Deputados querem “documento de compromisso” para atribuição de subsídios a escolas particulares

A 2.ª Comissão Permanente da Assembleia Legislativa (AL) reuniu-se ontem com o Governo pela primeira vez para discutir alterações à proposta de lei do estatuto das escolas particulares do ensino não superior. Os deputados querem mecanismo que assegure o uso racional do erário público na atribuição de subsídios e propõem reunião entre a Direcção dos Serviços de Educação e Juventude (DSEJ) e a Direcção dos Serviços de Assuntos de Justiça (DSAJ) para analisar a criação de uma medida administrativa que salvaguarde os interesses do Governo.

Eduardo Santiago

“Se o Governo der um subsídio às escolas, então só pedimos que sejam incluídas certas cláusulas num documento de compromisso para que haja um mecanismo que assegure o uso racional do erário público”, afirmou Chan Chak Mo, presidente da 2.ª Comissão Permanente da Assembleia Legislativa (AL), após a primeira discussão da proposta de lei do estatuto das escolas particulares do ensino não superior com o Governo.

A comissão recebeu, no dia 22 de Outubro, a terceira versão de trabalho da proposta de lei que pretende regular a criação, gestão, organização, funcionamento e encerramento das escolas particulares de ensino não superior. Nesta primeira reunião com o Governo, a comissão liderada por Chan Chak Mo questionou de que forma vão ser restituídos os subsídios governamentais e o património das escolas particulares que encerrem. “Como se trata os bens após o encerramento? Como é que o Governo pode retomar os bens, o dinheiro investido”, afirmou Chan Chak Mo.

Os deputados alertaram para a possibilidade de “escolas sem fins lucrativos” poderem alterar o seu estatuto para “escolas com fins lucrativos” depois de terem recebido subsídios do Governo. “Depois de converter este regime, a escola quer ganhar dinheiro, então para os antigos subsídios como vão ser devolvidos ao Governo? Se houver uma penhora do edifício da escola, como é que isso vai ser tratado? O dinheiro como é que vai ser devolvido ao Governo? Com esta proposta, estas questões não são resolvidas”, frisa Chan Chak Mo.

“A escola tem de assinar um documento de compromisso com o Governo que durante 20 anos há um período de depreciação. Também há que tomar um compromisso de realizar certas actividades, e se recorrer a um sequestro, ou a uma penhora, ou apreensão, qual é a eficácia destes documentos de compromisso”, acrescentou o deputado.

Sobre a eficácia dos documentos de compromisso, os deputados da comissão entendem que tudo depende da decisão do Tribunal. “Nós dissemos que o importante é o conteúdo, são as cláusulas deste documento de compromisso. Acho que também temos de seguir o Código Civil no caso de falência. Sobre a eficácia deste documento, acho que cabe à DSAJ fazer um estudo”, disse Chan Chak Mo, acrescentando que foi feita a sugestão ao Governo para que marcasse uma reunião entre as assessorias dos DSEJ, Direcção dos Serviços de Assuntos de Justiça e Serviços de Finanças para ponderar todas estas questões.

“Para tentar encontrar uma solução para clarificar estas questões porque também falaram que nunca houve precedentes sobre isto e a ideia é encontrar uma solução. Não nos conseguiram dar respostas detalhadas e admitiram que não ponderaram os problemas que poderiam surgir no futuro. Portanto, pedimos ao Governo para ponderar melhorar”, frisou Chan Chak Mo.