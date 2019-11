PJ terá mais facilidade para obter dados nas investigações criminais

A proposta de alteração à lei da Polícia Judiciária quer dar maior eficácia ao trabalho policial. Para isso, será reduzida a burocracia actual na obtenção de informações. Esta força de segurança fica ainda com a competência exclusiva de combate ao crime informático, na cibersegurança e nos crimes contra o Estado.

João Carlos Malta

O Conselho Executivo (CE) preparou alterações à lei da Polícia Judiciária (PJ) para apresentar aos deputados, à qual se atribui novas competências na investigação e novas ferramentas para melhorar a eficácia do trabalho policial. Para isso, ontem, em conferência de imprensa, o CE sugeriu que a PJ possa aceder, nos termos da lei, “através de qualquer forma legítima, incluindo a interconexão de dados, além do suporte em papel, à informação de interesse civil e criminal contida nos ficheiros da Administração, das entidades públicas autónomas e dos concessionários, com o intuito do cumprimento das suas atribuições”.

O director da PJ, Sit Chong Meng, explicou o que ganham os inspectores com esta agilização do sistema e o que significa o conceito “interconexão de dados”. Sit disse que, até agora, a PJ utilizava “modelos ou formas tradicionais”, nomeadamente através de ofício ou através de papel, para solicitar os dados necessários aos serviços públicos, instituições ou organismos.

O responsável da Judiciária diz que estas formas convencionais obrigam a perder algum tempo durante as investigações. “Se tenho de preparar um ofício, depois tenho de pedir ao colega para levar o protocolo a outro serviço, e depois esse serviço ainda tem de fazer cópias dos documentos que precisamos, para posteriormente mandar os documentos a coberto de um ofício para a PJ. Só aí é que temos na nossa posse os documentos”, ilustra Sit Chong Meng.

Em relação aos receios que possam existir de que esta agilização de procedimentos se transforme em abusos, o director das PJ quis relativizar os potenciais perigos. Sit argumentou que os dados têm de ser pedidos com base na suspeita de um crime, e nunca de forma arbitrária.

“Temos orientações muito rígidas quanto à obtenção e fornecimento desses elementos, ou seja, temos de ter um mecanismo de fiscalização [dos procedimentos], e as entidades [a quem os pedimos] também. A PJ não pode, consoante a sua vontade, obter os dados que quiser”, frisou o líder da Judiciária.

O mesmo explicou ainda que, com o avanço da tecnologia, pretende-se que haja uma melhor forma de permitir a interconexão dos dados, através de “linhas encriptadas, linhas exclusivas” para proceder à transferência das informações e dos dados necessários para a PJ, “permitindo que a investigação criminal seja feita de forma mais célere”.

Na mesma alteração ao articulado da lei propõe-se que seja atribuída a qualidade de autoridade de polícia criminal ao pessoal de chefia das novas subunidades específicas e ao pessoal da nova categoria de inspector chefe.

Exclusividade na investigação

No âmbito da alteração à “Lei 5/2006 —Polícia Judiciária”, o CE quer ainda ajustar o âmbito de acção desta força de segurança dando-lhe a “competência exclusiva para investigar os crimes relacionados com a informática e a cibersegurança e os crimes contra a segurança do Estado”.

Estas alterações são justificadas com “mudanças constantes do ambiente social a nível internacional, que tornam cada vez mais complexas as questões no âmbito da segurança do Estado, do antiterrorismo, da segurança da sociedade e da cibersegurança”.

O presidente do CE, Leong Heng Teng, anunciou ainda que, neste momento, há 1266 trabalhadores na PJ, mas que futuramente com a alteração da lei orgânica “propõe-se um aumento até 1600 trabalhadores”.

“No entanto, não é o aumento para este ano, uma vez que no primeiro ano temos de preencher as vagas das chefias, e depois é que iremos preencher as vagas para a nova orgânica de forma faseada”, explicitou.

Anonimato

Esta proposta de lei sugere ainda que em casos excepcionais e devidamente justificados, possa ser dispensada pelo Chefe do Executivo a lista dos candidatos admitidos. O director da PJ explicou a necessidade desta medida. “Nas tarefas de investigação criminal, especialmente na PJ, temos de combater e investigar crimes graves”, frisou. E por isso, em princípio, há pessoal que “deve ter uma entidade protegida”. “Não é uma coisa nova, tivémos o cuidado de usar como referência as experiências de Portugal”, admitiu Sit.

Por fim, foi ainda anunciado no âmbito do “Regime das carreiras especiais da Polícia Judiciária” a criação das carreiras no âmbito da ciência forense, e cujo acesso depende de cursos de formação profissional no contexto das funções.

Neste reajustamento, serão ainda introduzidas as categorias profissionais de inspector chefe e investigador criminal chefe, os primeiros terão de ter concluído o curso de Direito.

Comissão para a Cibersegurança para coordenar investigações

O Conselho Executivo quer ainda que os deputados discutam a criação da “Comissão para a Cibersegurança, Centro de Alerta e Resposta a Incidentes de Cibersegurança (CARIC) e entidades de supervisão de cibersegurança”. A Comissão para a Cibersegurança será o órgão responsável por definir “a orientação geral, os objectivos e as estratégias no âmbito da cibersegurança”. Compete-lhe acompanhar e apreciar o desenvolvimento e o funcionamento das actividades da cibersegurança efectuadas pelos operadores das infra-estruturas críticas. A mesma será presidida pelo Chefe do Executivo, sendo o secretário para a Segurança vice-presidente, e integrará, na qualidade de vogais, os outros secretários do Governo, o chefe do Gabinete de Chefe do Executivo, o coordenador do Gabinete para a Protecção de Dados Pessoais, os responsáveis máximos das entidades que integram o CARIC, bem como os responsáveis máximos das 11 entidades de supervisão que fiscalizam os operadores privados das infra-estruturas críticas. As funções de Secretário da Comissão são desempenhadas pelo director da Polícia Judiciária. Já o CARIC será a instituição técnica especializada no âmbito de alerta e resposta a incidentes de cibersegurança, o qual, com a coordenação da Polícia Judiciária, integra ainda a Direcção dos Serviços de Administração e Função Pública e a Direcção dos Serviços de Correios e Telecomunicações.

J.C.M.