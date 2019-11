Celebração de escrituras de habitação económica terá de esperar, indica IH

Questionado pela deputada Ella Lei acerca da morosidade do processo de celebração de escrituras de habitação económica, o Instituto de Habitação (IH) respondeu que, em relação ao edifícios Cheng Tou, Fai Ieng e do Bairro da Ilha Verde, “ainda não estão reunidas as condições necessárias para a celebração das escrituras”.

André Vinagre

andrevinagre.pontofinal@gmail.com

O Instituto de Habitação (IH) indicou que “ainda não estão reunidas as condições necessárias para a celebração das escrituras públicas de compra e venda das fracções dos três empreendimentos supramencionados”. A informação foi dada em resposta a uma interpelação escrita da deputada Ella Lei, que questionou o Governo sobre a morosidade dos processos de celebração de escrituras de habitação económica.

A legisladora ligada à Federação das Associações dos Operários de Macau (FAOM) começou por lembrar que, “entre Outubro e Novembro do ano passado, os promitentes-compradores de habitação económica dos Edifícios Fai Ieng, Cheng Tou e Bairro da Ilha Verde começaram a ocupar, uns a seguir aos outros, as suas habitações, mas muitos manifestaram preocupação em relação à data da comunicação, por parte do Governo, para a celebração da escritura pública”, apontando que “a morosidade do processo de celebração das escrituras da habitação têm-se mantido durante muitos anos”.

Ella Lei perguntava, então, “quando é que os serviços competentes vão marcar as formalidades de escritura pública dos compradores de habitações económicas” destes edifícios, e ainda “em que fase se encontram os trabalhos relativos à escritura pública”.

Na resposta, assinada pelo presidente do IH, Arnaldo Santos, é dito que no dia 13 de Agosto o organismo recebeu a certidão de numeração policial referente ao Edifício Fai Ieng emitida pelo Instituto para os Assuntos Municipais (IAM), e que o prazo até à emissão da notificação do número matriz da habitação dura cerca de 60 dias. No caso do Edifício Cheng Tou encontra-se na fase de apreciação e aprovação do requerimento da numeração policial pelo IAM. Quanto ao Bairro da Ilha Verde, estão a decorrer os trabalhos de acompanhamento dos documentos necessários para a certidão de conclusão das obras.

“Dado que os respectivos procedimentos ainda não foram concluídos, ainda não estão reunidas as condições necessárias para a celebração das escrituras públicas de compra e venda das fracções dos três empreendimentos supramencionados”, lê-se na resposta do instituto do Governo, acrescentando que irá disponibilizar o ponto de situação e andamento dos trabalhos na sua página electrónica. O IH lembra ainda que criou uma plataforma electrónica de entrega de documentos para a celebração da escritura de habitação económica.

Ella Lei diz que, ainda que tenha havido uma agilização da celebração das escrituras durante os últimos anos, “na perspectiva dos compradores de habitação económica, tudo demora muitos anos, a candidatura, a classificação, a atribuição, e a ocupação”.

“Após a conclusão do registo de propriedade horizontal, o IH dará início, de forma ordenada, à celebração das escrituras públicas de compra e venda das fracções dos três empreendimentos acima referidos”, reforça o Executivo.