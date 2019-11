“O Caminho Chinês” de Paolo Longo no Museu do Oriente

Organizada em colaboração com o Instituto Italiano di Cultura, em Lisboa, o Museu do Oriente inaugura no próximo dia 28 de Novembro a exposição “O Caminho Chinês”, da autoria do fotógrafo, jornalista e documentarista Paolo Longo. O conjunto de 56 fotografias retrata a vida quotidiana do povo chinês durante a época do ‘boom’ económico e da grande transformação económica, social e cultural.

Durante a sua estadia na China, Paolo Longo procurou, através da sua objectiva, documentar “histórias de pessoas, histórias verídicas, imagens do quotidiano na China, a vida do dia-a-dia que, à primeira vista, pode parecer enfadonha, mas que encerra a política, a cultura, as emoções, os desejos e os segredos de uma sociedade”, pode ler-se no comunicado do Museu do Oriente.

“Os jornalistas que trabalharam na China, na década de 1960, falavam de como os chineses eram todos iguais. Durante 30 anos, desde a vitória da revolução até à morte de Mao, o país habituou-se a pensar em termos do colectivo, grupos de trabalho, movimentos de massas. Eu vi uma China diferente, onde a história da comunidade se dissolve numa infinidade de histórias individuais, de vitórias e de derrotas, de riqueza e de pobreza, de descobertas, de batalhas, de desperdício, de protestos, mas sempre histórias de indivíduos debatendo-se com um novo caminho que se abria”, disse Paolo Longo, em declarações reproduzidas na nota de imprensa.

Segundo a informação veiculada pelo Museu do Oriente, a exposição mistura o “passado e o presente” dos jovens da nova classe média, que se disfarçam para serem “fotografados como protagonistas da antiga Ópera Chinesa”, tal como fazem os camponeses de uma aldeia não muito longe de Pequim, que “seguem dos campos para a caracterização, e daí, para o palco”.

Para além disso, Paolo Longo apresenta o desenvolvimento tecnológico e económico da China com fotografias de uma metrópole futurista projetada no século XXI e os seus habitantes, que recordam muito pouco do passado e olham para o “Ocidente para encontrar um caminho chinês para a modernidade”.

O fotógrafo vai orientar duas visitas à exposição, de entrada livre, no próximo dia 29 de Novembro e a 21 de Fevereiro de 2020.

E.S.