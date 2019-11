Valor da economia de Macau cresceu 5,8% em 2018

De acordo com os dados revelados ontem pela Direcção dos Serviços de Estatística e Censos (DSEC), o valor bruto de todos os ramos de actividade económica de Macau registou, em 2018, uma subida anual de 5,8%. Este resultado foi impulsionado principalmente pelos acréscimos no sector das lotarias, outros jogos de apostas e actividade de jogos, que registou um aumento de 10%, e do sector dos hotéis e similares, com um crescimento de 11,4%. O peso do valor bruto acrescentado no valor bruto da produção situou-se nos 69%, registando um aumento de 1,4%.

O sector secundário, ou seja, o sector industrial, teve um peso de 4,2%, tendo diminuído 0,9% em comparação com o ano anterior. Durante 2018, a DSEC sublinha as descidas de 0,7% dos pesos da “construção (3%) e de 0,1% da produção e distribuição de electricidade, gás e água (0,6%), enquanto o peso das indústrias transformadoras (0,5%) se manteve num nível semelhante ao de 2017.

Já o peso do sector terciário, comércio e serviços, cresceu 0,9 pontos percentuais, de 94,9% em 2017 para 95,8% em 2018. Salientam-se as variações anuais nos pesos das lotarias, outros jogos de aposta e actividade de promoção de jogos (50,5%) e dos hotéis e similares (4,6%), com subidas respectivas de 1,5 e 0,4 pontos percentuais, ao passo que desceu 0,9 pontos percentuais o peso das actividades imobiliárias, para os 9,6%.

A DSEC fez também as contas ao PIB: Em 2018, os impostos sobre a produção e as importações (125,8 mil milhões de patacas) representou 28,7% do PIB; O excedente de exploração (191,2 mil milhões) representou 43,7%; e as remunerações dos empregados (120,7 mil milhões) representou 27,6% do PIB. O organismo destaca que as remunerações dos empregados aumentaram 5,3% em 2018, comparando com o período homólogo.

A.V.