente dentro do funcionamento diário”. “Como presidente da Comissão de Fiscalização da Disciplina das Forças e Serviços de Segurança de Macau, esta é uma matéria que me preocupa e para a qual estamos sensibilizados”, afirmou. Para Leonel Alves, os agentes cuja função for analisar os dados dos serviços públicos têm de ser monitorizados e fiscalizados, “para que direitos de terceiros não sejam afectados”. “Há que investigar bem e zelar para protecção e garantia dos direitos do cidadão”, disse, acrescentando que “está é uma das questões que nos preocupa sobremaneira”. Quanto aos poderes de investigação e direitos dos cidadãos, “estamos extremamente atentos”, disse, ressalvando que “cabe também aos cidadãos denunciarem à comissão as devidas informações”.

Quanto à exclusividade de investigação de crimes informáticos por parte da PJ, Leonel Alves justifica: “A Judiciária tem vindo a especializar-se muito neste tipo de combate à criminalidade. Já vem do tempo em que o senhor secretário Wong Sio Chak era director da Judiciária, portanto dedicou uma atenção muito especial a este tipo de criminalidade”. Para o presidente da comissão de fiscalização das polícias, “em Macau, de entre as várias corporações existentes, a Judiciária é a melhor apetrechada em termos de recursos humanos e ‘know-how’ para fazer investigação nesta área”.

Até aqui, a investigação de crimes informáticos estava a cargo da PJ e da PSP, mas “duas polícias a investigar era mau, acabava por ninguém investigar e convém clarificar as funções de cada uma das polícias”.

“NINGUÉM GOSTA DE VER A BANDEIRA CHINESA A SER QUEIMADA”

Nos últimos meses, o Governo avançou com propostas de lei no âmbito da segurança, como a lei de bases da Protecção Civil, a lei do combate à criminalidade informática e a lei da cibersegurança, por exemplo. Leonel Alves justificou o aumento de propostas de lei na área com “o impacto internacional” e a “maior visibilidade da China no contexto internacional”.

“Em Macau, como faz parte do território da China, pode haver algum tipo de ataque ou de tentativas de perturbação da segurança nacional, é necessária uma harmonização com os principais objectivos da política nacional em matéria de segurança”, afirmou o antigo deputado à Assembleia Legislativa. Mas que tipo de ataques? “Não existem, mas podem vir a existir. Se existe uma lei de segurança, pelo menos em abstracto, pode haver ataques e têm de ser devidamente apetrechados para contrariar essas eventuais situações”.

Questionado sobre se os ataques de que falava tinham a ver com a convulsão social que se vive em Hong Kong, Leonel Alves respondeu que este tipo de legislação “pode vir a evitar situações” como as de Hong Kong. “Ninguém gosta de ver a bandeira chinesa a ser queimada, ninguém gosta de ver os símbolos nacionais a serem vandalizados”, concluiu.