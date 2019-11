Sulu Sou: “Todos esperamos que um resultado judicial seja respeitado”

Sulu Sou reagiu ontem às críticas do Parlamento chinês sobre a decisão do Tribunal Superior de Hong Kong, que declarou inconstitucional a proibição do uso de máscaras em protestos, e frisou que as autoridades de Pequim não respeitaram o princípio “Um País, Dois Sistemas”. Em declarações à margem de uma conferência de imprensa da Associação Novo Macau, o deputado pró-democracia afirmou que um resultado judicial deveria ter sido respeitado tendo por base a Lei Básica de Hong Kong.

“Apoiamos o Estado de Direito, e todos esperamos que um resultado judicial seja respeitado, por isso, penso que todos deveriam seguir este princípio. Se o Supremo Tribunal [Tribunal Superior] de Hong Kong tomou uma decisão nessa questão [da proibição de uso de máscaras], todos deveriam respeitar”, começou por dizer Sulu Sou.

Recorde-se que o Parlamento chinês invocou ser a única autoridade capaz de decidir sobre a Lei Básica de Hong Kong, depois de o Tribunal Superior do território ter declarado inconstitucional a proibição do uso de máscaras em protestos.

“A decisão do Tribunal Superior de Hong Kong enfraquece seriamente a governação da Chefe do Executivo e do Governo da RAE [Região Administrativa Especial]”, afirmou o porta-voz da Comissão de Assuntos Legislativos da Assembleia Popular Nacional (APN) Jian Tiewei. O vice-presidente da Associação Novo Macau recordou que o Governo Central tem poder para “rever algum problema constitucional nas Regiões Administrativas Especiais”, e vinca que tal não aconteceu a 5 de Outubro, quando a lei anti-máscara entrou em vigor.

“Se o Parlamento da República Popular da China não concorda, ou considera que a decisão do Supremo Tribunal [Tribunal Superior] de Hong Kong foi errada, ou inadequada, então devia usar o actual mecanismo para explicar [para interpretar] a Lei Básica”, frisou Sulu Sou.

O deputado pró-democracia acrescentou ainda que o Parlamento chinês não pode criticar o sistema judicial de Hong Kong, uma vez que deve respeitar o princípio “Um País, Dois Sistemas”. “Nós temos o actual mecanismo do Governo Central para que seja explicada [interpretada] a Lei Básica, e por isso deviam fazê-lo. Mas não se pode criticar o sistema judicial de Hong Kong antes de recorrer ao actual mecanismo. Isso é muito claro. Devíamos respeitar o princípio de ‘Um País, dois sistemas’”.

Em declarações à imprensa, Jian Tiewei afirmou que apenas a APN tem o poder de decidir se uma lei está ou não em conformidade com a Lei Básica de Hong Kong. “Nenhuma outra instituição tem o direito de fazer um julgamento ou tomar uma decisão”, sublinhou. E.S.