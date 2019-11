TSI dá razão a Raimundo do Rosário em quatro casos de despejo de terrenos

O Gabinete do presidente do Tribunal de Última Instância informou, através de um comunicado divulgado ontem, que o Tribunal de Segunda Instância (TSI) deu razão a Raimundo do Rosário, em quatro casos em que o secretário para os Transportes e Obras Públicas ordenou o despejo de terrenos.

No primeiro caso, o terreno envolvido situa-se em Coloane, na zona de Seac Pai Van, tem uma área total de 4.870 metros quadrados e a concessionária é Empresa de Construção e Obras de Engenharia San Tak Fat, Limitada. Em 2016, o Chefe do Executivo proferiu despacho, no sentido de declarar a caducidade da concessão do terreno devido ao não aproveitamento até ao termo do prazo do arrendamento. No ano seguinte, o secretário ordenou que a concessionária desocupasse o terreno.

O segundo terreno em causa, com 659 metros quadrados, situa-se na Península de Macau, na Estrada Marginal da Ilha Verde e os concessionários eram Lo Lai Meng e Kuan Vai Lam. Em 28 de Julho de 2017, o secretário para os Transportes e Obras Públicas proferiu despacho, ordenando aos concessionários a desocupação do referido terreno.

Um terceiro terreno, situado também em Seac pai Van, e com 3.375 metros quadrados, também foi alvo de despejo por parte de Raimundo do Rosário, em 2017. A concessionária deste terreno é a Companhia de Desenvolvimento Imobiliário Hou Lei, Limitada.

No último terreno, na Taipa, na Avenida de Kwong Tung, a concessionária era a Companhia de Investimento Predial Pak Lok Mun, Limitada e o secretário ordenou a que a concessionária desocupasse o terreno em 2015. Os concessionários dos aludidos quatro terrenos interpuseram, respectivamente, recursos contenciosos de anulação para o TSI, que julgou improcedentes os quatro recursos.