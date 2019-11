Voz de resistência, voz de Liberdade. Morreu José Mário Branco 

José Mário Branco, que morreu aos 77 anos, um dos mais importantes autores da música portuguesa, deixa um legado de 50 anos de música de inquietação, interventiva e militante. Nascido a 25 de Maio de 1942, no Porto, José Mário Branco foi um renovador da música portuguesa, em particular a partir dos anos imediatamente anteriores à Revolução de Abril de 1974, e cujo trabalho se estendeu também ao cinema, ao teatro e à acção cultural.

Exilou-se em França, em 1963, depois de perseguido pela PIDE, a polícia política da ditadura, militante comunista que se opôs ao regime ditatorial de Salazar e a uma participação na guerra colonial, e só regressou a Portugal depois da Revolução de Abril.

Em França viveu intensamente os acontecimentos de 1968 e, 50 anos depois, em entrevista à agência Lusa, José Mário Branco recordava que, nesse tempo de exílio, percorreu o país para “divertir e dar força” aos trabalhadores que ocuparam escolas, fábricas, bairros e pracetas, com outros cantores portugueses e artistas franceses.

“E foi aí que eu e outros artistas portugueses começámos a sair da nossa concha de exilados, e conhecemos muitos artistas franceses e de outras nacionalidades. E daí surgiram algumas afinidades artísticas”, relembrou o músico, citando por exemplo a criação da cooperativa artística Groupe Organon, com quem chegou a gravar.

Nos anos 1980 editou um dos mais célebres registos, “FMI”, um monólogo com cerca de vinte minutos gravado no Teatro Aberto, em 1982, no qual, acompanhado por guitarra acústica e flauta, recita e canta um texto que compôs “de rajada”, numa noite de Fevereiro de 1979.

Sobre a actuação, em 1982, recorda-se de ter posto alguns dos espectadores a chorar. “As pessoas ficaram muito tocadas com aquilo, passaram o mesmo processo que eu ao escrever, que começo com um tom irónico e vou endurecendo e ficando apanhado pelo próprio texto”, refere. “Sou o Zé Mário Branco, 37 anos, do Porto, muito mais vivo que morto, contai com isto de mim para cantar e para o resto”, dizia o cantor no fecho da interpretação de “FMI”.

Em 2017, José Mário Branco assinalou 50 anos de carreira, contados a partir da gravação, em 1967, do primeiro EP, “Seis Cantigas de Amigo”. O primeiro álbum, “Mudam-se os Tempos, Mudam-se as Vontades”, foi lançado ainda no exílio, em 1971, assim como o seguinte, “Margem de Certa Maneira”, em 1973. “A Mãe” (1978), “Ser solid(t)ário” (1982), “A Noite” (1985), “José Mário Branco ao Vivo” (1997) são álbuns que surgem nos anos seguintes, a par de outros projectos, da produção à composição.

O último álbum de originais, “Resistir é Vencer”, data já de 2004, mas manteve-se sempre militantemente activo e colaborativo com outros artistas. Participou no projecto “Três Cantos”, ao lado de Sérgio Godinho e Fausto Bordalo Dias. Em 2007 participou no espectáculo “Canções pelo Iraque”, contra a invasão norte-americana do Iraque, ao lado de nomes como Jorge Palma, Paulo de Carvalho, Pedro Abrunhosa e Carlão. “Sempre fiz poucos discos por causa dessa polivalência. Gosto muito de trabalhar para os outros. Não me sinto menos interessado por não ser eu a cantar”, disse.