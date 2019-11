IPOR e IPM organizam Congresso internacional sobre língua portuguesa

Congresso “Macau e a Língua Portuguesa: Novas Pontes a Oriente” decorre entre os dias 27 e 29 de Novembro com mais de 70 professores e investigadores provenientes de 18 países. Num total de 56 conferências e palestras, o evento pretende divulgar o resultado de trabalhos de investigação em várias áreas ligadas à língua portuguesa.

Para testemunhar o papel que Macau desempenha nas dinâmicas pedagógicas e científicas da língua portuguesa na cultura, o Instituto Português do Oriente (IPOR) e o Instituto Politécnico de Macau (IPM) organizam um congresso internacional, nos próximos dias 27, 28 e 29 de Novembro, com o intuito de divulgar o resultado de trabalhos de investigação, que se têm vindo a desenvolver em várias áreas ligadas ao português.

Com o apoio da Fundação Oriente, o congresso internacional “Macau e a Língua Portuguesa: Novas Pontes a Oriente” vai reunir mais de 70 professores e investigadores, provenientes de 18 países, para uma troca de experiências e de conhecimentos pedagógicos sobre a língua portuguesa ao longo de 56 palestras e conferências.

No comunicado divulgado sobre o evento, o IPOR destaca que os trabalhos irão ter “uma dimensão formativa de alto nível” com a participação de seis palestrantes de referência internacional, nomeadamente Philip Rothwell, da Universidade de Oxford (Reino Unido); Filinto Elísio, professor romancista e ensaísta de Cabo Verde; Inês Duarte, Catedrática da Universidade de Lisboa; Maria Helena Nóbrega, da Universidade de São Paulo (Brasil); Cristina Martins, da Universidade de Coimbra e Carlos Morais, da Universidade de Aveiro.

O cabo-verdiano Filinto Elísio Correia e Silva apresenta, no dia 27 de Novembro, a conferência “Literatura cabo-verdiana: claridosidade e não-claridosidade”, às 10 horas, no Auditório Dr. Stanley Ho. No mesmo dia e no mesmo local, Inês Duarte apresenta, às 14h30, a conferência “Variedades nativ(izad)as do português na lente da linguística comparada”.

No dia 28 de Novembro, Maria Helena Nóbrega, da Universidade de São Paulo, apresenta a conferência “Passaporte para Intercâmbios Educacionais” no Auditório IPM pelas 10 horas. Nesse mesmo dia, Cristina Martins, da Universidade de Coimbra, marca presença no auditório do IPM às 14h30 para apresentar a conferência “Da aquisição/aprendizagem ao ensino de Português Língua Materna. Pontes possíveis entre contributos teóricos e desenho instrutivo”.

No último dia do congresso internacional, Carlos Morais, da Universidade de Aveiro, apresenta às 10h15, no auditório do IPM, a conferência “António Sérgio e a língua brasileira: a visão de um humanista crítico, cidadão do mundo”. O evento termina às 14 horas com a apresentação da conferência “Nos Trilhos de Camões”, do professor da Universidade de Oxford, Philip Rothwell.

No âmbito dos trabalhos do Congresso Internacional “Macau e a Língua Portuguesa: Novas Pontes a Oriente” será também apresentado o Guia Lexical Português-Chinês para o Jornalismo. A apresentação do Guia está agendada para o dia 27 de Novembro, às 11 horas, no IPOR – Biblioteca Camilo Pessanha, com a presença de representantes das equipas envolvidas

De acordo com o comunicado, o Guia Lexical Português-Chinês para o Jornalismo é o resultado de um trabalho que reuniu especialistas do IPOR – Instituto Português do Oriente, do IPM – Instituto Politécnico de Macau e do IPP – Instituto Politécnico de Portalegre – Portugal, e que pretende ser uma ferramenta de consulta disponível para estudantes, profissionais da área da comunicação, e para quem lida diariamente com vocábulos próprios num contexto muito específico, estabelecendo pontes entre os factos noticiosos e o público em geral.